Průšvih Samsungu s Notem 7 je kardinální. Ten mobil je téměř mrtvý

Note 7 je smartphone, s kterým Samsung míří na firemní klientelu. Ne že by si ho kupovali jenom manažeři, takové rozdělení mobilů jako dříve už dnes neplatí. Ale s ohledem na vysokou cenu, výbavu a především velký displej s dotykovým perem je Note 7 ideálním pracovním nástrojem.

Jenže tato cílová skupina zákazníků i dost často cestuje letadlem. A do letadla Note 7 prakticky nesmí. Když už, tak vypnutý. Důvod je prostý, problematických baterií se letecké společnosti či dokonce letecké úřady značně bojí.

Na lithiové baterie jsou aerolinky háklivé

V Číně a od nedávna i v USA platí, že externí baterie nesmí být uloženy v odbaveném zavazadle. Musíte je mít u sebe, jinak se proběhnete po letišti, protože budete muset baterii z kufru vyndat, a nebo s vámi váš kufr nepoletí. Lithiové baterie jsou totiž rizikové, snadno se vznítí. Může o tom vyprávět Boeing, kde problémy s bateriemi (systémovými, jako součást letadla) na několik měsíců uzemnily tehdy nové Boeingy 787. Několik jich totiž začalo hořet.

Ano, systémové baterie jsou něco jiného než malý externí článek, ale riziko tu prostě je. Od článku začne hořet zavazadlo a ke katastrofě je jen krůček. Bez ohledu na to, že nijak masivně se to neděje ani v běžném provozu externích dobíjecích baterií nebo u většiny mobilů.

Note 7 má problém, velký problém

Nikoliv však u nového Notu 7. Část přístrojů má vadnou baterii a ze světa jsou hlášeny případy, kdy telefon při nabíjení začal hořet nebo baterie rovnou vybouchla. Část přístrojů je bez problémů, přesto Samsung stahuje od zákazníků všechny přístroje a mění je za nové. Sám výrobce žádá zákazníky Noty 7 nepoužívat a poslat je zpět výrobci.

Už to je velmi závažný problém, který u masově prodávaného přístroje v podstatě nemá obdoby. Naštěstí pro Samsung došlo k odhalení problému krátce po zahájení prodeje, takže někde se Noty 7 prakticky ani nezačaly prodávat a mezi zákazníky se dostaly jen přístroje z předobjednávek, což je i případ českého trhu.

Polibek smrti z nebes

Samsung přístroje vyměňuje, ale je otázkou, jestli tento model vůbec dál přežije. Polibek smrti mu totiž dávají právě letecké společnosti. Před používáním Notu 7 v letadlech varoval třeba Americký letecký úřad, což v podstatě znamená, že u amerických aerolinek je Note 7 v letadlech nežádoucí (více zde).

Ale nemusíme chodit tak daleko. O tom, že Note 7 se nemá používat v letadlech, jsou informováni i cestující na některých odbavovacích přepážkách na pražském letišti. A upozorňují na to i letušky v letadlech, třeba u společnosti Lufthansa. Německá letecká společnost totiž vyloženě zakazuje používat tento mobil ve svých letadlech. Nesmí se nabíjet ani být v zavazadle. Můžete ho mít jen vypnutý u sebe. Ale Lufthansa není jediná, použití Notu 7 zakazují i British Airways, Air Berlin a další letecké společnosti.

„Některé letecké společnosti, které létají na Letiště Václava Havla Praha, žádají cestující o zvýšený dohled nad zařízeními Samsung Galaxy Note 7 během cesty letadlem. Cestující by ho podle instrukcí měli mít u sebe neustále pod dohledem, zařízení by mělo být vypnuté a nemělo by být napojeno na jakýkoliv externí zdroj,“ říká mluvčí pražského letiště Marika Janoušková. „Zároveň i nadále platí obecné podmínky pro přepravu nebezpečného zboží, podle kterých by se zařízení s lithiovými bateriemi nemělo přepravovat v zapsaném zavazadle, které cestující odbavuje do nákladního prostoru. Tyto informace najdou cestující v přepravních podmínkách leteckých společností i na webu letiště www.prg.aero.“

Je otázkou, jestli zákaz jednoho dne přestane platit. Není totiž jisté, že se Samsungu podaří stáhnout všechny potenciálně problematické přístroje. A na druhou stranu, jak budou cestující prokazovat, že už mají vyměněný a bezpečný Note 7?

Pro mnohé zákazníky je sice zákaz použití Notu 7 v letadlech marginální, pro mnohé naopak kardinální. A to je pro Samsung velmi špatná zpráva. Telefony sice vymění, ale i tak bude mít problém přesvědčit nejenom zákazníky ale i letecké společnosti, že všechny přístroje jsou zcela bezpečné.