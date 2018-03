KOMENTÁŘ: Nokia 8110 je výborný krok, obyčejným telefonům dává naději

Nokia 8110 4G je další legendární mobilní telefon, který finská značka v reinkarnované verzi vrací na trh (detailní představení Nokie 8110 4G). Novinka se, stejně jako hit 3310, inspirovala především v designu a základu konstrukce, jinak je to ale zcela jiný telefon. Už třeba proto, že zatímco ve své době byl 8110 špičkový a velmi drahý mobil, novodobý návrat bude patřit k dostupným přístrojům – pravda, mezi obyčejnými (nechytrými) telefony bude dražším zbožím, ale stále cena není nijak dramatická.

Důležitější je fakt, že Nokia 8110 4G je úplně jiný přístroj než loni znovuzrozená 3310. Telefon dostal zcela novou platformu KaiOS, která přináší implementaci moderních funkcí a nové uživatelské prostředí lépe vyhovující aktuální době. V mnohém tak vlastně Nokia vyslyšela naši kritiku 3310 (náš komentář s kritikou 3310), která zůstala zaseknuta v jakémsi mezivěku obyčejných telefonů – měla funkce jen do počtu, ale v praxi byly k ničemu. To u 8110 4G už funkce dávají trochu větší smysl.

Platformu i samotný model teprve podrobíme důkladnému testu, ale zatím vypadá novinka opravdu dobře, byť ne vše na nás působí ideálně. Platforma ale dává určitou naději, že by se obyčejné „nechytré“ telefony mohly svým způsobem stát v dnešní době relevantní. A to jednoduše proto, že reflektuje požadavky dnešní doby. Třeba fakt, že synchronizace kontaktů do cloudu je dnes samozřejmost a ne jakási okrajová funkce.

Díky konektivitě nebo třeba funkcím jako wi-fi hotspot může teď Nokia 8110 4G zaujmout nejen náročnější uživatele na rozvíjejících se trzích, ale také ty, kdo chtějí změnit stávající způsob používání telefonu, ať už jsou odkudkoli. Nová 8110 třeba poslouží jako hotspot pro váš tablet a tím pro někoho ztratí smysl mít v kapse smartphone. Navíc Nokia takto očividně nepřemýšlí sama. Kromě dodavatelů zmíněného systému jsou tu i další, kdo přemýšlí podobně. Třeba společnost Jolla, která svůj systém Sailfish upravila také pro použití v obyčejných telefonech (více v článku Hloupé telefony mají budoucnost. Zvládnou androidí aplikace).

Nokia 8110 4G se všemi svými změnami naznačuje, že se Nokia u svých „hloupých“ telefonů nechce vydat cestou zjednodušování a osekávání funkcí, což jsme jako jednu z možných cest navrhovali v naší loňské kritice nové 3310. Je to možná trochu škoda (ale kdo ví, třeba se ještě dočkáme), nicméně firma na to má samozřejmě právo. Model 8110 4G a implementace KaiOS ale ukazují, že by se Nokia mohla směle vydat druhým směrem a vytvořit vskutku prémiový „obyčejný“ telefon moderní doby.

Ten by měl mít vlastně vše, co má novinka 8110, a k tomu by měl přidat dvě, nebo vlastně tři věci: pořádný fotoaparát, luxusní materiály a také odpovídající „pořádnou“ cenu. Luxusní hloupý mobil, co se vejde do každé kapsy a přitom skvěle fotí a je schopen tyto fotky odeslat na Facebook, by podle nás byl další trefou do černého. Nevoláme přímo po tom, aby Nokia obnovila třeba legendární drahou řadu 8800. Ale telefon, který by částečně reflektoval jejího ducha a který by měl základní funkce dnešní doby, by mohl uspět.