Další legenda je zpět. Po 3310 Nokia vrátí „banán“ 8110 známý z Matrixu

V rukou HMD Global značka Nokia vrátí na trh další legendární model. Tentokrát to bude 22 let starý typ, který patří k samotným prvopočátkům GSM telefonování. Nokia 8110, přezdívaná kvůli zahnutému tvaru „banán“, byla v době své premiéry v roce 1996 luxusním zbožím. Byla jedním z prvních stylových mobilních telefonů vůbec, právě za design (v kombinaci s tehdy špičkovými funkcemi) si nechávala tehdejší Nokia pořádně zaplatit.

Nevrací se tedy typ, který jste si nejvíce žádali v naší nedávné anketě - v ní drtivě vyhrála Nokia 6310 a na druhém místě se umístila Nokia 8800 Sirocco. Značka Sirocco se vrátí, ale u nového smartphonu, roli „luxusního“ obyčejného telefonu tak bude zatím hrát model 8110 4G, jak se novinka jmenuje.

Bude podobně jako novodobá 3310 kráčet ve šlépějích někdejšího modelu jen částečně. Inspirovala se hlavně designem, ale jde tentokrát ještě o volnější interpretaci původního modelu, než jak tomu bylo u 3310. To ukazuje, že Nokia dovede být ve své retro inspiraci i docela kreativní. Nokia 8110 4G přitom nebude extrémně drahá. Cena byla zatím stanovena na 79 eur, tedy v přepočtu asi dva tisíce korun. Výrobce také telefon představil v trochu teatrální žluté barvě, která odkazuje na zmíněnou přezdívku, k dispozici bude také klasické černé provedení.

Telefon je kompaktní, tenký a zachovává dva hlavní rysy někdejší legendy - prohnutý tvar a výsuvný kryt klávesnice. Ten mimochodem není vystřelovací, stejně jako nebyl u původního modelu. Vystřelování získala Nokia 8110 až právě ve filmu Matrix, v sériovém provedení ho pak následně dostala až Nokia 7110.

Nová 8110 nemá s těmito telefony prakticky nic společného. A vlastně má pramálo společného i s kteroukoli jinou dosavadní obyčejnou nokií. Přístroj totiž přešel na zbrusu novou platformu KaiOS, u Nokie jí říkají Smart feature OS. Nejde o skutečnou otevřenou platformu, jako mají dnešní smartphony, ale na druhou stranu umožňuje systém implementaci moderních funkcí a služeb a také instalaci vybraných aplikací z obchodu provozovaného tvůrci platformy. Ta se mimochodem oddělila od někdejšího Firefox OS a je založena na webovém standardu HTML5, což naznačuje určitý funkční potenciál novinky.

Přechod na KaiOS má přinést například usnadněný přístup na Facebook, který se pro mnohé uživatele dnes stal jednou ze základních funkcí v mobilním telefonu. Podobně „prominentní“ postavení mohou mít i další oblíbené služby. Je tu třeba i Google Assistant, fungují tu Google Mapy, kromě Facebooku i Twitter. Telefon umí i synchronizovat kontakty a e-maily a dovede fungovat jako wi-fi hotspot. To vše samozřejmě díky vestavěné podpoře 4G dat.

S LTE to Nokia zkoušela už u modelu 3310, tato verze vybavená systémem YunOS se ovšem prodává jen v Číně. Nokia 8110 4G přinese její možnosti i do Evropy. Co se dalších parametrů týče, půjde o relativně běžný mobilní telefon. Tak třeba displej má úhlopříčku 2,6 palce a nadále zůstává u QVGA rozlišení (240 x 320 pixelů). Fotoaparát je pouze dvoumegapixelový bez nějakých super funkcí a tělo přístroje je vyrobeno z polykarbonátu.

Co se prvních dojmů týče, novinka vypadá opravdu povedeně a jsme moc zvědaví, jak budou v praxi fungovat její chytré funkce, které ji staví kamsi na pomezí obyčejných telefonů a telefonů chytrých.

Naše první dojmy jsou velmi pozitivní. Novince to sluší a opět bude mezi obyčejnými telefony jasně vystupovat z davu. Navíc nové uživatelské prostředí vypadá opravdu moderně, telefon se ovládá snadno a funguje svižně. Tohle se povedlo, možná jen škoda. že Nokia neudělala z 8110 opravdu luxusní telefon, kovové provedení by jí velmi slušelo. Zpracování je ovšem velmi dobré, polykarbonát působí příjemně i v ruce.

Prodej novinky by měl odstartovat v květnu letošního roku.