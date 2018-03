Hloupé telefony mají budoucnost. Zvládnou androidí aplikace

Systém Jolla, který vyvinula skupina, jež se vydělila z někdejší Nokie, se snaží prosadit už dlouhou dobu a stále se mu to vlastně nedaří. Ale teď u Jolly možná na něco kápli. V Barceloně představují třetí generaci svého operačního systému, která se dočkala řady vylepšení, ale také rozšíření možností svého uplatnění.

Nově je totiž systém postaven tak, že umí běžet i na obyčejných „hloupých“ telefonech bez dotykového displeje a s velmi slabým hardwarem. Okamžitě se z něj tak stává alternativa k systému KaiOS, který na pole „hloupých“ telefonů přinesla nová Nokia 8110. Podobně jako tento systém bude mít i Sailfish od Jolly moderní funkce jako synchronizaci kontaktů s cloudem, podporu sociálních sítí nebo třeba možnost vyrobit z obyčejného telefonu LTE wi-fi hotspot.

A stejně jako u KaiOS půjde i zde doinstalovat některé aplikace. Specialitou systému Sailfish je ovšem to, že umí spouštět aplikace z operačního systému Android. A ty, alespoň tedy některé, půjdou spustit i na takových obyčejných telefonech.

Jolla svůj nový systém na stánku prezentuje v telefonu, který vypadá jako novodobá Nokia 3310, ale pravděpodobně jde spíše o její kopii. Systém funguje svižně a působí vcelku intuitivně. Jako ukázku spouštění androidích aplikací tu na telefonu předvádí populární messenger WhatsApp. U některých aplikací by samozřejmě mohl být problém s jejich ovládáním, ale WhatsApp funguje bez problémů.

Firma zatím tvrdí, že je novinka ve fázi prototypu a že zatím není jisté, kdy a zda se dostane do komerčních přístrojů. Nicméně podle nás by mohla uspět. Zdá se, že možnost posunout obyčejné telefony kamsi na pomezí mezi hloupými modely a skutečnými smartphony je zbrusu novým trendem ve světě mobilů. A když ho Jolla zachytí, konečně by z toho mohla profitovat.