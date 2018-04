Neposlechli a nevrátili Note 7. Teď jim ho seberou, nebo neodletí

Note 7 vybuchoval, nepovedla se ani výměna za upravené modely, i ty měly problémy. Samsung model stáhl z trhu po celém světě, ukončil výrobu a vyzval všechny zákazníky, aby telefony vrátili. Nabízí výměnou jiné modely nebo vrátí peníze (více zde).

Jenže některým se telefon vracet nechce. Note 7 je specifický přístroj, za který se těžko hledá náhrada. Zákazníci proto raději riskují. Přitom Samsung už dříve na dálku u všech Notů 7 omezil kapacitu baterie na 60 procent. Teoreticky může na dálku telefony i deaktivovat, ale zatím se k tomuto kroku neodhodlal.

Majitelé ale o Note 7 mohou přijít. Nebo neodletí. Letecké společnosti po celém světě totiž odmítají připustit telefon do svých letadel. A to bez výjimky. Cestující nesmí mít Note 7 u sebe, v palubním zavazadle ani v odbaveném zavazadle.

Letecké společnosti proto při bezpečnostních kontrolách kontrolují typy mobilů, které cestující mají u sebe. Redaktor Technetu Pavel Kasík musel ukazovat svůj smartphone při odbavení na ruzyňském letišti při letu s British Airways na lince do Londýna.

Pracovníci bezpečnostní obsluhy mají k tomuto účelu připravený obrázek, na kterém však paradoxně není Note 7, ale starší Note Edge. Podle Pavla Kasíka to nicméně obsluha ví a hledá správný přístroj. Zákaz Notu 7 vyhlásily i ČSA, Lufthansa, KLM, americké i asijské společnosti. Telefon prostě do letadel nesmí.

Pokud cestující bude mít u sebe Note 7, tak mu bude na letišti zabaven, nebo neodletí. Pokud by kontrola nebyla důsledná a majitel Notu 7 by ho pronesl na palubu letů do USA nebo v USA, tak se dopouští federálního zločinu.

Letecké společnosti reagovaly na problémy Notu 7 hned po prvních incidentech na přelomu srpna a září (více zde). Následně cestující nesměli Note 7 v letadlech zapínat nebo nabíjet. Nyní je zákaz již absolutní.