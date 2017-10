Vodafone spouští neomezené balíčky dat. Má k tomu nové logo

Za 99 korun měsíčně budou moci zákazníci s aktuálními tarify Vodafonu využívat neomezená data. Ovšem jen u některých služeb. Operátor dnes v rámci změny svého loga a hesla totiž na českém trhu představil i službu Vodafone Pass, které také jinak říká „datování bez počítání“.

Messengery a sociální sítě

Jde o to, že v případě, že si zákazník takový balíček zaplatí, může ve vybraných službách skutečně využít, kolik dat se mu zachce a tato data se nebudou počítat do jeho limitu v rámci tarifu. Zatím spouští operátor dva balíčky – jeden nazvaný Chat Pass, druhý Social Pass.

V rámci Chat Passu mohou uživatelé neomezeně využívat různých messagingových služeb – operátor vyjmenovává, že balíček platí pro služby WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram a Vodafone Message+ a v rámci těchto aplikací se po jeho zaplacení nebudou uživatelům počítat data. Nepočítá se jak posílání klasických textových zpráv, tak třeba obrázků, videí i dalších souborů. Ale pozor, hlasové a videohovory se už do běžného datového limitu počítají. Zároveň zatím nemohou uživatelé počítat s podporou dalších služeb, mimo tento balíček stojí třeba i populární iMessage od Applu. „Je to kvůli technickému řešení služby, odpouštění dat máme totiž přímo dohodnuté s poskytovateli těchto aplikací,“ vysvětluje generální ředitel Vodafonu Jiří Báča, proč se nabídka omezuje na vybrané služby.

Druhý balíček Social Pass je určen k neomezenému používání sociálních sítí. Tady jsou zahrnuty služby Facebook, Twitter, Instagram, a Pinterest. Opět se data nepočítají při konzumaci obsahu v těchto aplikacích, nepočítá se tedy třeba ani přehrávání videí na Facebooku. Ovšem pozor, jakmile uživatel klikne na odkaz, který vede mimo danou aplikaci, data už se počítají.

Balíčky Chat Pass a Social Pass vyjdou na 99 korun měsíčně, Social Pass bude do konce listopadu zadarmo, aby si jej mohli zákazníci vyzkoušet.

Video a hudba budou následovat

V polovině listopadu pak operátor nabídne i dva další neomezené balíčky. První bude určen pro přehrávání videa a jmenuje se Video Pass, druhý nese název Music Pass, a je tedy logicky určen pro neomezené streamování hudby. Které služby budou v těchto balíčcích zahrnuty, zatím Vodafone neprozradil, stejně tak nejsou známy ceny. Ale téměř jisté je, že tyto balíčky budou dražší než dva výše zmíněné.

Do budoucna operátor uvažuje, že by při více aktivovaných balíčcích mohli zákazníci získat slevu, ale vše nejspíš ukáže až chuť zákazníků tyto balíčky používat. Šéf Vodafonu Báča ovšem věří tomu, že bude veliká: „Je to zásadní změna v nabídce pro zákazníky. Ti opravdu poprvé na českém trhu dostanou naprostou volnost ve využívání dat v nejoblíbenějších aplikacích.“ Podle něj z průzkumů vyplývá, že by měli zákazníci na nové balíčky slyšet.

Nové neomezené datové balíčky Vodafone Balíček Podporované služby Měsíční cena Chat Pass WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram a Vodafone Message+ 99 Kč Social Pass Facebook, Twitter, Instagram, a Pinterest 99 Kč Video Pass Bude upřesněno 15. listopadu listopadu Bude upřesněno 15. listopadu listopadu Music Pass Bude upřesněno 15. listopadu listopadu Bude upřesněno 15. listopadu listopadu

Využít jich bude moci prakticky každý, kdo má některý z aktuálních tarifů Vodafonu nebo kdo k předplacené kartě využívá datové balíčky. Pořídit se dají k tarifům Naplno, Red LTE a Red+, Smart, Smart 100, 200 nebo 500 a také k předplacenkám s balíčky Komplet v síti a Komplet do všech sítí. A také s tarifem Jetovtobě. Zkrátka nepřijdou ani firemní zákazníci se zmíněnými tarify. A speciální výhodu má novinka pro majitele rodinného tarifu Red+. Zaplatí totiž jednu cenu balíčku pro všechna čísla v tarifu, měsíční platba se tedy nenásobí počtem čísel.

Pro které tarify a předplacenky lze balíčky aktivovat Tarify Naplno, Red LTE a Red+, Smart, Smart 100, 200, 500 a Jetovtobě 99 Kč měsíčně za každý balíček Předplacenky Všechny ale jen s balíčky Komplet v síti nebo Komplet do všch sítí 99 Kč měsíčně za každý balíček Sdílené tarify Rodinný tarif Red+ 99 Kč měsíčně za každý balíček. V rámci ceny mohou balíček používat všechny čtyři SIM zahrnuté v tarifu.

Přesto pozor na data

Nové možnosti pro neomezené využívání některých služeb přesto mají své limity. O tom, že uživatel nesmí opustit prostředí dané aplikace, jsme se již zmiňovali. Dalším omezením je ovšem celkový datový limit v tarifu. Jakmile jej zákazník vyčerpá, zastaví se nejen data ve všech ostatních službách, ale i ve službách v rámci neomezeného balíčku. „Bohužel to zatím nejde řešit jinak a to kvůli aktuální platné evropské regulaci,“ vysvětluje Báča s tím, že kdyby data jela i po vyčerpání běžného limitu, mohlo by to být považováno za neférové nadržování některým službám.

Podle slov ředitele však bude operátor zákazníky na čerpání dat mimo balíčky dostatečně upozorňovat. Pokud si tak například zvyknou na neomezené služby v rámci sociálních sítí a díky tomu zvýší i svou spotřebu dat v dalších službách, upozorní je Vodafone s dostatečným předstihem, že jejich data mizí rychleji než dříve.

Nové logo, nový slogan

Balíčky Vodafone Pass přicházejí na český trh ve stejnou chvíli, kdy operátor mění své logo a motto. Od roku 2009 požíval Vodafone na všech svých trzích heslo „Power to you“, které teď nahradí nový slogan. Ten zní v originále „The future is exciting. Ready?“ a jeho první část se bude na trzích Vodafonu překládat do místního jazyka. U nás tedy nové heslo zní „Budoucnost je úžasná. Ready?“. Vodafone tím chce vyjádřit, že je jakožto operátor připraven na budoucnost a ptá se zákazníků, zda jsou na tom stejně.

S novým sloganem se pojí i změna loga – stylizovanou uvozovku v červeno-bílém provedení nahradí v mnoha případech jen obrys znaku. Samotné logo, které bylo dosud stínované a mělo určitou plasticitu se pak v duchu dnes tak moderního plochého designu mění na jednodušší provedení bez větších efektů. Na druhou stranu připravil operátor i verze loga pro různé animace a 3D efekty. Zjednodušená podoba uvozovky se stane součástí v podstatě veškeré komunikace operátora.