Český Vodafone má nového ředitele

Jiří Báča odstoupil z pozice generálního ředitele 15. ledna z osobních důvodů. Operátora vedl necelý rok od loňského února.

Petr Dvořák působil v české pobočce Vodafonu jako viceprezident pro nefiremní zákazníky. V lednu firma oznámila, že se stane ředitelem Vodafonu na Maltě, ale s ohledem na odchod Jiřího Báči byl pověřen dosavadním vedením české pobočky. Pozice ředitele Vodafonu Malta zůstává neobsazená a firma hledá jiného kandidáta.

Petr Dvořák působí v oboru telekomunikací od roku 2001, kdy nastoupil do T-Mobilu. Než v roce 2012 odcházel do Vodafonu, vedl v T-Mobilu celé marketingové oddělení. V posledních měsících se podílel také na vedení oddělení firemních zákazníků a významně přispěl k jeho rozvoji a úspěchu v komerční oblasti.

Vodafone na českém trhu působí od roku 2005, kdy převzal operátora Oskar. Mateřský koncern nedávno připustil, že jedná o převzetí kabelového operátora UPC a to i v Česku. To by pozici Vodafonu mohlo na trhu výrazně vylepšit.