Veletrh MWC v Barceloně není jen pódiem pro velké výrobce. Mnoho stánků si při hledání zákazníků pravidelně objednávají menší čínští výrobci a nebo spíš překupníci se vším možným. Samozřejmě nejvíc se jich snaží udat mobily.

Jsou mezi nimi značky, které se veletrhů zúčastňují pravidelně a které jsou relativně známé i v Evropě. Třeba těm zákazníkům, kteří si rádi kupují smartphony z čínských e-shopů. Na barcelonském výstavišti jsme také narazili na značky, které jsme viděli poprvé a jsou zde i desítky stánků, kde je stěží jméno obchodníka. Přístroje pak budou mít takovou značku, jakou si vymyslíte.

Po pár navštívených stáncích je jasné, že výrobců je jen pár a na veletrhu vystavují především překupníci. Nebo v lepším případě montážníci z univerzálních součástek. Produkce je totiž značně podobná, a to co se designu týče, i výbavy a parametrů.

Tuny nezajímavých tuctových smartphonů letos oživila smečka iPhonů X. Tedy přístrojů, které zpředu chtějí vypadat aspoň na první pohled právě jako iPhony X. Při bližším zkoumání se z toho ale stává solidní tragikomedie.

Ještě dodejme, že vykrojený displej měl před iPhonem o pár měsíců dříve smartphone Essential, za kterým stojí Andy Rubin, jeden z tvůrců Androidu. Ale není to úspěšný projekt a čínské značky rozhodně nekopírují smartphone Essential.

Pokusy o napodobeniny iPhonu X mají tři stádia: maketa, falešné vykrojení a opravdu vykrojený displej. Poslední kategorie je v menšině, první dvě jasně vedou. To třeba takové Leagoo si na premiéru napodobeniny iPhonu X pod názvem S9 (to aby se zhodnotil i nový Samsung) přizvalo fotbalisty z britského klubu Tottenham Hotspur. No a moderátor v ruce šermoval maketou telefonu. Možná na stánku jeden funkční kus byl, ale už samotné představení bylo spíš skečem do zábavného pořadu.

Hned za rohem byl stánek nám naprosto neznámé čínské značky Xiaolajiao. Firma pochopila, že její čínské jméno je mimo Čínu nepoužitelné, a tak vymyslelo krátké označení iLA. A iLa nám v Barceloně ukázala nefunkční napodobeninu iPhonu X s vykrojeným displejem a několik funkčních napodobenin s „vykrojením“, ale s displejem končícím hluboko pod ním.

Pátráme dál a jsme úspěšní. První funkční napodobeninu jsme našli na stánku značky Hotwav (mateřská firma se jmenuje Hotwonder, kdyby to někoho zajímalo). Pokud teď tipujete, že v názvu telefonu bude X, tipujete správně, celé jméno zní Symbol X. Telefon je to z kategorie low-endů, alespoň co se výbavy týče. V prospektu přístroj vypadá jako iPhone X, v reálu je to horší. Část údajů v horních rozích displeje kryje rámeček, tady ještě bude potřeba zapracovat. V případě zájmu dokáže výrobce dodat LTE i 3G variantu.

Ulefone úplně neznámá značka není, a tak není divu, že hned tři modely se snaží vypadat jako iPhone X. I zde nepřekvapí, že jeden z nich se jmenuje Ulefone X. Z trojice je nejslabší, má jen HD+ displej, ale zase 4GB RAM. Druhým je T2 a třetím T2 Pro. Ten je hodně zajímavý, alespoň podle specifikace. Má FHD+ displej s úhlopříčkou 6,7 palce, má jako první procesor MediaTec Helio P70, 8 GB RAM, čtečku v displeji, vykrojený displej a vzorek na stánku nefungoval. Na obranu výrobce, vystavený model X funkční byl a displej má opravdu vykrojený.

Další na řadě je Oukitel, opět relativně známá značka z čínských e-shopů. Ten má dva modely s vykrojeným displejem. Výrobce šlechtí, že nepoužil v názvu písmeno X, ale telefony se jmenují U18 a U19. Ovšem pozor, vyšší číslo znamená horší model. Výbava odpovídá nižší střední třídě, displej je v tomto případě vykrojený či překrytý lépe než u některých předchozích telefonů.

Nutno dodat, že s výjimkou Ulefonu T2 Pro jsou všechny napodobeniny iPhonu X (test originálu zde) levné přístroje s cenou okolo tří až pěti tisíc korun na čínském trhu. Ale adekvátně vybavené modely s obyčejným designem jsou o 10 až 20 procent levnější. Většina jich má být v prodeji v polovině roku, alespoň takové informace se nám z obsluhy stánků podařilo dostat.