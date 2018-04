Propadák od tvůrce Androidu. Essential Phone dramaticky zlevnil

Smartphone Essential PH-1 měl být králem „výhodných“ top modelů s operačním systémem Android. Za cenu 699 dolarů (téměř 15,5 tisíce korun) nabídl špičkový hardware, parádní materiály a inovativní přístup v podobě displeje téměř přes celé čelo a možnosti připojovat příslušenství přes magnetický konektor (představení Essential PH-1).

Jenže recenze novince vytýkají především nedoladěný software, mizerný fotoaparát a další drobnosti. V konkurenci smartphonů zavedených značek se tak telefonu od Andyho Rubina, tvůrce operačního systému Android, příliš nedaří. V prodeji měl být PH-1 už v červnu, ale nakonec se k zákazníkům dostal až v září. Analytická firma BayStreet pak na konci měsíce odhadla, že si Essential pořídilo jen zhruba 5 000 zákazníků, což je opravdu hodně málo (více viz Prodeje smartphonu od tvůrce Androidu jsou minimální).

Essential na to zareagoval a svůj prozatím jediný model výrazně zlevnil. Nově totiž stojí 499 dolarů, tedy lehce přes 11 000 korun. Dostává se tak do kategorie skutečných zabijáků top smartphonů. Lákavá cena by mohla být přeci jen určitou vzpruhou, obzvlášť pokud by se podařilo opravit řadu softwarových chyb, kterými PH-1 trpí. Jenže v USA je telefon stále dostupný v omezené distribuční síti – buď na stránkách výrobce, nebo u operátora Sprint. A jinde vlastně oficiálně dostupný není vůbec, mimo USA ze svých stránek Essential neposílá.

Přitom konkurence je více než dost. Za lákavou cenu je dostupný třeba Honor 9, nově také Asus Zenfone 4. Synonymem výhodných smartphonů je OnePlus 5, nově vstupuje do hry třeba Nokia. A že se nedá za cenu Essential PH-1 pořídit bezrámečkový smartphone? Ale kde že, třeba LG G6 se prodává už delší dobu, a byť nemá úplně nejvýkonnější procesor, rozhodně stále patří do nejvyšší ligy. I po zlevnění to tak essential nebude mít jednoduché – jde spíše o snahu výrobce, aby si jeho smartphone koupil alespoň někdo. Mezi tím by snad mohla firma urychlit vývoj nové generace svého produktu, ta už by se měla vyhnout stávajícím chybám.