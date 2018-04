Přiživili se na reklamě Samsungu. „Zapomněli jste na konec,“ vzkázali

Klapka, akce. Mladý muž, který v reklamě Samsungu pobaveně kroutil hlavou při přecházení ulice, se ve volně navazujícím spotu vrací domů. Usedá na pohovku a na svém samsungu zhlíží video, na němž je zachycen s partnerkou. Ta krátce poté usedá po jeho boku a muž se jí s úsměvem na tváři chlubí, na co kouká. Jeho nadšení se ovšem záhy vytrácí - partnerka totiž s výrazem „jako vážně?“ sahá po krabičce a o chvíli později již partneři sledují stejné video ve velkém formátu na stěně obývacího pokoje.

Žena totiž z krabičky vytahuje Motorolu Z2 Play. Tedy druhou generaci modulárního smartphonu značky spadající pod čínské Lenovo, vlastnosti Z2 lze rozšířit přídavnými moduly Moto Mods (více viz Tak má vypadat modulární mobil). Jedním z nich je i modul s projektorem.

Spot „Up-upgrade“ volně navazuje na reklamu, v níž se Samsung strefuje do Applu (více viz Samsung si utahuje z Applu už deset let, ukazuje v nové reklamě), a v níž se tento jihokorejský výrobce prezentuje coby velký inovátor. Moto ovšem uživatele vyzývá k přehodnocení jejich volby, namísto vrcholných samsungů by měli přejít spíše k Moto(role). Příznivci Samsungu by se totiž smartphonu s modulární koncepcí měli dočkat až příští rok, tedy téměř dva roky po představení první generace Moto Z. Prvním modulárním samsungem by měl být model Galaxy S9 (více viz Samsung Galaxy S9 má být modulární).

Telefony modelové řady Moto Z jsou tak v současnosti jedinými modulárními zařízeními na trhu. Moto nebylo ovšem první, o pár měsíců jej s modelem G5 předstihlo LG. Jenže snaha tohoto jihokorejského výrobce o stavebnicový smartphone tím také skončila, G5 byla prý neatraktivní a drahá (více viz LG opouští stavebnicovou koncepci smartphonů).

Průkopníkem modulární koncepce smartphonů měl být nicméně Google. Ten ovšem po dlouholetém vývoji oznámil, že Project Ara ukončuje (více viz Project Ara byl oficiálně zastaven). Nutno podotknout, že vývoj modulárního smartphonu přešel pod Google převzetím Motoroly, která se touto koncepcí zabývala již v roce 2012. Po prodeji Motoroly čínskému Lenovu nicméně její vývojářská divize zůstala i nadále ve vlastnictví Googlu, který tak až do září 2016 ve vývoji „legomobilu“ pokračoval.