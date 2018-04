Samsung si utahuje z Applu už deset let, ukazuje v nové reklamě

Teprve až uživatelé smartphonu od Applu dospějí, koupí si samsung. Tak to vidí korejský výrobce v reklamě, kterou pojmenoval „Growing up“ (dospívání). Ukazuje v ní, jak se v průběhu let kupily nedostatky konkurenčního modelu - nejdříve iPhonům chyběla paměť, poté zase zaspaly dobu při zvětšování displejů, pozdě reagovaly na utěsnění proti prachu a vodě a nakonec uživatelům sebraly oblíbený sluchátkový konektor.

Nakonec si tak mladík v reklamě, který deset let kupoval produkty Applu, pořídí namísto nového iPhonu X model Galaxy Note 8 od Samsungu. Obecně se jihokorejský výrobce tak trochu veze na trendu neustálého poukazování na to, jak „zbrusu nové“ funkce představené Applem u nových modelů většinou u androidí konkurence najdete už i několik let.

Paradoxní na celé situaci je, že ačkoliv si Samsung nezapomněl do nového iPhonu rýpnout, paradoxně na něm sám slušně vydělává. Pro iPhone X totiž dodává jak OLED displejové panely, tak paměťové moduly. Údajně na tom vydělá víc než na posledním špičkovém modelu Galaxy S8 (více v článku Samsung se těší na iPhone X. Prý na něm vydělá víc, než na Galaxy S8).

Odhalíte ve videu skrytou narážku Samsungu na poslední model iPhonu?