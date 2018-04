Samsung Galaxy S9 má být modulární. Je to risk, ale smysl by to dávalo

Rus Eldar Murtazin dříve patřil k nejlépe informovaným novinářům píšícím o mobilních telefonech. V poslední době se stáhl, nyní ovšem opět zčeřil hladinu mobilního světa. Na Twitteru uvedl, že chystaný Samsung Galaxy S9 bude mít modulární koncepci.

Nebude to stavebnicový smartphone, ale stejně jako u Motorol Moto Z2 se k němu budou pomocí magnetů připojovat různé nové moduly. Jaké, to zatím známo není.

Ke zmiňovaným motorolám jde například připojit externí baterii, reproduktory, propracovaný fotoaparát, gamepad nebo 360stupňovou kameru. Tu lze obdobně připojit třeba i k novému smartphonu Essential PH-1.

Pokud se jihokorejský gigant k modulární koncepci rozhodne, půjde o risk. Minulý rok zcela pohořelo LG G5. Princip byl stejný, provedení poněkud kostrbatější. Samsung ovšem může těžit z mnohem lepší pozice na trhu a také z toho, že se již mohl z neúspěchu konkurentů poučit.

A proč by to vůbec dělal? Na příslušenství může vydělat nezanedbatelnou sumu peněz. Z tohoto pohledu by tak modulární koncepce dávala smysl. Jenže záleží na tom, jak na takovou koncepci zareagují zákazníci.

U S9 se má přesunout čtečka otisků prstů ze zad telefonu do displeje. Senzor otisků integrovaný v displeji tak nebude překážet případným modulům připojitelným k zadní části smartphonu.

Do budoucna by se však Samsung „upsal“ neměnnému tvaru nových vrcholných smartphonů řady S. Připojitelné moduly by totiž vyžadovaly stejný tvar telefonu, aby byly použitelné i pro další generace. Stejně tak je tomu u zmiňovaných motorol. Už z dřívějška víme, že Galaxy S9 má mimo integrovanou čtečku dostat stejný displej jako současná S8.