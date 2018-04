Mobilní rok 2011: Samsung a Apple se perou, Google se směje a Nokia pláče

V roce 2011 se také na výsluní dále dral operační systém Android, dopředu se drali čínští výrobci a Apple zklamal i nadchnul svět zároveň uvedením iPhonu 4S. To nejdůležitější z mobilního roku 2011 připomínáme dále.

Leden - ve znamení CES a LTE

Leden začal bilancováním a rovnou trochu překvapivě. Nepadl totiž očekávaný rekord v počtu poslaných textových zpráv. SMS se totiž poslalo stejně jako v roce 2009 a ani počet MMS se nezvýšil. Ovšem Češi na Silvestra volali jako o závod. Uskutečnili 56 milionů hovorů.

iPhone nepřežil přechod do nového roku bez problémů a přestal budit. Na čínskou kopii iPhonu se stála větší fronta než na originál.

Zato v českých mobilních sítích se zdálo, že by zákazníkům mohl začít rok celkem dobře. Na základě rozhodnutí ČTÚ totiž klesly propojovací poplatky a operátorům se tak snížily náklady na hovor. Jak ukázaly následující měsíce, ke zlevnění ale téměř nedošlo.

Ve světě je leden tradičně ve znamení novinek z Las Vegas, kde se koná jeden z největších veletrhů elektronického světa – CES. Ročník 2010 patřil tabletům a také LTE. Motorola ukázala smartphone pro nejrychlejší mobilní síť světa a mobil jako tablet . Na nástup tabletů reagovali i čeští operátoři a připravili pro ně speciální tarify.

Nakonec se ukázalo, že rok 2011 byl na mobilním trhu opravdu převratný. Zavedené značky začala ohrožovat levnější, avšak stále lepší asijská konkurence. Nokii a Samsung začaly tlačit neznačkové čínské mobily a začaly klesat i ceny smartphonů, což způsobilo následně velký boom. Konec ledna pak udělal aspoň trochu radosti Applu, který oslavil 10 miliard stažených aplikací pro iPhone a iPad.

Únor - Nokia překvapila svět

Hned začátek února přinesl vystřízlivění z očekávaného zlevnění volání v Česku. Dál platí, že voláme skoro nejdráž v Evropě.

Majitelé smartphonů s Androidem i Windows Phone 7 se dočkali aktualizací. Microsoft přinesl větší rychlost a lepší Marketplace, Google představil webový Android Market a další novinky. Pracovalo se i na 3G, a to T-Mobile, O2 i Vodafone.

Doslova bombou bylo, když Stephen Elop oznámil partnerství s Microsoftem a budoucí Nokie s operačním systémem Windows Phone 7.

Pak už ale vypuklo pravé mobilní šílenství na výstavišti v Barceloně začal World GSM Congres. Samsung veletrh pro novináře tradičně zahajuje, poprvé odhalil Galaxy S II, nejtenčí a nejvýkonnější smartphone světa a jeden z hitů roku.

Sony Ericsson vsadil na řadu Xperia, LG chtělo chytit nový dech s řadou Optimus, představilo model Black. V Barceloně byl k vidění například i 3D mobil LG. Tchajwanské HTC přichystalo svůj vlastní tablet. Acer představil zvláštnost, napůl tablet, napůl mobil. Zbytek měsíce se nesl ve znamení spekulací o tom, co bude dál s Nokií a Symbianem. Něco naznačil konec veletrhu v Barceloně.

Březen - Samsung nás ohromil modelem Galaxy S II

V březnu jsme vám poradili, jak se dá se smartphony volat zcela zdarma. Přinesli jsme souhrn toho, které telefony za posledního půl roku nejvíce zlevnily a pro které se tedy vyplatí zajít do obchodu.

Poprvé do ruky se nám dostal Samsung Galaxy S II, i když šlo jen o předsériový vzorek. Přinesli jsme vám první test tohoto nadupaného supersmartphonu.

Předpověď Stevea Jobse o tom, že nikdo nebude kupovat obří smartphony, vůbec nevyšla.

Českem v březnu hýbala kauza sledování vlastníků chytrých telefonů, kauza se dostala až k Ústavnímu soudu. Jaro ve vzduchu začalo lákat ven, a tak přišel vhod průvodce těmi nejpotřebnějšími aplikacemi, které pomohou za volantem.

Poprvé se začalo hlasitěji mluvit o tom, že volání v Česku je drahé, lidé se dokonce začali v tomto duchu sdružovat na internetu. ČTÚ na to měl ale úplně jiný názor a tvrdil, a že volání drahé rozhodně není.

Duben - Anna a draze zaplacené parohy

V dubnu odhalilo HTC svůj top model Sensation s dvoujádrovým procesorem Snapdragon.

Vyzkoušeli jsme pro vás fotorealistické 3D mapy Nokia a nadchly nás.

Značnou pozornost si vysloužil T-Mobile se svým outletem, kde začal prodávat krátce používané telefony s velkou slevou. Zato telefony s Windows Phone 7 v Česku zrovna moc senzace nevzbudily.

Ve světě se začala prosazovat technologie LTE a my jsme tento superrychlý internet měli možnost otestovat. Jak se pořádně napakovat, na to přišel jeden student, který si udělal velmi výnosný byznys z odemknutí iPhonu.

Naopak nevydělal Vodafone, který nakonec za vánoční žert s nasazením parohů konkurenci zaplatil pětimilionovou pokutou. Otestovali jsme pro vás například telefony Google Nexus S nebo C6-01. A vyzkoušeli jsme Annu, novou verzi systému Symbian.

Květen - zájemci o slevu na HTC spali na ulici

V květnu vás nejvíc rozhořčil výrobce navigací TomTom, který nahlásil řidiče policii a ta ně pak nasadila radary. Pobavili ale i Číňani, kteří již v pátém měsíci v roce měli v prodeji iPhone 5, až na tu maličkost, že ten tou dobou skutečně neexistovalo, a jak se později ukázalo, neexistuje dosud.

Dobrý reklamný tah se povedl firmě HTC. Pro prvních sto zájemců přichystala na telefon HTC Sensation slevu padesát procent. Zájemci strávili noc na pražské ulici. Přinesli jsme vám recenzi prodejního šlágru střední třídy, telefonu Samsung Galaxy Ace, a vyzkoušeli pro vás android, který se nám velmi líbil, a to Sony Ericsson Xperia Arc. Ti, kteří ale o dotykový telefon nestojí, u nás mohli najít varování: vyberte si z posledních dotykových telefonů, nebudou! Nokii se za celý rok 2011 moc nedařilo, ztratila vládu v západní Evropě.

Červen - neznámé čínské firmy začínají drtit trh

V červnu přišlo zajímavé zjištění. Na výsluní se začínají v mobilním byznysu drát poměrně neznámé čínské firmy, společně už opanují osminu trhu!

Vás ale pořád ještě zajímají tradiční výrobci, podle přízně, kterou jste věnovali recenzím HTC Wildfire S a HTC Sensation.

Telekomunikační telenovela v podobě sporů Samsungu a Applu pokračovala, Apple ale získal důležitý patent na ovládání kapacitního displeje, kterým může v budoucnu konkurenci pěkně zatopit. Samsung se ale navzdory vyčerpávající patentové válce s Applem mohl radovat, modelu Galaxy S II se dařilo víc než dobře.

Světoví vývojáři dostali konkurenci v podobě šikovného třináctiletého kluka, který už má na kontě více než dvacet aplikací a stále přibývají. A co se dělo doma? Odboráři hrozili stávkami a my jsme vám poradili, jak projet pomocí mobilů.

Červenec - bitva smartphonů

V červenci vás i nás nejvíce zaujalo, jak složitě se ukončuje smlouva na dobu určitou u operátora T-Mobile, přesněji řečeno, je to takřka nemožné. Internetem rovněž hýbala kauza, ve které byli potrestáni všichni žárliví zvědavci, toužící se dozvědět, kde se zrovna pohybuje jejich manžel nebo přítelkyně.

GSM Locator byl samozřejmě jeden velký podvod a z důvěřivců vylákal peníze. Vzhledem k tomu, že nastávala doba dovolených, poradili jsme vám jednu z variant, jak trefit přesně tam, kam potřebujete.

I vzhledem ke stále probíhající bitvě gigantů Samsungu a Applu jsme se zajímali o současné top modely smartphonů. Zkusili jsme předpovědět, které z nich jsou určeny k neúspěchu a které jsou naopak ty nej.

Srpen - Google pohltil Motorolu

Internetový gigant Google koupil firmu Motorola, zejména údajně kvůli jejím patentům. Zajímaly náš všechny detaily a pozadí této akvizice.

Spory mezi Samsungem a Applem začaly nabírat na kuriozitě. Apple si s trochou nadsázky patentoval obdélník s displejem a Samsung přišel se skutečně neotřelým argumentem - tablet podle něj vymyslel už Kubrick v šedesátých letech.

Zaujal vás i představený supersmartphone čínské firmy Xiaomi. Jako tradičně jsme za vaší velké pozornosti přinesli přehled mobilních telefonů, které vám nejvíce září do hlavy a tudíž je možná vhodné poohlédnout se po jiném modelu.

Informovali jsme vás rovněž o bojkotech mobilních operátorů z důvodů přemrštěných cen na českém telekomunikačním trhu. Přinesli jsme vám i rozhovor s jejich tajemným organizátorem.

Září - Samsung proti Applu

V září jsme se zamysleli například nad tím, jestli patenty Motoroly, kterou pohltil gigant Google, budou této firmě k něčemu dobré. Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S II, která záhy obsadil trůn mezi chytrými telefony a v soutěži Mobil roku nakonec dokonce později porazil iPhone.

Přinesli jsme vám rovněž užitečnou informaci o tom, že u Vodafonu lze získat utajené paušály se slevou 75 procent. Zaujala vás i recenze telefonu Huawei U8650 Sonic. Hitem mezi navigacemi se stala ta, kterou namluvil slavný Jeremy Clarkson.

Připomněli jsme vám telefony, na které se kdysi stály hodinové fronty. Obecně známými se v Česku staly bojkoty mobilních operátorů, a to natolik, že se na ně začali lepit příživníci. A my jsme přinesli druhý rozhovor, který jsme tentokrát pořídili s tajemným "Martinem Frýdkem" osobně.

A pomalu, ale jistě se už začalo rozjíždět mediální soukolí ohledně očekávaného nového iPhonu, o kterém si ještě všichni mysleli, že ponese číslo 5. Samsung by nový model nejraději rovnou zakázal, aniž ho viděl, a spekulace o fotoaparátu rozjel například i snímek obyčejného oběda.

Patentové spory Samsungu a Applu ostatně celý tento měsíc gradovaly. Apple nejdřív dosáhl zákazu nového tabletu Samsungu v Německu, firma jej nesměla ani ukazovat, Sasmung si ze zákazů nic nedělal a uvedl dokonce nabíječku, podobnou té applácké.

Říjen - jablečné šílenství i zklamání

Říjen, ve kterém svět oplakával Stevea Jobse, byl příznačně ve znamení iPhonu 4S. Měsíc začal odhalením, že půjde právě jen o vylepšenou verzi předchozího modelu, nikoliv o model zcela nový.

Sledovali jsme reakce světa i to, jak půjde telefon na odbyt. Srovnali jsme telefon s ostatními nadupanými smartphony. Byli jsme velmi zvědaví například na jeho vtipnou asistentku Přinesli jsme také jako první v České republice jeho podrobnou recenzi – na nákup telefonu jsme vyrazili do Německa.

Pak už 28. října následovalo zahájení prodeje telefonu u nás - a my byli při tom. Již den před tím jsme ovšem seznámili čtenáře s tím, kde se telefon koupit vyplatí a kde naopak nikoliv. Telefónica jablečný telefon v prodeji nenabídla, a my víme proč. T-mobile zase přichystal akci, při které si mohli zájemci chytit běžce, těmito telefony vybavené, a nový model tak získat - ale nebyli bychom v Česku, kdyby všechno klaplo, tak jak mělo.

I přesto, že byl iPhone 4S pro mnohé zklamáním, prodával se jako o závod ve světě i u nás. Jablečné šílenství jsme doplnili třeba i zamyšlením, proč bude mít iPhone vždycky jen 3,5 palcový displej.

Ale abychom nezůstali jen u iPhonu, v říjnu jsme například přinesli i recenzi Nokie N9, která vás velmi zaujala, stejně jako článek o šílených 64 jádrových procesorech budoucnosti. Firma Nokia ostatně započala novou kapitolu své historie, představila dva telefony se systémem Windows Phone, první hmatatelné výsledky partnerství s Microsoftem. Samozřejmě, že jsme je hned otestovali.

Listopad - operátoři začínají bojovat cenami

Rok 2011 byl, jak lze ostatně vytušit z předchozích řádek, poměrně přelomový, co se týče vývoje na českém telekomunikačním trhu. Nahlas se začalo mluvit o tom, že ceny služeb jsou přemrštěné. A operátoři zareagovali. Dobře vidět to bylo na vánočních nabídkách, kdy se konečně operátoři pustili do boje skutečným snížením cen. To ale nestačilo pořadatelům bojkotů, kteří řádně přitvrdili.

Samozřejmě, stále v centru pozornosti byl iPhone 4S. Podle všeho byl jen nouzovou variantou, uvedení iPhonu 5 bylo zastaveno na poslední chvíli. V Česku navíc přibyly Applu vrásky spolu s velmi problematickou aktualizací firmwaru. Možná i to bylo důvodem, že iPhone neobhájil titul mobilu roku.

I díky redakci mobil.cz byla zdárně vyřešena kauza zákazníka, jehož´osobní údaje kdosi zneužil a který dlužil tisíce za nikdy nesjednaný paušál. Vodafone následně kvůli kauze slíbil změnit nastavené procesy tak, aby se nic podobného již nemohlo opakovat.

Poměrně nenápadný, ale zásadní dokument vydal na konci listopadu ČTÚ. Uznal, že český telekomunikační trh není v pořádku a zahájil kroky, které by v budoucnu mohly vést k regulaci.

Prosinec - ve znamení Ježíška a problémů U:fonu

V prosinci nás samozřejmě zajímalo především to, co vám doporučit jako vhodný dárek dárek pod stromeček. Přinesli jsme tipy na drahé i levné telefony, dotykové i nedotykové, svůj výběr jako každý rok zveřejnili i jednotliví redaktoři mobilu.cz. Hledali jsme pro vás i nejvýhodnější předvánoční slevy. Čtenáře ovšem tradičně mnohem více zaujal článek, co si pod stromek v žádném případě nekupovat.

Po Ježíšku jsme pak přišli s tipy pro ty, kteří se smartphony a operačními systémy teprve začínají. Kromě toho jsme zjistili, že prozvánění stále žije a nebo, že Apple iPhone měl podle Stevea Jobse původně vypadat úplně jinak.

Neopomněli jsme ale ani například představení nového připravovaného 3D čtyřjádra Samsungu. Oslavovat letos mohl operační systém Android od Google, kterému se skvěle dařilo. A co se dělo na českém telekomunikačním trhu? Firma MobilKom, provozovatel operátora U:Fon, se ocitla v insolvenčním řízení, ale její manažeři mají stále velké plány a ze vzniklé situace viní například i ČTÚ. Pokrytí 3G udělalo za rok 2011 výrazný skok.