Mobilní operátoři versus ÚOHS: K újmě spotřebitelů nemohlo dojít

Jaký je Váš názor na fakt, že předseda ÚOHS ve svém vyjádření pro TV Prima ze dne 16. 9. 2004 v návaznosti na dotaz o konkrétním dopadu Vašeho jednání na koncového zákazníka říká, že: „Náš odhad zní asi někde kolem řádově několik stovek až tisíc korun na každého klienta,“ přičemž.v rozhodnutí ÚOHS č.j. S 164/3 v části II./Narušení hospodářské soutěže, újma zákazníkům říká, že: „… a dále vzhledem k předběžnému opatření ČTÚ, kterým bylo společnosti Český Mobil přikázáno směrovat veškerý provoz do sítě společnosti Eurotel výhradně přímým propojením, nelze faktickou újmu vzniklou konečným spotřebitelům finančně vyjádřit.“

Eurotel: Je velmi znepokojující, pokud předseda úřadu řekl a napsal dvě tak rozdílné věci, které si navzájem odporují, resp. se navzájem vyvrací.Eurotel tyto skutečnosti dále analyzuje.

Oskar: Podle našeho názoru je rozhodnutí ÚOHS je v tomto ohledu zcela chybné. Neexistuje žádná přímá souvislost mezi výší velkoobchodní ceny za propojení a újmou konečným spotřebitelům, která by měla údajně vzniknout v důsledku vysoké ceny za jejich volání z jedné mobilní sítě do jiné. Uváděný odhad pro TV Prima je naprosto nepodložený a není nám jasné na základě jakých údajů k těmto odhadům předseda ÚOHS dospěl. Je přitom evidentní, že koncová cena za volání z mobilní sítě Oskar do ostatních mobilních sítí byla naopak nižší, než byly účtované velkoobchodní ceny za propojení. Díky skutečnosti, že ČTÚ v roce 2001 bezdůvodně oddaloval rozhodnutí o regulaci ceny za propojení do mobilních sítí, a to až do konce listopadu 2001, vznikla značná škoda společnosti Český Mobil, ale v žádném případě však jejím koncovým zákazníkům.

T-Mobile: K újmě spotřebitelů nemohlo dojít, neboť tranzitovaný hovor nemůže být ekonomicky výhodnější než přímý.

Je podle Vás rozhodnutí ČTÚ o směrování hovorů výhradně přes přímé propojovací body, vyjma přelivového provozu a provozu při poruše přímých propojovacích bodů, v rozporu s rozhodnutími ÚOHS?

Eurotel: Rozhodnutí ÚOHS je v rozporu s obecně uznávanými principy propojení, popírá samotnou podstatu propojení a navíc je v rozporu i s pravomocným rozhodnutím ČTÚ.

Oskar: Ano. Rozhodnutí ČTÚ, kterým byly podle našeho přesvědčení zcela chybně interpretovány uzavřené smlouvy o propojení, bylo příčinou dalších sporů a bylo v rozporu s ochrannou hospodářské soutěže, kterou měl ve svých rozhodnutích ČTÚ podle § 39 zákona o telekomunikacích respektovat a chránit. ČTÚ proto mohl na žádost Českého Mobilu a v zájmu ochrany hospodářské soutěže příslušná ustanovení smluv o propojení změnit, ale v žádném případě neměl dopustit jejich chybný a účelový výklad.

T-Mobile: Je zřejmé, že Český telekomunikační úřad ze smlouvy o propojení (včetně inkriminovaného ustanovení) vycházel jakožto z platné a účinné smlouvy, která není neplatná, např. v důsledku rozporu ustanovení této smlouvy se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. V tomto smyslu je tedy pohled Českého telekomunikačního úřadu od pohledu ÚOHS naprosto odlišný.

Je možné při nepřímém propojení garantovat předepsanou kvalitu svého signálu? (viz citace níže)„…konstatuji, že každý provozovatel či poskytovatel telekomunikačních služeb je ze zákona o telekomunikacích povinen zajistit předepsanou kvalitu svého signálu a je-li schopen splnit tyto nároky tranzitem prostřednictvím sítě třetí strany, tj. formou nepřímého propojení, pak není dán důvod, na základě kterého by nemohlo dojít k propojení sítí právě formou nepřímou.“ Rozhodnutí ÚOHS 164/03 část 2./Opomenutí aplikovat doktrínu doplňkových omezení

Eurotel: Nelze ve všech případech (z mnoha důvodů, např. nepredikovatelná kapacita pro přenos, nepřenášení všech informací o hovoru, čísle apod.), a proto se dává přednost přímému propojení, kde může být kvalita oboustranně garantována.

Oskar: Při tranzitním nepřímém propojení se jedná o naprosto běžný způsob řešení propojení. Při přímém i nepřímém propojení jsou veškeré technické parametry nezbytné pro uskutečnění propojení hovorů zachovány ve stejné kvalitě.

T-Mobile: Nejde patrně o kvalitu signálu, ale o kvalitu přenosu telekomunikačního provozu při nepřímém propojení. Tuto kvalitu při nepřímém propojení v zásadě garantovat lze.