Čelní foťák iPhonu X doženou ostatní nejdřív za dva roky, tvrdí analytik

Samsung má podle asociace DisplayMate, která pečlivě analyzuje displeje spotřební elektroniky, v podání Notu 8 aktuálně vůbec nejlepší displej v kategorii chytrých telefonů. Stejný závěr jsme na adresu jihokorejského gigantu slyšeli už na jaře, tehdy byl však adresován základní S8 (více zde).

DxOMark naproti tomu testuje vestavěné fotoaparáty a tabulku nějaký čas vedl nový iPhone 8 Plus. Na stejné skóre 94 bodů ze 100 dosáhl ovšem i právě výše zmíněný Note 8, o první příčku se tak na čas dělili největší rivalové. Tento remízový stav netrval ovšem dlouho, nedávno představený Pixel 2 od Googlu získal totiž 98 bodů. Brzy by se ovšem na pomyslném trůnu měl usadit iPhone X, a to díky o něco lepšímu primárnímu foťáku.

Pokud by se ovšem hodnotily schopnosti čelních fotomodulů, pak by na iPhone X zřejmě žádný z konkurentů ani zdaleka nestačil. Tvrdí to ve své nejnovější předpovědi respektovaný analytik Ming-Chi Kuo.

Zní to neuvěřitelně, ale Kuo ve zprávě uvádí, že konkurence Apple v tomto směru dožene přibližně až za dva a půl roku. To je s přihlédnutím ke stále rychlejšímu tempu technických inovací neobvykle odvážné tvrzení. Ovšem historie už mnohokrát prokázala, že jeho předpovědi se nakonec od reality příliš neliší.

Kuo se přitom čelnímu fotomodulu iPhonu X nevěnuje poprvé. Již v předchozí analýze totiž tvrdil, že kvalitám použitého foťáku s označením TrueDepth se rivalové vyrovnají za jeden až dva roky.

A co způsobilo tak náhlou změnu názoru ve prospěch Applu? Prý pečlivé zhlédnutí prezentace schopností zřejmě zlomového fotomodulu a také důkladná znalost jeho technických parametrů.

Se stejnými potížemi jako Apple se bude potýkat i konkurence

Hlavní novinkou systému TrueDepth je Face ID, tedy rozpoznávání uživatele pomocí skenování tváře. Tento způsob autentizace nahrazuje zavedený systém Touch ID, tedy snímač otisků, který Apple iPhonu do home tlačítka integroval v roce 2013 u modelu 5s.

Systém před odemčením telefonu provede hloubkovou analýzu, při které prý srovnává mnohem větší počet informací, než tomu bylo u otisku prstů. Zatímco přes Touch ID probíhala dvourozměrná autentizace, Face ID přidává i hloubku.

Podle nepotvrzených spekulací to byly právě komplikace s produkcí tohoto technologicky nabitého modulu, jež způsobily značné problémy s finalizací iPhonu X. Dříve se přitom uvádělo, že za zpožděním stojí snaha Applu integrovat Touch ID přímo do displeje.

Kuo předpokládá, že podobným výrobním těžkostem budou čelit i další společnosti, pokud budou chtít vyrobit fotomodul podobných dovedností. iPhone X sice není prvním smartphonem s funkcí rozpoznávání tváře, totéž dovedou i samsungy řady S8. Ty však pracují ve 2D režimu a podle některých novinářů tak lze autentizaci obejít i fotografií na displeji jiného smartphonu.

Nutno ovšem zmínit, že šlo o testovací kusy poskytnuté novinářům ještě před zahájením prodeje novinky od Samsungu. V našem redakčním testu jsme s ošálením zabezpečení pomocí rozpoznávání obličeje u Galaxy S8 úspěšní nebyli (více zde).

Apple bude posilovat. Navzdory nedostatku iPhonu X

TrueDepth foťák tedy Applu zajistí pohodlný náskok přinejmenším v následujících dvou letech. To by se mělo také projevit na celkovém posilování Applu na trhu špičkových smartphonů, což Kuo očekává navzdory předpokládanému nedostatku modelu X během letošního roku.

Apple v podstatě nikdy levné smartphony neprodával a k obřím prodejům si vždy vystačil s nejvýše třemi generacemi iPhonů. Více jich nikdy paralelně nenabízel. Ceny starších modelů jsou už letos poměrně příznivé a na 32GB variantu iPhonu 6 už stačí deset tisíc korun (více zde).

To je na poměry Applu docela slušná nabídka, při srovnání s konkurencí ovšem ztrácí svůj lesk. Takové LG G6 je po všech stránkách lepší přístroj. Má značně větší panel s vysokým QHD+ rozlišením, výkonnější čip a voděodolnou konstrukci. Cena z oficiální distribuce je přitom aktuálně necelých 13 tisíc korun (více zde). Lepší parametry jsou pochopitelně dány datem uvedení. Zatímco iPhone 6 šel na trh v září 2014, G6 o přibližně dva a půl roku později.

Společnost KGI Securities dříve uváděla, že by Apple letos mohl prodat 40 milionů iPhonů X, nyní Kuo své odhady odbytu snížil na 30 až 35 milionů kusů. Dodává však, že zájem o iPhone vybavený fotoaparátem TrueDepth v blízké budoucnosti nepoleví.

Aktualizace: Upravena informace o aktuální podobě žebříčku DxOMark.