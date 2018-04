Apple vyprodává iPhony. Už stačí necelých 10 tisíc i na velký model

Šestka není prvním iPhonem, který se dostal pod hranici 10 tisíc korun. Už před několika týdny pod tuto hranici klesla cena malého iPhonu SE. A to jak u varianty s pamětí 16 GB, která je dnes už v podstatě nedostatečná, tak i s dvojnásobnou pamětí 32 GB. iPhone SE v této variantě lze zakoupit za 9 900 korun.

Na stejnou sumu se nyní v oficiální distribuci dostal i větší iPhone 6. Aktuálně se tento tři roky starý model vyrábí/prodává jen ve variantě 32 GB, a cena 9 900 korun tak platí právě pro ni. Ceny platí u tuzemských obchodníků, samotný Apple už šestku sám neprodává a model SE má dražší, chce za něj 12 990 korun.

Úplně nejlevnějším iPhonem na trhu (pokud bereme v potaz oficiální distribuci) je model 5s. Ten má na skladě ještě několik prodejců a ve variantě s pamětí 16 GB vyjde na necelých 7 000 korun. Ale s ohledem na velikost paměti a hardware je lepší koupí velikostně a vlastně i designově stejný iPhone SE 32 GB.

Apple dosud své modely nijak výrazně nezlevňoval. To je spíš vyřadil z nabídky. Aktuálně je však situace jiná. Na trhu jsou tři generace standardních modelů, šestka je z nich nejstarší, ale na druhou stranu, design je stejný jako u iPhonů 6s a 7. Ani model SE není novinkou, v prodeji je rok a půl. Zájem zákazníků je však u obou modelů stále slušný, především na rozvojových trzích. Proto také Apple starší modely stále vyrábí.

V případě iPhonu 6 je to dokonce tak, že ho Apple začal znovu vyrábět. Aktuální verze s pamětí 32 GB je nová, původně se šestka s takto velkou pamětí nevyráběla. Aktuální cena v Česku je zajímavá, ale na druhou stranu například v USA bylo možné nedávno šestku koupit v předplacené sadě v přepočtu za 4 600 korun (bez lokální daně).

Přestože je iPhone 6 již skoro mobilním dědečkem (do prodeje šel v roce 2014) tak jeho design ještě do starého železa nepatří. Podle všeho z něj bude vycházet i nový iPhone 7s. A až model 8, který by měl být představen souběžně, bude vypadat úplně jinak. Ale také bude pravděpodobně až třikrát dražší než výprodejová šestka. Ta navíc stále má nejnovější verzi operačního systému iOS. Hardware je logicky slabší, ale pro běžné použití dostatečný.

