Samsung S8 se teoreticky dá ošálit fotografií. Ale nám se to nepovedlo

Zabezpečení pomocí rozpoznávání obličeje lze u nového Samsungu Galaxy S8 teoreticky ošálit. A to zcela triviálně pomocí fotografie majitele. U testovacích kusů před zahájením prodeje se to některým novinářům povedlo, a to nejen pomocí papírové fotografie, ale i s fotografií na displeji jiného telefonu.

Samotný výrobce na to upozorňuje (i v nastavení telefonu) a při případném zneužití za to nenese odpovědnost. Podle Samsungu slouží rozpoznávání obličeje jen pro odemčení telefonu a nelze se pomocí něj dostat k funkci Samsung Pay sloužící pro platby či do zabezpečené složky Secure Folder.

Přesto výrobce funkci rozpoznávání obličeje ještě před startem prodeje (oficiálně od pátku 28. dubna, pro objednávky v předprodeji od pátku 21. dubna) upravil. Ošálení systému je sice stále možné, ale už to není zdaleka tak snadné. Nám se to v testu nepovedlo.

Samsung i tak doporučuje k zabezpečení používat čtečku otisků prstů nebo skener oční duhovky. Ale vzhledem ke konstrukci telefonu se tlačítko čtečky otisků prstů přestěhovalo záda telefonu, takže je hůře dosažitelné, než pod displejem. Umístění čtečky je nešťastné, podrobnosti čtěte zde.

Skener oční duhovky, známý už z problematického modelu Galaxy Note 7, má rovněž přinášet důsledné zabezpečení, ale i to má své nevýhody. Problematická je tato funkce na přímém slunečním světle, a pokud má majitel brýle, je to přitěžující okolnost. Navíc pro odemčení skenerem je nutné telefon zvednout a namířit na obličej.

S rozpoznáváním obličeje uživatele přišel už v základu systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich v roce 2011. Google nejprve tvrdil, že zabezpečení nelze obejít, ale posléze se ukázalo, že k jeho prolomení stačí pouhá fotografie uživatele (více zde). Od té doby se na smartphonech rozšířilo zabezpečení pomocí čtečky otisků prstů, předtím bylo nutné zadávat heslo.