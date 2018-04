Který mobil bude mít jako první skládací displej? Bude to přetahovaná

S informací přišel korejský zpravodajský server ETNews. Huawei bude na vývoji smartphonu s obrazovkou, která by se dala přeložit, spolupracovat s firmou LG. Huawei by tak mohl předehnat Samsung, který má chce uvést ohebné zařízení s kódovým označením Galaxy X na začátku příštího roku.

Huawei by rád podobné zařízení poprvé ukázal veřejnosti ještě letos. Oficiální prezentace však nemusí nutně znamenat, že se smartphone hned objeví na trhu. Poučit se můžeme například z prezentace modelů Lenovo na tiskové konferenci v červnu 2016. Výrobce sice světu ukázal prototyp, funkční smartphone této značky na trhu je však v nedohlednu (více v článku Budoucnost mobilů je tady. Lenovo má funkční ohýbací smartphony).

Spekuluje se, že by se mobil rozevřel jako telefony s véčkovou konstrukcí, tedy displej by byl uvnitř. Je to údajně jednodušší řešení než v případě mobilu, kterému displej pokrývá vnější plochu. Žádné další specifikace však neznáme.

Vlastní představu skládacího smartphonu si nechalo patentovat i čínské Oppo. To má naopak plány displej skládat naopak - místo uschování obřího displeje zůstane vně složeného telefonu (Více v článku Kdo bude první? Začíná závod o smartphone s ohebným displejem).

Huawei, současná trojka na světovém trhu doufá, že prvenství v takto revoluční konstrukci by mu pomohlo dohnat současnou špičku, kterou reprezentují Samsung a Apple. I Apple údajně do budoucna počítá s takovým telefonem, podle dostupných informací by mu mělo dodávat ohebné displejové panely LG (více v článku Za tři roky budou mít iPhony ohebný displej. Samsung ostrouhá).

Informaci nicméně radši berme s rezervou. Realističtější předpoklad je pouze oficiální oznámení, že firma na takovém modelu skutečně pracuje. Třeba nás však Huawei překvapí.



Skládací smartphone jako takový už jeden na trhu je, i když ne v pravém slova smyslu. Jeho displej totiž není ohebný, a tedy ani jednolitý. Jsou to dva samostatné panely a jejich rámečky celistvou plochu rozbíjejí. Jednotlivě mají úhlopříčku 5,2 palce a Full HD rozlišení (více v článku Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní).