Kdo bude první? Začíná závod o smartphone s ohebným displejem

Jde bezesporu o jednu z nejočekávanějších inovací - smartphone, který bude možné v případě potřeby rozevřít a používat jej jako tablet. Výhodou tohoto řešení je především zachování kompaktních rozměrů daného zařízení. Je ovšem otázkou, kdo bude v tomto ohledu na trhu průkopníkem. Zatím tento „závod“ zůstává pouze u patentů. Jeden z posledních podala čínská značka Oppo.

Zajímavostí patentu je především samotná koncepce. Na první pohled v rozloženém stavu telefon ničím nevyniká, uživatel bude mít k dispozici standardně jeden rozměrný zobrazovací panel. Jenže je to také jediný displej, který v řešení Oppa bude použit. Důvodem je, že telefon by se měl oproti jiným konceptům skládat rozdílně - místo uschování obřího displeje zůstane tento vně složeného telefonu.

To s sebou přináší vyšší riziko poškození, výrobci ovšem umožní eliminovat nutnost použití druhého displeje. Vnitřní, respektive zadní strana zařízení je osazena duálním fotoaparátem, který ve složeném stavu zastane funkci jakéhosi zámku zabraňujícího vzájemnému posunu protilehlých částí telefonu. Vystouplý fotoaparát totiž zapadne do výřezu na opačné straně.

Výrobce ovšem hodlá zohlednit i další současný trend, a sice minimální rámečky displeje. Jak je z patentu patrné, displej by měl po bocích zasahovat až téměř k okraji zařízení.

Že je vám koncepce Oppa povědomá? Nemýlíte se. Stejný způsob ohnutí, tedy displejem vně zařízení, totiž používal i první ohebný tablet, který představila společnost Lenovo v polovině roku 2016. Koncept Lenovo Folio po složení zastal funkci smartphonu s displejem na čelní i zadní straně.

Na skládacím smartphonu kromě Samsungu a Oppa pracují také například Apple či LG. Bude tak zajímavé sledovat, kdo prvotní myšlenku jako první uvede v reálný a plně funkční produkt. V kontextu s někdejšími informacemi měl být průkopníkem Samsung, očekávaný model Galaxy X ovšem několikrát odložil. Naposledy k tomu došlo loni v září, kdy prezident mobilní divize Samsungu DJ Koh informoval, že uvedení skládacího telefonu bylo přesunuto až na rok 2019. Důvodem je údajně problém s vyladěním uživatelského rozhraní.

Jediným na trhu aktuálně dostupným skládacím smartphonem je ZTE Axon M. Ten se ovšem od výrobci všeobecně zamýšlených koncepcí výrazně liší - rozměrný ohebný displej totiž nahrazuje dvěma vně umístěnými displeji (více viz Zkusili jsme smartphone se skládacím displejem. Je to 7 let starý nápad).

Samsung některé ze své vize ukázal v dřívějším videu. Prostor věnoval především překládacímu smartphonu, krátce však naznačil i myšlenku válcového smartphonu s vystřelovacím displejem: