První huawei s vykrojením míří do předprodeje. P20 lite už testujeme

Vykrojený displej po vzoru iPhonu X nabídne letos celá řada výrobců mobilních telefonů. Nebudou mezi nimi chybět ani velké a známé značky, což ostatně ukázal už na veletrhu MWC tchajwanský Asus s modelem Zenfone 5. Ale první velkou značkou, která dostává takovou novinku na androidím poli do prodeje, je čínský Huawei. Jeho P20 lite už lze předobjednávat, v Česku za

8 999 korun. Předobjednávky poběží do 1. dubna, kdy by tedy měl odstartovat „ostrý“ prodej. Novinku už máme k dispozici, můžeme se tak podělit o první dojmy.

Model P20 lite je první ze třech modelů prémiové řady P, který se dostává na trh. Dražší a vybavenější modely P20 a P20 Plus budou oficiálně představeny až příští týden v Paříži, P20 lite si už svou premiéru odbyl formou tiskové zprávy. I proto ho už můžeme testovat, není to utajovaný model.

O dražších novinkách toho však hodně prozrazuje. Podle doposud uniklých informací to vypadá, že se letos design odlehčené verze od těch „dospělejších“ nebude příliš lišit, rozdíly budou v detailech - třeba v tloušťce rámečků a podobně.

P20 lite dostal kovový rám a skleněná záda, tak to bude i u dražších typů. Je tu i duální fotoaparát, který ovšem na rozdíl od špičkových modelů nenese značku Leica. Má rozlišení 16 a 2 megapixely a sestava tedy slouží hlavně pro hrátky s hloubkou ostrosti. Dalším prvkem, který novinku s dražšími sourozenci bude úzce pojit, je právě zmíněný vykrojený displej. Ten je jedním z letošních jasných trendů, ovšem nabízí se otázka, zda to není jen zbytečnost.

U nového huaweie se displej díky vykrojení podařilo přiblížit horní hraně telefonu, ale třeba vespod je rámeček stále docela výrazný – takže v maximalizaci plochy mohl Huawei udělat to, že displej posune níže. Vykrojení je tak spíše určitý estetický prvek a důkaz toho, že to jednoduše Huawei umí také. Pravdou je, že toto řešení má své příznivce i odpůrce, po krátkém zkoumání P20 lite v podstatě chápeme oba tábory.

Vykrojení design telefonu opravdu ozvláštňuje, ale nemusí se to líbit každému. Ve výřezu se nachází kamera, sluchátko a další dnes povinné senzory, které by se u P20 lite možná vešly i do prostoru nad displej. Uvidíme, jak tomu bude u dražších modelů, tady nejspíš budou okraje menší. To potvrzuje, že je výřez u P20 lite designovou záležitostí, která telefon spolehlivě zařadí do dané modelové řady.

Co se prvních dojmů z používání výřezu týče, zatím nám v zásadě nijak moc nevadí. Displej dostal (i s tímto prvkem) úhlopříčku 5,84 palce a poměr stran se natáhl z dnes populárního 18:9 na dokonce 19:9. Ony „uši“ nad běžnou částí displeje tu tak jsou navíc a v běžném provozu pojmou notifikační lištu a ikony. Během několikahodinového používání telefonu jsme zatím nezjistili, co se stane, když se lišta ikonami zaplní – jestli se rozšíří i pod vykrojení, nebo zda se notifikace schovají. Druhá cesta je ovšem pravděpodobnější, což trochu praktičnost notifikační lišty omezí. Ale více prozradí delší test.

V aplikacích často horní přesahy zmizí, respektive zčerná jejich pozadí a opět tu mohou být notifikační ikony. V podstatě se zatím chová tato část jako přirozená součást systému, potíž nejspíš nastane se záplavou notifikací.

Co se ostatních záležitostí telefonu týče, první dojmy jsou veskrze dobré. Tělo je na danou velikost displeje stále docela příjemně kompaktní, rozměry 148,6 x 71,2 x 7,4 mm a velká zaoblení v rozích znamenají, že telefon sedne docela dobře do dlaně. Zaoblený je v rozích i displej, zajímavostí ovšem je, že nahoře a dole má zaoblení rozdílný poloměr. Milovníkům symetrie je to další sypání soli do rány, někomu jinému to může přijít jako další ozvláštnění designu.

Telefon je hezky svižný, procesor Kirin 659 a 4 GB RAM jsou dostatečná porce, která Android 8.0 Oreo s nadstavbou EMUI s přehledem „utáhne“. Čtečka otisků prstů na zádech funguje spolehlivě a rychle. Dodejme ještě, že rozlišení displeje je 1 080 x 2 280 pixelů, displej je typu IPS a má solidní čitelnost na slunci. Kapacita vnitřní paměti 64 GB a baterie disponuje 3 000 mAh. Novinkou je i u lite verze USB-C konektor, podporuje rychlé nabíjení QuickCharge.

P20 lite je tak zajímavý smartphone, který chce oslovit ty, kdo chtějí nový design a spojitost s prémiovou třídou, přitom stále za rozumnou cenu. Pro ty ostatní má Huawei i běžnější alternativy - například nedávno recenzovaný Huawei P Smart má sice menší displej, ale velmi podobný základ výbavy, stojí přitom 6 000 korun. A Mate 10 lite zase nabídne větší 5,9palcový panel rovněž bez výkrojů i zaoblení, celokovové tělo a ještě více podobností s výbavou P20 lite, přitom stojí stále o 1 000 korun méně.

U P20 lite jednoduše zákazníci trochu připlácí za onen design a třeba také za mírně modernější prvky výbavy jako USB-C, snad lepší fotoaparáty a další drobnosti. Vše prověříme v důkladném testu.