Má lepší výbavu než iPhone X a stojí jen 12 tisíc. Má i jeho displej

Proč vlastně Asus přivezl do Barcelony modely Zenfone 5, když ty předcházející z generace 4 představil teprve loni na podzim, se zdálo být trochu záhadou. Tu však firma během tiskové konference v úterý večer vysvětlila. Nové modely jsou totiž diametrálně odlišné od předchůdců a jsou pořádným krokem vpřed, zatímco řada Zenfone 4 byla jen mírnou evolucí trojkových modelů a určitým rozšířením portfolia. Novinky navíc hodně „šlapou do zelí“ Applu a jeho iPhonu X, a to kvůli displeji s vykrojením.

Modely nové řady budou celkem tři: Zenfone 5z, Zenfone 5 a Zenfone 5 lite. Typy Zenfone 5 a 5z mají shodný design a vlastně i téměř celou výbavu, liší se jen v použitém procesoru. Zatímco Zenfone 5 má Qualcomm snapdragon 636, typ Zenfone 5z dostane špičkový Snapdragon 845. A k tomu také pořádnou porci paměti: začíná se sice na 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, ale k dispozici budou i verze se 6 GB RAM a 128 GB paměti a 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti. Díky tomu se Zenfone 5z zařadí mezi nejvýkonnější smartphony současnosti. Na špičku se řadí í dalšími parametry.

Výkon za skvělou cenu

Ale ještě než je probereme, je dobré zmínit cenu. Zenfone 5z nejenže bude skvěle vybavený, ale také by neměl být přehnaně drahý. Šéf Asusu Jerry Shen sice prozradil cenu jen jedné z variant, ale ta vypadá lákavě: Zenfone 5z v základním provedení se 4 GB RAM se začne prodávat za 479 eur, tedy v přepočtu lákavých 12 tisíc korun. To je za jeden z prvních představených a opravdu špičkových top modelů letošní sezony skutečně lákavá částka.

Má to však pár háčků: Zenfone 5z přijde na trh až v květnu, nejspíš kvůli přece jen ztížené dostupnosti špičkového procesoru. A háček druhý je v dostupnosti variant: podle tiskové zprávy českého zastoupení Asusu to vypadá, že se u nás bude prodávat výkonnější varianta se 6 GB RAM a 128 GB paměti. A ta bude dražší. O kolik, to Shen neprozradil, ale i kdyby cena byla třeba 15 tisíc korun, bude to skvělá částka. Navíc tu pořád tu bude Zenfone 5, telefon se stejným designem a prakticky stejnou výbavou, který jen kvůli slabšímu procesoru přijde o některé AI funkce, jež dovoluje Snapdragon 845 využít. Zenfone 5 by přitom měl být ještě levnější než zmíněných 12 tisíc korun.

Proti iPhonu X

Případná cena je hodně zajímavá i z jiného pohledu: Asus se modely 5 a 5z hodně vymezuje vůči iPhonu X, na který se v prezentaci několikrát zástupci odvolávali coby na „ovocný telefon X“. Je to dáno tím, že displej těchto modelů má podobné vykrojení, jako právě nejlepší současný iPhone. Celkově je Zenfone 5 designově iPhonu X velmi blízký, včetně skleněného provedení zad nebo třeba umístění dvojitého fotoaparátu. Asus se za to nestydí, inspiraci otevřeně přiznává a ukazuje, jak ji dovedl využít ve svůj prospěch.

Displej tu zabírá skvělých 90 % čelní plochy, jeho úhlopříčka je 6,2 palce a poměr stran dokonce 19:9. To je způsobeno právě oním vykousnutím: běžná plocha displeje má poměr stran 18:9, ten zbytek jsou „uši“. Do nich Asus skryl notifikace, které se po klepnutí rozšíří ještě o řádek níže na klasickou lištu známou z běžných androidích telefonů. Rozlišení displeje je 2 246 x 1 080 pixelů a jde o IPS panel. Vykousnutí tu není tak výrazné, jako u iPhonu X a telefon s ním v systému počítá, takže v případě, kdy není potřeba (třeba v různých aplikacích, kde by rušilo), prostě tato část zhasne a neruší.

Parádní fotoaparát

Asus se chlubí, že jeho modely Zenfone 5 a 5z budou mít také perfektní fotoaparát. Rozlišení je 12 megapixelů, jde o čip Sony IMX363 a Asus slibuje jak skvělý výkon ve špatném světle, tak parádní detaily za dne. Světelnost objektivu je f/1.8 a s kvalitou fotek pomůže umělá inteligence. Druhý foťák je širokoúhlý se záběrem 120 stupňů.

Po tiskové konferenci jsme si mohli vyzkoušet jen model Zenfone 5, výkonnější 5z přítomen nebyl. Ale smartphone působí opravdu výborným dojmem. Příjemné je, že Asus opět o něco pročistil operační systém a jeho ZenUI teď působí méně rušivě. Zmenšilo se i množství „vlezlých“ Asus aplikací. Po stránce designu i zpracování působí novinka skutečně luxusně. Dojmu z podobnosti s iPhonem X se zbavit nelze, ale pravdou je, že Asus využil toto konstrukční řešení opravdu dobře.

Levný přijde brzy

Ve stínu modelů Zenfone 5 a 5z zůstal během večera ještě Zenfone 5 lite. Ten má displej bez výřezu, s klasickým poměrem stran 18:9, specialitou je duální foťák jak vepředu, tak vzadu – v obou případech opět druhá čočka slouží k pořizování širokoúhlých záběrů. Zajímavostí je, že čelní foťák má rozlišení 20 megapixelů, zatímco ten zadní „jen“ šestnáct a má horší světelnost (2,2 oproti 2,0).

Displej je šestipalcový s Full HD+ rozlišením, výbava celkově solidní, jsou tu Snapdragon 630 a 4 GB RAM. Asus model vystavoval v bílé a černé barvě a obzvlášť bílá mu hodně sluší. Na druhou stranu kromě počtu fotoaparátů nevystupuje Zenfone 5 lite nijak z řady a bude záležet hodně na tom, kolik bude stát. Pak by totiž na trhu mohl nahradit trochu drahé modely Zenfone 4 Selfie a Selfie Pro.