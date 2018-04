Google chce investovat miliardy do LG. Kvůli ohebným displejům pro pixely

Podle korejského portálu ETNews má dohoda pomoci společnosti LG Display snížit investiční výdaje na rozšíření výrobního závodu, Googlu pak naopak zajistit stabilní dodávku ohebných displejů pro druhou generaci smartphonů Pixel, která má být představena ve druhé polovině letošního roku.

Podrobnější informace o dohodě nejsou známé, společnosti ji odmítly blíže komentovat. Známé tak nejsou ani samotné technické nároky Googlu na displeje. LG Display hodlá nabídku přezkoumat.

Korejská média jsou přesvědčena, že investice v této výši vystačí společnosti LG Display na vybudování nové výrobní linky zaměřené ryze na produkci šesté generace ohebného OLED displeje malých a středních rozměrů. Společnost, která v současnosti vyrábí displeje nejen pro chytré hodinky LG, ale také pro Apple Watch, nemá totiž v současnosti kapacitu, aby poptávku po ohebných displejích pro smartphony dokázala pokrýt.

První ohebný OLED displej začala společnost LG Display testovat již v polovině roku 2013, předběhla tehdy konkurenci (více zde). Poprvé jej použila u modelu G Flex, který byl prvním komerčně dostupným smartphonem s prohnutým displejem (recenzi čtěte zde). V současnosti tento typ displeje vlastní konstrukce pravidelně ve svých špičkových smartphonech používá konkurenční Samsung.

Pružný panel je ovšem stále použit spíše jako prostředek k vylepšení designu současné koncepce smartphonů, což platí i pro aktuální top model Galaxy S8/S8+. Uvedení ohebného telefonu využívajícího naplno vlastnosti těchto displejů totiž společnost podle posledních informací odložila až na rok 2019.

Po pružných displejích má pokukovat i Apple. Zaujmout jej měl ohebný LCD panel vyvíjený společností Japan Display, na trh by měl být uveden do roku 2018 (více zde). Podle portálu Nikkei si tak pro nadcházející generaci iPhonu měl Apple objednat ohebné displeje u Samsungu, celkem má jít o 70 milionů kusů. V případě vyšší poptávky je ovšem Samsung, který odmítl tuto záležitost jakkoli komentovat, schopný vyrobit pro Apple tento rok až 95 milionů displejů. Bude to vůbec poprvé, kdy bude v iPhonech použit OLED displej.