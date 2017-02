iPhony by mohly dostat pružné LCD displeje

Využití pružných, zcela ohebných displejů u chytrých telefonů je stále hudba budoucnosti. Ovšem pružné displeje lze využít i k vylepšení designu smartphonů současné koncepce. Takové displeje lze zaoblit, což dokazují především špičkové modely od Samsungu.

Samsung dokázal „ohnout“ své displeje typu OLED. Nyní se ovšem pro Samsung rýsuje konkurence. Společnost Japan Display oznámila, že do roku 2018 uvede flexibilní displeje typu LCD. Ty dosud vyžadovaly sklo. Nové plastové provedení má být levnější než současné OLED panely.

Japan Display plánuje dodání nového typu displeje různým výrobcům, například i producentům počítačů nebo systémů do automobilů. Jedním z hlavních zákazníků společnosti Japan Display je ale zejména Apple. Podle serveru The Wall Street Journal právě Apple po novém typu displeje „pokukuje“.

Neznamená to, že by Apple v roce 2018 uvedl smartphone se zcela ohebným displejem. Spíše se dá očekávat, že nový displej umožní vytvořit atraktivnější design se zaobleným displejem. Plastový displej by měl také přinést benefit v menší náchylnosti k mechanickému poškození.

Zatím Apple pro svůj chystaný iPhone 8 bude využívat displejů typu OLED od Samsungu. Kapacita výrobních linek Samsungu je však naplněna a objevují se informace, že Samsung nebude schopen Applu dodat dostatečné množství displejů.

Nový typ od Japan Display by tak měl Applu zajistit dostatek displejů pro své budoucí iPhony. Plastový LCD displej by se měl vyrábět ve velké kvantitě, jeho výrobní proces je levnější. Ohebné displeje připravují i další výrobci jako je LG nebo Sony.