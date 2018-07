Obyčejné mobily někde táhnou víc než iPhony. Google do nich investoval

Je to z pohledu evropských uživatelů paradoxní, ale prodeje obyčejných mobilů rostou více než prodeje smartphonů. A to nejen na rozvojových trzích, ale i na některých vyspělých. Proto se Google rozhodl investovat do společnosti KaiOS Technologies Inc., která vytváří systém KaiOS.

Ten je určen pro obyčejné mobily bez dotykového displeje. Systém KaiOS není úplně tak hloupý, je postaven na zrušené platformě Firefox OS. Umožňuje tak spouštět HTML5 aplikace. Jde tak o jakýsi polovičatý smartphone s vlastním obchodem s aplikacemi.

Rostoucí zájem o mobily se systémem KaiOS přiměl Google k investici, která se mu bohatě vyplatí. Data totiž ukazují, že například v Indii používá mobily se systémem KaiOS více uživatelů než iPhony od Applu se systémem iOS. Přitom zatím existuje pouze pět mobilů se systémem KaiOS.

Mimo Evropu se prodávají mobily Alcatel OneTouch Go Flip (v USA jako Cingular Flip 2) a Reliance Jio JioPhone. Na evropských trzích jsou k dostaní mobily Doro 7050 a 7060. Velký rozmach systému KaiOS se očekává od novodobého „banánu“, tedy nové Nokie 8110 4G, ale ta používá upravenou verzi systému nazvanou Smart Feature OS.

Google kvůli renesanci obyčejných mobilů dodává pro nový systém své služby, jako jsou mapy, vyhledávaní nebo YouTube. V rámci investice přibude v obyčejných mobilech i virtuální asistent Google Assistant. Google na integrovaných službách vydělá pomocí zobrazení reklam.

Google se zacílením na obyčejné mobily tak trochu vrací na začátek. Po odkoupení společnosti Android byl stejnojmenný systém plánován obdobně jako systém KaiOS. Neměl být dotykový, první prototypy se systémem Android se podobaly smartphonům BlackBerry. Dotykovým se Android stal až po úspěchu iPhonu.