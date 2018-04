Původní Android nebyl dotykový, změnu přinesl iPhone

Podle zveřejněných dokumentů o prvotní verzi operačního systému Android z 6. července 2006 nebyl tento systém původně plánován a uzpůsoben pro dotykové ovládání. V původní specifikaci je přímo uvedeno, že je uzpůsoben pro ovládání tlačítky.

Ve specifikaci původního Androidu se přímo píše: "Dotykové displeje nebudou podporovány. Produkt byl navržen s ohledem na přítomnost fyzických tlačítek. Nicméně, v architektuře produktu nic zásadního nebrání podpoře dotykových displejů v budoucnosti."

Ovšem přibližně za rok bylo vše jinak. Původní dokument pro verzi 0.91 se od finálního dokumentu pro verzi 1.0 z 10. listopadu 2007 liší právě v nutnosti použití dotykového displeje. "Dotykový displej ovládaný prsty včetně ovládání multi-touch je vyžadován. Ovládání dotykovým perem není podporováno."

A co se za onen rok odehrálo? 9. ledna 2007 byl představen iPhone s do té doby revolučním ovládáním, které zahrnovalo kapacitní dotykový displej s ovládání prsty a podporu multi-touch, tedy ovládání více prsty najednou. Toto ovládání známe ze všech moderních smartphonů. První iPhone se začal prodávat 29. června 2007.

Prehistorie Androidu Dokument o Androidu z roku 2006 si můžete prohlédnout zde.

Dokument o Androidu z roku 2007 si můžete prohlédnout zde.

Vůbec prvním prodávaným mobilem s kapacitním displejem, ovšem bez podpory multi-touch ovládání, bylo LG Prada, které se začalo prodávat v květnu 2007. Ale oficiálně bylo představeno až po iPhonu 18. ledna, i když jeho snímky unikly na internet už dříve.

Systém Android byl nakonec uvolněn 23. září 2008 spolu s prvním přístrojem s Androidem HTC Dream, známým také jako T-Mobile G1. Od té doby si Android podmanil mobilní svět a je nejrozšířenějším systémem pro smartphony.

Můžeme jen spekulovat, jestli by bez nástupu iPhonu nepřišel Android na trh v původní podobě jako systém pro mobily s klávesnicí. Původní koncept smartphonu s Androidem vypadal jako přístroje BlackBerry nebo některé Nokie se Symbianem. Je však možné, že za sedm let by se nakonec Android i bez iPhonu dobral k současné podobě.