Google chrlí verze Androidu, ale trvá mu, než je nahraje do vašich mobilů

Google vydává nové verze svého mobilního operačního systému jako na běžícím pásu, ale uživatelé si jich neužijí. Letos vydal Android 9 Pie už 6. srpna. To je od uvedení verze Jelly Bean v červenci roku 2012 vůbec nečasnější termín v daném roce.

Loni vydal Google Android 8 Oreo sice jen o pár dní později, 21. srpna, a rok předtím verzi 7 Nougat pak 22. srpna. Verze Marshmallow, Lollipop a KitKat byly vydávány až ke konci roku buď v říjnu, nebo až v listopadu. Přitom do smartphonů se nové verze systému Android dostávají se značným zpožděním. To sice není tak úplně chyba Googlu, spíše jednotlivých výrobců smartphonů, ale Google by na ně mohl trochu přitlačit a nebo změnit svoji strategii.

V současné době je nejnovější Android 9 Pie logicky k dispozici vlastním, avšak nijak závratně rozšířeným smartphonům Pixel. Dostal ho už i smartphone Essential PH-1, což je ale zcela okrajový a neúspěšný model. Nově se proslýchá, že by jej také měla obdržet Nokia 7 Plus.



Chrlení nových verzí systému Android je však ze strany Googlu tak trochu sisyfovská práce. Android loni v srpnu uvedené verze 8.0 Oreo má stále pouze jen 12,1 procenta aktivních smartphonů. VedLe toho pak stojí dva roky starý Android Nougat s podílem 30,8 procenta. Ještě o rok starší verze Marshmallow má podle nejaktuálnějších oficiálních údajů Googlu k 23. červenci 23,5 procenta smartphonů.

Android 9 Pie

Nejvíc zarážející je ovšem rozšíření verzí Lollipop a KitKat. První má stále podíl mezi aktivními smartphony 20,4 procenta, druhá verze má podíl 9,1 procenta. To není vůbec málo, tyto zastaralé verze se nacházejí na téměř třetině androidů. Google totiž už tyto verze systému Android ani oficiálně nepodporuje. Novější verze Lollipop dostala poslední oficiální bezpečnostní záplatu letos v březnu.

Z toho plyne, že Google vydává stále rychleji nové verze svého mobilního systému, ale většina uživatelů z toho nic nemá. Mimo vylepšení jsou nové verze Androidu samozřejmě i bezpečnější a podporují nové funkce, o kterých si uživatelé starších verzí mohou nechat zdát.

Pokud se bude opakovat scénář s loňskou verzí Oreo, tak ta se dostala na „úctyhodný“ podíl 0,7 procenta mezi aktivními smartphony až v letošním lednu. Google proto připravil Project Treble, který má ulehčit výrobcům aktualizaci na nejnovější systém.

Project Treble byl uveden v rámci Androidu 8.0 Oreo a zatím to na velký průlom nevypadá. Díky projektu Treble sice lze vyzkoušet beta verzi nejnovějšího Androidu 9.0 Pie už na několika málo vybraných smartphonech (Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6), oficiální distribuce to však není.

Androidu by tak měla pomoci verze One, která byla už v roce 2014 původně zamýšlena jako odlehčená verze mobilního systému od Googlu určená pro ty nejjednodušší smartphony pro rozvojové trhy. Postupně se ale dostává i do těch nejlepších modelů, jako je například Nokia 8 Sirocco.

Výhodou Androidu One je, že je zcela „čistý“, tedy bez nadstaveb a dodatků jednotlivých výrobců. To se ovšem výrobcům nelíbí. Někteří zkrátka chtějí do svých smartphonů přidat něco vlastního, ať už to je zachování unikátní podoby, nebo něco, na čem mohou vydělávat.

Navíc Google dostal od Evropské komise rekordní pokutu za zvýhodňování svých služeb na úkor možných konkurenčních. Google totiž vlastní systém na rozdíl od již prakticky jediného konkurenčního systému iOS od Applu licencuje různým výrobcům. Ti musí s jeho podmínkami přednostního využití služeb Googlu souhlasit, jinak Android používat nemohou. Google tak bude muset změnit svoji strategii. Buď svůj systém „uzavře“ a začne si vyrábět smartphony sám, nebo ho naopak více „otevře“. To ale pořád neznamená, že se zlepší distribuce nových verzí systému.