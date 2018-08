Nová verze Androidu je oficiální, pár vyvolených ji už může vyzkoušet

Dosud krycí název nové verze operačního systému Android 9.0 P má konečně jasnou podobu. Google oficiálně potvrdil devátou verzi systému a zároveň ji i uvolnil pro několik zařízení. Co se nového názvu týče, pokračuje v kurzu sladkostí. Každá verze, s výjimkou prvních dvou (verzí 1.0 a 1.1), obdržela podobně „sladké“ jméno.

Současně s oznámením konečného názvu novou verzi Androidu už oficiálně obdržely modely „domácí stáje“, tedy pixely od Googlu, po jejich bok se zařadil i Essential PH-1, který také funguje na čisté verzi tohoto systému. Model od Essentialu je co do prodejů propadákem, výrobce se jej alespoň snaží udělat více zajímavým pomocí poměrně výrazných slev (více v článku Berte, dokud je. Mobil pro fajnšmekry po neúspěchu drasticky zlevnil).

Funkce aktuální verze nejsou žádnou velkou novinkou, betatesteři mohou systém testovat už od května, kdy Google poslední verzi Androidu oficiálně odhalil. Výčet zahrnuje novou metodu ovládání, kdy klasickou trojici ovládacích kláves můžete nahradit gesty podobně jako na iPhonu X.

Historie Android verzí 1.5 - Cupcake (zdobený dortík v papírovém kornoutku)

1.6 - Donut (typ koblihy)

2.0 - Eclair (zákusek podobný větrníku)

2.2 - Froyo (mražený jogurt)

2.3 - Gingerbread (perník)

3.0 - Honeycomb (medová plástev)

4.0 - Ice cream sandwich (zmrzlina v oplatce)

4.1 - Jelly Bean (sladké želé fazole)

4.4 - Kit Kat (sušenka)

5.0/1 - Lollipop (lízátko)

6.0 - Marshmallow (pěnová cukrovinka)

7.0 - Nougat (nugát)

8.0 - Oreo (stejnojmenná sušenka)

9.0 - Pie (koláč)

Nová je také hlubší integrace umělé inteligence, která se projevuje například ve funkci „app actions“, což jsou nápovědy u každé aplikace ještě před jejím spuštěním, které vám dovolí aktivovat nějakou z funkcí bez nutnosti nástroj spouštět. Systém je bude nabízet na základě toho, k čemu aplikaci používáte nejčastěji (fitness aplikaci k měření jízdy na kole, taxislužbu k odvozu na specifické místo apod.).

Výčet funkcí nového Androidu 9.0 Pie však není ani v tuto chvíli kompletní. Na funkci „slices“ (inteligentní našeptávání při výběru aplikací) a „digital wellbeing“ (přehled toho, jak moc používáte některé aplikace s možností si nastavit limit používání) si i modely, které dostanou novou verzi systému nejrychleji, počkají až do podzimu.



Změnou si prošly i notifikace, včetně i tak základní věci, jako je ukazatel hlasitosti zvuku, který je nově na boku uživatelského rozhraní (a tudíž lépe dostupný pro ovládání palcem). Uživatelské prostředí je opět o něco uhlazenější a jednodušší, vylepšené jsou i notifikace na zamčené obrazovce. Většinu novinek ohledně Androidu 9.0 jsme už mohli dříve otestovat, dočtete se o nich v článku Vyzkoušeli jsme nový Android P. Přináší velkou změnu v ovládání.

Vedle pixelů od Googlu a Essential Phonu by se měli dočkat nového systému do konce letošního roku i majitelé vybraných modelů Sony, Xiaomi, Nokia, Oppo, Vivo, OnePlus a dalších, které jsou zařazené v programu Android One. Google rovněž potvrdil, že jedná i s dalšími výrobci, aby se Android 9.0 objevil do konce roku i jinde.



Realita však bývá mnohdy odlišná. Připomínáme, že Android 8.0 Oreo, který byl uvolněn loni na podzim, se v současnosti stále vyskytuje pouze na 12 procentech všech zařízení s tímto operačním systémem. Největší podíl má stále předloňský 7.0 a 7.1 Nougat (30,8 procenta všech zařízení) a 6.0 Marshmallow (23,5 procenta všech zařízení).



Ve výsledku je jen na jednotlivých výrobcích, jak pohotově a ochotně budou spolupracovat s Googlem na sladění základního Androidu s vlastními grafickými nadstavbami a zda budou mít zájem aktualizovat i starší modely, či tuto výsadu ponechají jen těm nejnovějším.