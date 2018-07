Francie dětem ve škole úplně zakázala mobily, tablety i chytré hodinky

Na zákazu se poslanci shodli už v červnu, včera ho pak schválil francouzský parlament. Přísný zákaz sliboval v předvolební kampani prezident Emmanuel Macron, poslancům jeho hnutí En Marche! se ho pak podařilo v parlamentu prosadit. Opozice zákon kritizuje, protože zákaz používání mobilů ve školách platí ve Francii už od roku 2009 a nová norma podle nich nic zásadního nemění.

Ale to není tak úplně pravda. Dosud žáci a studenti nemohli ve francouzských školách používat mobily jen v hodinách a zákon platil pro mládež do 14 let. Nová norma se vztahuje i na o rok starší studenty a umožňuje ho aplikovat i na středních školách, kde si jeho míru budou moci určit jednotlivé školy podle sebe.

Žáci a studenti navíc nemohou mobilní přístroje používat nejen v hodinách, ale ani o přestávkách. Zákaz platí plošně na půdě školy a také na akcích školou organizovaných mimo vlastní školní areál.

Navíc se zákon vztahuje nejen na mobily a volání či psaní SMS, jak tomu bylo v původním zákazu. Ten reflektoval stav z roku 2009, ale dnes mají děti místo mobilů smartphony a místo volání a esemeskování je používají pro přístup na internet a komunikaci přes různé messengery.

Proto se zákaz používání vztahuje na všechna zařízení s připojením na internet, jmenovitě na mobily, tablety a chytré hodinky, ale do skupiny takových zařízení můžeme zařadit i některé fotoaparáty, herní konzole a další zařízení. V zákoně jsou uvedeny i výjimky ze zákazu. Mobilní zařízení bude možné používat v případě, že bude potřeba při výuce a nevztahuje se na handicapované děti.

Původní zákon zakazující používání mobilů ve vyučovacích hodinách byl oficiálně odůvodněn argumentem, že záření z mobilů může způsobovat zdravotní rizika. Nová norma argumentuje rozptylováním žáků a také sociálními aspekty, především jejich ochranou před šikanou. Zákaz by měl vyloučit fotografování a natáčení videí, která mohou děti urážet.

Jenže podobná videa či fotky lze pořídit i mimo školní půdu, takže zcela se je rozhodně nepodaří eliminovat. Naopak si žáci nepořídí fotografie ze školního výletu nebo sportovní akce pořádané školou.

Nad případným zákazem používání mobilů ve škole se diskutuje i v Česku. V hodinách by se mobilní zařízení používat neměla s výjimkou, kdy pomáhají ve výuce. Pravidla si určují jednotlivé školy, někde musí být mobil vypnutý v hodinách, někde i o přestávkách. Ale celkový zákonný zákaz po vzoru Francie není reálný.

Měly by být mobily a podobná zařízení zakázány během výuky také na českých školách?