Francie zakázala používání mobilů na školách kvůli zdravotním rizikům

Francouzští žáci do 14 let nesmějí ve škole používat mobilní telefony. Zakazuje jim to nový zákon, který minulý týden schválil tamní senát. Vláda tím chce zamezit možným zdravotním rizikům, která jsou s mobilními telefony spojována.