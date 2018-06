Školní detoxikace na francouzský způsob. Mobil nesmí z tašky ven

Původní zákon se opíral o argument, že záření z mobilů může způsobovat zdravotní problémy. Při tehdejší debatě se dokonce mluvilo o plošném zákazu používání telefonů dětmi i zákazu mobilních vysílačů v blízkosti škol. Nakonec prošla „jen“ varianta, ve které dětí nesmí používat mobil během vyučování.

Nový zákon jde dál a zakazuje používání nejenom při vyučování, ale žáci ho nesmí používat ani o přestávkách, respektive na půdě školy včetně hřiště. Zákaz je omezen na žáky a studenty do patnácti let, předchozí norma cílila na děti do čtrnácti let. V platnost vstoupí od nového školního roku v září, informoval deník The Guradian.

Tentokrát zákonodárci neargumentovali možnými zdravotními důsledky, ale zaměřili se na sociální aspekty používání mobilů. I proto se zákonu přezdívá detoxikační, primárně by měl umožnit dětem odpojení se od virtuálního světa a moderních technologií.

Podle francouzského průzkumu vlastní mobil 90 procent školáků ve věku 12 až 17 let. Přísný zákon navrhoval prezident Emmanuel Macron již ve své předvolení kampani, poslanci jeho hnutí pak ve sněmovně zákon prosadili. Naopak neprošel původní návrh, aby učitelé šli dětem příkladem a mobily ve škole také nepoužívali.



Vývoj mobilních telefonů

S ohledem na to, že současné smartphony jsou značně odlišné od přístrojů v roce 2009, kdy vstoupil v platnost první zákaz, je jasné, že poslanci sledovali i další aspekty používání mobilů.

Tím je nejenom mnohem delší čas používání přístrojů, ale také to, že dnes je smartphone primárně terminálem pro konzumaci internetu. V roce 2009 uměla většina mobilů jen telefonovat a esemeskovat, případně měla pár her. Dnes je škála využití mnohonásobně větší.

Poslanci argumentovali i tím, že ve škole mohou mobily sloužit i k šikanování nejenom spolužáků, ale i učitelů. Různých videonahrávek koluje po internetu velké množství. I to je rozdíl oproti mobilům z doby před devíti lety, jejichž fotoaparáty byly výrazně horší než u dnešních smartphonů.

Diskuse o používaní mobilů ve škole se vede i v Česku. Většina učitelů si je při výuce nepřeje, část je naopak dokáže při výkladu probírané látky použít. „Podle mě není otázka, zda mobilní telefony zakázat nebo povolit, relevantní. Chceme, aby děti byly vybavené vhodně ho používat v životě. Kdo je k tomu dovede? Rodiče k ­tomu často nemají kompetence,“ říká Bořivoj Brdička z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.