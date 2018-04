Šifrování smartphonů je problém, varuje FBI. Neví si rady s tisíci mobily

Nový ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování Christopher Wray se snaží obnovit spornou diskuzi o střetu mezi ochranou soukromí a zájmy národní bezpečnosti. Původním iniciátorem této diskuze je Wrayův předchůdce James Comey, který ji vyvolal v dubnu 2016 v reakci na spor mezi FBI a Applem o prolomení zabezpečení iPhonu 5C Syeda Farooka. Farook v prosinci 2015 se svou manželkou postřílel v San Bernardinu 14 lidí a dalších 22 zranil. Apple totiž tehdy nevyslyšel soudní nařízení, aby s odblokováním útočníkova telefonu pomohl (více viz Odblokujte iPhone střelce z Kalifornie, nařídil soud Applu. Ten odmítl).

Do slepé uličky se FBI dostala i loni v listopadu, tehdy si totiž vyšetřovatelé nevěděli rady s blokovaným mobilem střelce z texaského Sutherland Springs. Znovu se tak nemohli dostat k informacím, které by mohly pomoci při vyšetřování pozadí útoku. Loni ovšem nastal zlom, Apple totiž federálnímu úřadu sám nabídl pomoc při odemykání útočníkova iPhonu - nicméně FBI na tuto nabídku prý nereagovala (více viz FBI je opět v koncích. Nemůže prolomit šifrovaný mobil střelce z Texasu).

Avšak ani tato nabídka součinnosti ze strany Applu neřeší palčivý problém, s nímž se FBI dlouhodobě potýká - vyšetřovatelům totiž stále schází potřebný nástroj pro úspěšné a legální odblokování jakéhokoli smartphonu osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

Přestože má FBI pravomoc do takových zařízení proniknout a vlastní prý i potřebné technické prostředky, ne všechny snahy končí úspěšně. Ke konci fiskálního roku, tedy k loňskému 30. září, tak úřad podle informací portálu Engadget evidoval celkem 7 775 zařízení, do nichž se vyšetřovatelům nepodařilo přes veškerou snahu proniknout. Podle Wraye jde o více než polovinu všech zařízení, u nichž se FBI loni snažila šifrování prolomit.

Wray tak upozorňuje, že problematika šifrování smartphonů je opravdu závažnou otázkou národní bezpečnosti. Dlouhodobá snaha úřadu o to, aby výrobci ve svých systémech vytvořili zadní vrátka, která by vyšetřovatelům na základě soudního příkazu umožnila snadný přístup k obsahu daného zařízení, naráží na nevoli ze strany technologických společností a odborníků na bezpečnost. Podle nich by totiž takové softwarové úpravy mohly být snadno zneužitelné. Příliš nápomocní v tomto ohledu nejsou ani američtí zákonodárci.

Podle agentury Reuters šéf úřadu upozornil, že současný stav je neudržitelný. „Stojíme před ohromným a stále rostoucím počtem případů, které se výrazně spoléhají na elektronické důkazy,“ upozornil Wray na mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti konané v New Yorku. Řešení této problematiky podle něj vyžaduje podstatné inovace. Rovněž dodal, že odmítá akceptovat tvrzení, že to není možné.

Wray proto vyzval soukromý sektor ke spolupráci s vládními orgány na hledání rychlého řešení současné situace. Mimo jiné také upozornil, že zájmem FBI není v žádném případě jakkoli špehovat zařízení obyčejných občanů. Důvodem, proč toto téma po letech znovu otevírá, je fakt, že FBI potřebuje mít zajištěn snadný přístup do elektronických zařízení osob podezřelých ze spáchání trestného činu.