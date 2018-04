Odblokujte iPhone střelce z Kalifornie, nařídil soud Applu. Ten odmítl

Do popředí se tak znovu dostává vleklý spor mezi technologickými společnostmi a orgány činnými v trestním řízení o šifrování dat.

Úřady se snaží dostat se do přístroje iPhone 5C, který vlastnil Syed Farook. Ten spolu s manželkou v San Bernardinu postříleli 14 lidí (o útoku v San Bernardinu zde). Soudkyně losangeleského soudu Sheri Pymová podle agentury Reuters uvedla, že Apple musí poskytnout přiměřenou technickou podporu vyšetřovatelům, kteří se snaží získat z telefonu data.



Firma, která přístroje iPhone vyrábí, měla na příkaz soudu mimo jiné v telefonu vypnout funkci automatického mazání. Ta se aktivuje po deseti neúspěšných pokusech o zadání přístupového hesla. Firma by tak měla vyšetřovatelům pomoci s vkládáním možných vstupních hesel elektronicky. Má se za to, že Farook používal čtyřciferné heslo, což znamená, že existuje deset tisíc možných kombinací.

Farook se svou manželkou Tashfeen Malikovou zastřelil na začátku prosince v San Bernardinu 14 lidí a dalších 22 zranil. Dvojice byla zabita v přestřelce s policií. FBI zkoumá možnou komunikaci střelců s teroristickou organizací Islámský stát a dalšími radikálními skupinami a celou záležitost bere jako terorismus (o možném napojení střelce na teroristy jsme psali zde).

Data uživatelů jsou svatá, stojí si za svým Apple

Apple v minulosti proti žádostem o zpřístupnění osobních dat uživatelů tvrdě vystupoval. Tvrdil, že by to ochromilo důvěru, kterou v něj mají jeho zákazníci. Ve svém prohlášení k aktuálnímu případu firma uvedla, že požadavky úřadů odmítá. Generální ředitel Applu Tim Cook napsal, že FBI po Applu chce, aby vyrobil novou verzi operačního systému, obešel některé bezpečnostní prvky a nainstaloval jej do telefonu zajištěného během vyšetřování.

Vláda prý navrhuje, aby se software použil jen jednou na jediném telefonu. Apple ale tvrdí, že kdyby software už jednou vznikl, mohl by se používat opakovaně. Kdyby se prý ocitl ve špatných rukou, dal by se s ním odblokovat jakýkoli iPhone, uvedl šéf firmy v textu nazvaném „zpráva zákazníkům“.

„K odborníkům z FBI máme značný respekt a věříme, že mají dobré úmysly. Až do této chvíle jsme dělali vše, co je v naší moci i v rámci zákona, abychom jim pomohli. Nyní nás ale vláda Spojených států požádala o něco, co jednoduše nemáme a co je podle nás příliš nebezpečné vyrobit. Požádali nás o vytvoření zadních vrátek k iPhonu,“ stojí rovněž v textu.

Šifrované telefony bezpečnostním složkám nelíbí

Podobnou šifrovací technologii využívají i konkurenční telefony, například s operačním systémem Android od společnosti Google. Obě firmy ji zavedly v roce 2014, když bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden zveřejnil velké množství utajovaných dat. To vyvolalo obavy o bezpečnost osobních údajů v elektronické podobě.

Šifrování dat se však nelíbí právě bezpečnostním složkám. Tvrdí, že kvůli němu přicházejí o cenné důkazy. Kalifornský zastupitel Jim Cooper proto už předložil návrh zákona, který by měl v Kalifornii, tedy v domovině Applu, zcela zakázat prodej šifrovaných telefonů. Podle návrhu by se měl zákaz vztahovat na jakýkoli smartphone vyrobený a uvedený na trh po 1. lednu roku 2017.