FBI je opět v koncích. Nemůže prolomit šifrovaný mobil střelce z Texasu

O potížích, s nimiž se FBI potýká v souvislosti s vyšetřováním střelby v kostele v Sutherland Springs, informovali vyšetřovatelé na tiskové konferenci v úterý 7. listopadu. Mají totiž opět problém dostat se do telefonu střelce, takže nemohou získat informace, které by jim mohly pomoci při vyšetřování útoku, napsal portál Engadget. Podle vyšetřovatelů z tohoto důvodu roste znepokojení mezi orgány činnými v trestním řízení na všech úrovních.

“S vylepšováním technologií, telefonů a šifrování se policejní orgány na státní, místní i federální úrovni stále nemohou do těchto telefonů dostat,“ postěžoval si před zástupci médií zvláštní agent FBI Christopher Combs.

Ani téměř dva roky po kauze, kdy se FBI snažila všemi možnými prostředky prolomit zabezpečení iPhonu 5c Syeda Farooka, který v prosinci 2015 spolu s manželkou v San Bernardinu postřílel 14 lidí (více viz Pár na večírku v Kalifornii zabil 14 lidí), totiž neexistuje žádná zákonná možnost prolomit zabezpečené zařízení bez souhlasu právoplatného majitele.

Právě ten od šestadvacetiletého střelce Devina Patricka Kelleyho, který v neděli 5. listopadu v kostele v texaském Sutherland Springs zastřelil 26 lidí a desítky dalších zranil (více v článku Při masakru v texaském kostele zemřelo 26 lidí), vyšetřovatelé nezískají. Policisté totiž našli střelce po krátké honičce mrtvého v jeho voze.

Zástupci FBI překvapivě během tiskové konference ani jednou nezmínili výrobce telefonu, který u Kelleyho našli. Úřad měl tuto informaci zatajit záměrně, nezmínil se ani o tom, zda se na výrobce daného zařízení obrátil se žádostí o pomoc. Důvodem měly být obavy, že by zveřejnění takových detailů mohlo snahu vyšetřovatelů o prolomení uzamčeného telefonu ztížit.

Apple nabídl pomoc. FBI nereagovala

Nabízí se nicméně možnost, že stejně jako v případě střelce ze San Bernardina jde i v tomto případě o iPhone. Toto přesvědčení podnítilo středeční vyjádření Applu. Zástupce společnosti totiž podle portálu Phonearena informoval, že Apple zkontaktoval vyšetřovatele s nabídkou pomoci, a to konkrétně při odemykání Kelleyho iPhonu. FBI prý na tuto nabídku nereagovala.

V souvislosti s dřívějším postojem Applu je taková nabídka přinejmenším překvapivá. Do již výše zmíněného téměř dva roky starého případu se totiž tehdy musel vložit soud. Ten Applu následně nařídil, aby telefon střelce ze San Bernardina odemkl (Odblokujte iPhone střelce z Kalifornie, nařídil soud Applu). Společnost ovšem tehdejší požadavek soudu odmítla, ředitel Tim Cook to vysvětlil ohrožením bezpečnosti zákazníků a ztrátou jejich důvěry ve značku.

Firma také odmítla požadavek FBI vytvořit zadní vrátka k iPhonu. Úřad tehdy po společnosti požadoval vytvoření nové verze operačního systému, kterou by Apple po obejití některých bezpečnostních prvků do telefonu zajištěného během vyšetřování nainstaloval. FBI nakonec využilo nabídky nejmenované třetí strany, za prolomení iPhonu 5c Syeda Farooka tehdy úřad podle senátorky Dianne Feinsteinové zaplatil 900 tisíc dolarů (více viz Zaplatili jsme 22 milionů za odblokování iPhonu, přiznala se senátorka).

Je tak možné, jde-li i v případě nedělního masakru v Texasu o iPhone, že úřad na nabídku Applu nereagoval záměrně a raději zvolí již jednou ověřenou cestu, jak se k informacím v telefonu dostat. A to i za cenu vysokých výdajů. Jenže za mlčením FBI může být i skutečnost, že u Kelleyho zajištěný telefon je zcela jiného výrobce.