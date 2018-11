Kdo první změní svět smartphonů? Zatím je favoritem Samsung

Aktuální stav: Samsung a Royole mají půl bodu, ostatní nulu. Royole ukázalo funkční telefon, který v omezené míře prodává, či bude prodávat. Ale značka je to neznámá a z globálního hlediska její prvenství není podstatné. Trh to nezmění, a to i proto, že její FlexPai je poněkud nemotorné zařízení. Rouyu Technologies, mateřský koncern značky Royole, telefonem spíš demonstroval, že má novou továrnu na ohebné displeje.

Samsung má půl bodu za to, že ukázal funkční prototyp, který by měl mít k výrobě hodně blízko. Jak bude finální produkt vypadat, ale jen naznačil, design prototypu byl záměrně krabičkoidní.

Skládací smartphone je takový svatý grál výrobců mobilů. Samsung slibuje skládací smartphone s ohebným displejem už hodně dlouho. A není v tom sám, tu a tam se s jeho přípravou pochlubí i konkurence. To, že ho zatím nepředstavil, není hanba. Je to nová technologie, která zjevně vyžaduje hodně testování, při němž se projeví mnohé slepé uličky. Aby to nedopadlo jako loni s ZTE Axon M, což byl vyložený propadák bez flexibilního displeje, kopírující letitý smartphone od Kyocery.

V San Francisku Samsung finální produkt neukázal. Na ten by se mělo dostat někdy na jaře, odhadujeme před a nebo po veletrhu MWC v Barceloně, který proběhne na přelomu února a března.

Jenže to by už mohlo být pozdě. Další dvě až tři firmy plánují představit svůj skládací smartphone také v nejbližší době. A protože každý chce být první, můžeme se dočkat rychlého představení malosériového produktu, v podstatě sériově vyráběného prototypu, ale bude prostě první.

Ta dvojice či trojice značek je nejpravděpodobněji Huawei, LG a Lenovo. Poslední značce moc nevěříme, ta se v poslední době vytahuje s lecčím, ale skutečnost je většinou poněkud jiná. Navíc Lenovo nemá takové technologické možnosti jako konkurenti.

Po pravdě, i Huawei to může mít složité, protože nedisponuje vlastním celým výrobním procesem jako jihokorejští konkurenti. V případě skládacího telefonu to je především výroba displejů, které Huawei odebírá od třetích stran, naopak LG a Samsung mají vlastní velmi silné displejové divize, které se určitě vývojem skládacího displeje zabývají už několik let. Ve hře jsou pak i japonské firmy, třeba Panasonic nebo Sony. Displeje může nabídnout třeba i Au Optronics nebo další výrobci.

VIDEO: Royole FlexPai je první skládací mobil na světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Černým koněm této soutěže může být LG. Ve smartphonech se mu moc nedaří, ale vývoj má značka velmi silný, navíc není tak čitelná a sledovaná jako největší výrobci. Některé indicie naznačují, že by LG mohlo skládací smartphone ukázat už na veletrhu CES v Las Vegas, který začíná 8. ledna. Pro LG by veletrh byl vhodným místem pro premiéru, je pravděpodobné, že v jeho případě by šlo především o představení funkčního vzorku. Že se skládacího smartphonu dočkáme na veletrzích CES i MWC zmiňuje známý únikář Ice Universe na svém twitterovém účtu.



Ice universe (Twitter) @UniverseIce Next year, CES and MWC will have at least three smartphone brands releasing foldable phones (not including Samsung), but I want to emphasize that the first ones are not necessarily the best. 30 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

To Samsung míří výš a chce takový telefon brzo i prodávat. Neoficiálně by se tak mohlo stát na začátku druhého čtvrtletí příštího roku. Jenže to je pravděpodobně na premiéru pozdě a navíc Samsung by asi chtěl takovou novinku představit na vlastní akci a nikoliv na veletrhu, kde by se mohl potkat třeba s LG a pak by to zdaleka nebylo takové haló, jaké si jistě představuje. Navíc na další veletrh MWC si Samsung schovává premiéru modelu S10. Ale ani to nemusí platit.

Samsung i konkurenti nemají moc času. Zjevně se už hraje spíš o týdny než o měsíce a můžeme se dočkat neočekávaného představení. Ve hře jsou samozřejmě i další značky, především mnohé čínské v poslední době ukazují, že jsou velmi kreativní a inovují jako o život. Takže soutěž může vyhrát třeba i Oppo nebo Vivo nebo někdo úplně jiný. Překvapení by to bylo, ale proč ne, trh se mění a čínské značky začínají hrát první housle.