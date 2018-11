Smartphony se úplně změní. Budou se ohýbat, rolovat a natahovat

Samsung podle očekávání v San Francisku ukázal koncept svého chytrého telefonu s ohebným displejem. Na premiéru skutečného zařízení si budeme muset ještě počkat, ale prototyp, který schovával výsledný design, alespoň ukázal, jakým směrem Samsung míří.

První ohebný smartphone Samsung, kterého bychom se měli dočkat v nadcházejících měsících, bude kombinovat schopnosti smartphonů a tabletů. Otevírat se tedy bude podobně jako kniha. Ve složeném stavu poslouží uživateli vnější displej, telefon tak bude vypadat jako běžný smartphone a bude se tak i ovládat. Jen bude asi trochu tlustší.

Po otevření se uvnitř rozsvítí obří displej s úhlopříčkou 7,3 palce, který je skutečně ohebný: žádné rozdělení na dvě poloviny, nic takového. Jen obří panel, který tvoří jednolitou plochu. Samsung tu zvolil vlastně podobnou cestu, jakou před několika dny ukázala firma Rouyu Technologies – i její zařízení se překládá „vejpůl“ z formy tabletu do kompaktnějšího smartphonu. Rouyu ovšem ohýbá displej ven, zatímco ten u Samsungu je po složení ukryt uvnitř smartphonu a proto je tu ještě onen vnější displej.

Mimochodem, nový panel se jmenuje Infinity Flex Display a u Samsungu ho začnou sériově vyrábět v následujících měsících. „Infinity Flex Display představuje zcela novou mobilní platformu. Doposud jsme žili ve světě, kde displej mohl být jen tak veliký jako zařízení samo. Teď jsme tomu ale dodali nový rozměr,“ prohlásil během tiskové konference Justin Denison, viceprezident pro marketing mobilních produktů Samsungu. „Infinity Flex Display je základem smartphonu zítřka,“ dodal.

Nové řešení by mělo být trvanlivé. „Infinity flex display byl navržen tak, aby se dal opakovaně skládat a rozkládat bez jakéhokoli poškození,“ pochlubil se Denison. Displej má prý bez újmy na svých kvalitách přežít několik set tisíc přehnutí. Samsung nové technice velmi věří a podle všeho nezůstane jen u tohoto jednoho představeného způsobu ohýbání displeje. Grafika ukázala, že nové řešení firmy zvládne i ohýbání směrem ven (jako u Rouyu), ale i další způsoby: „V rukávu máme nové technologie jako rolovací nebo dokonce natahovací displeje,“ chlubil se Denison. Představením jednoho řešení tedy teprve skutečně éra flexibilních displejů začíná.

Zatímco na to, jak bude novinka vypadat, si musíme ještě počkat, to, jak bude fungovat, už Samsung ukázal. V přístroji běží operační systém Android a jak na tiskové konferenci potvrdil zástupce Googlu Glen Murphy, je Android na ohebné displeje připraven. V budoucnu ovšem samozřejmě systém získá více řešení pro různá ohýbací zařízení. Očekáváme, že to bude jednou z novinek příští verze Androidu, kterou uvidíme příští rok na jaře.

Uživatelské prostředí novinky umožní zajímavý přístup k multi-taskingu. Na velkém displeji totiž půjde spustit až tři aplikace najednou. Samsung doposud experimentoval u některých tabletů s možností mít otevřena čtyři okna, ale nebylo to moc pohodlné. Tady to vypadá vcelku příjemně, protože aplikace se otevírají ve své vcelku běžné podobě: jedna větší na levé části displeje, dvě menší v pravé. Při orientaci na výšku se zdá, že se takto na displej opravdu vejdou tři okna o poměru stran asi 16:9 nebo širokoúhlejším – to by mohlo být hodně zajímavé.

S uvedením nového displeje souvisí i další novinka Samsungu, kterou vám detailněji představíme samostatně. Jde o nové uživatelské prostředí, které dostane nejen přístroj s Infinity Flex Displejem, ale budou ho mít i budoucí běžné smartphony Samsung Galaxy a dostanou ho i některé stávající modely. Prostředí se jmenuje OneUI a klade důraz na snadné ovládání jednou rukou i na velikých displejích. Mimochodem, i tyto displeje budou nové. Na tiskové konferenci byly zmíněny nové AMOLED panely nazvané Infinity U, V a O, jejichž pojmenování naznačuje tvar výřezu - O displej by mohl mít kruhový výřez téměř kdekoli v ploše. A čtvrtým řešením má být New Infinity displej, který bude kompletně bez výřezů a naznačuje to, že Samsung schová současné prvky pod něj. Zdá se, že se máme u Samsungu na příští rok opravdu na co těšit.