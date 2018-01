Zkusili jsme smartphone se skládacím displejem. Je to 7 let starý nápad

Smartphone se skutečně skládacím displejem v jednom kuse, který by se jen ohnul nebo sroloval, stále na trhu není. A podle všeho si na něj ještě nějakou dobu počkáme. Do té doby nabízí nedočkavým uživatelům alternativu čínská značka ZTE, která v závěru loňského roku uvedla model Axon M. Ten má dva stejné 5,2palcové Full HD displeje (1 080 x 1 920 pixelů) – jeden na hlavní části s tělem a druhý „na zádech“ na výklopné části.

Axon M jsme si poprvé mohli vyzkoušet v Las Vegas na veletrhu CES. A shodnou okolností se nám do rukou dostal další podobně koncipovaný přístroj, o jehož existenci ví asi jen málokdo. Je jím Kyocera Echo, asi první smartphone takové konstrukce. Na trhu se tento přístroj objevil už v roce 2011 a byl určen pro amerického operátora Sprint. „To je menší verze?“ zněl zvídavý dotaz jednoho z návštěvníků stánku, když uzřel, jak si oba telefony fotíme vedle sebe. Echo i Axon M jsou si opravdu po vizuální a konstrukční stránce hodně podobné. Po té praktické je ovšem samozřejmě dělí nekonečná propast.

Vidět je to už třeba na úhlopříčce displejů. Axon M má výše zmíněné dva 5,2palcové panely s Full HD rozlišením a celkem umí vykouzlit úhlopříčku 6,75 palce, kyocera má oproti tomu malinké 3,5palcové panely s rozlišením 480 x 800 pixelů a po rozevření se úhlopříčka dostane na 4,7 palce. Na druhou stranu Kyocera Echo je i v kapse příjemně malinká, ZTE Axon M je pořádný kus smartphonu.

Axon M je ovšem androidí smartphone s moderní výbavou. Možná na dnešní poměry trochu tlustý, za to může ovšem rozevírací část. Ta je sice tenká, ale smartphonu v zavřeném stavu přidává na tloušťku takové tři milimetry. V zavřeném stavu má Axon M displej na přední i zadní straně – to je rozdíl proti konstrukci kyocery, jejíž rozevírací mechanismus je trochu složitější a druhý displej se díky tomu schová. U ZTE to znamená, že při pádu jsou oba displeje vystaveny riziku poškození, u kyocery je riziko poloviční. Ale na druhou stranu, když se rozbije primární displej, je to stejně jedno.

Konstrukce ZTE umožňuje využít telefon i v režimu „střechy“, to kyocera neumí. Jinak jsou ovšem módy použití podobné – aktivní může být buď hlavní displej, nebo oba. Oba telefony umí přepnout do tabletového režimu, kdy oba displeje fungují, jako by šlo o jeden panel velkého tabletu. Axon M má v tomto případě mezi oběma displeji výrazně menší přerušení než letitá kyocera, ale ani u něj předěl úplně nezmizel.

Dalším módem je možnost mít na každém displeji jinou aplikaci – u ZTE může jít o libovolné programy, kyocera k tomu měla definovaný seznam sedmi systémových aplikací a k tomu případně další aplikace od vývojářů třetích stran. Axon M je tedy z tohoto hlediska mnohem univerzálnější. ZTE navíc umí i zrcadlící mód, kdy se na obou displejích zobrazuje stejný obsah.

ZTE Axon M je samozřejmě univerzálnější i díky svému výkonnému hardwaru – jeho procesor Snapdragon 821 je sice již trochu staršího data výroby, ale výkonu má pořád dost. Při krátkém zkoumání funkcí telefonu jsme nezaznamenali žádné zpomalování a zadrhávání, i přepínání módů fungovalo jednoduše a rychle (je tu k tomu kontextová klávesa v řadě virtuálních ovládacích tlačítek).

Axon M na nás působí dobře i z hlediska konstrukce, ale samozřejmě bude k poškození a rozbití mnohem náchylnější než běžné smartphony. Je to určitá daň za nezvyklé a svým způsobem výjimečné funkce a možnosti, které Axon M přináší. Rozhodně se nezdá, že by se z tohoto modelu stala masová záležitost, ostatně ani Kyocera Echo v roce 2011 díru do světa neudělala. Ale pro někoho může jít o zajímavý model.

Je trochu škoda, že konstrukce telefonu nenabízí ještě jeden mód použití, který by simuloval laptop – psaní na velké klávesnici na jednom displeji a s obrazem na druhém displeji v pozici někdejších komunikátorů by mohlo být vcelku pohodlné.