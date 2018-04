Čtenáři favorizují Linux, největší šance má ale Symbian

Čtenáři Mobil.cz by nejraději ve svém chytrém mobilu viděli Linux. Z diskusních příspěvků věnovaných uplynulému tématu týdne vyplývá, že zásadní výhrady nemají ani proti jiným platformám. Zástupci odborné veřejnosti a výrobců mobilů ale předpokládají, že přinejmenším v nejbližších letech se nejvíce prosadí Symbian. Je totiž oblíbený mezi výrobci mobilů a jednoduchý pro uživatele.

Zatímco Linux preferuje 49 % čtenářů Mobil.cz, pro druhý Symbian by se rozhodlo 20 %. Microsoft Smartphone a Palm OS by si shodně vybralo 14 % (odkazy vedou na články vysvětlující vlastnosti systémů). Současná situace je ale jiná – chytrým mobilům dominuje Symbian. Pár procent trhu obsadil Palm OS a Microsoft. Mobil s Linuxem se v tuto chvíli neprodává.

Symbian má úspěšnou minulost

Symbian vychází z úspěšného operačního systému Epoc pro kapesní počítače Psion. Nové verze jsou už ale velmi dobře připravené pro použití v chytrých mobilech. Symbian není příliš náročný na hardware a výrobcům vyhovuje také to, že si velmi snadno mohou přizpůsobit design grafického prostředí. Implementace Symbianu není tolik složitá a pro vývojáře existuje dostatek nástrojů.

Za svůj současný úspěch vděčí Symbian Nokii, která jej používá ve všech svých chytrých mobilech (9210i, 7650, 3650). Nokia používá v těchto mobilech grafické prostředí, které je pro uživatele velmi jednoduché a intuitivní. I když mu lze vytýkat mnohé, rozhodně ne to, že by uživatelé museli příliš přemýšlet nad tím, jak provést některé činnosti. Symbian použil i Sony Ericsson pro svůj P800. Ovládání a grafický vzhled se ale od Nokie liší.

Pokud odborníci favorizují Symbian před ostatními platformami, je to proto, že jej hodlají používat nejdůležitější výrobci mobilů: Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Panasonic a v některých modelech i Samsung. Jestli může někdo Symbian reálně ohrozit, je to Microsoft se svou platformou Smartphone. Microsoft má mocného spojence, výrobce čipů Intel. Microsoft také prosazuje model známý ze světa osobních počítačů, kdy se počítače liší jenom výkonem komponent, ale jinak jsou vlastně stejné. S procesorem Intel a operačním systémem Windows.

Microsoft chce zopakovat dominanci z počítačů

Microsoft mohutně přispívá na rozvoj noname továren v Asii, které dokážou vyrábět chytré mobily na stejné hardwarové platformě s designem podle přání libovolného prodejce mobilů. Jenže tento model zatím není dost funkční. O podobné mobily mají zájem především mobilní operátoři, kteří takto chtějí trošku zatlačit na výrobce mobilů. Operátoři možná vědí, jaké služby chtějí prostřednictvím mobilů s vlastní značkou propagovat, ale už tolik nerozumí potřebám zákazníků, pokud jde o mobily.

Příliš šancí se nedává Palmu. S jeho operačním systémem sice lze nabídnout několik kapesních počítačů s telefonními možnostmi, ale nejde o chytré telefony. Palm OS použil pro svůj mobil jenom jediný výrobce – Samsung. Jenže tento systém implementoval ouze do modelu, který chce nabízet na severoamerickém trhu (Palm je zde mimořádně populární). Stejný mobil pro jiné trhy se bude dodávat s Microsoft Smartphone.

Linux může hodně vyhrát - nebo se vůbec neprosadit

Linux do bojů o chytré mobily zatím nezasáhl. Teoreticky má ale obrovské šance. Grafické prostředí si totiž může přizpůsobit uživatel, výrobce mobilu i operátor. Stejně tak jádro systému může obsahovat podporu funkcí a technologií, které zvládá hardware, nebo které chce operátor propagovat. Pokud si implementace provede sám výrobce mobilů nebo mobilní operátor, nebude muset platit licenční poplatky jako u všech ostatních systémů.

Jenže Linux v mobilech má i nevýhody. Nestojí za ním žádná větší firma, která by jej v jednáních s výrobci mobilů a operátory prosazovala. Naopak zástupci Symbianu, Microsoftu a Palmu tráví jednáními velké množství času a vyplácí se jim to. Všechny tři strany, uživatelé, operátoři i výrobci navíc chtějí mít co nejméně starostí s implementací. Linux jim umožní odstranit spoustu problémů a mít nad systémem plnou kontrolu. Jenže to od nich vyžaduje větší znalosti a odpovědnost než v případě, kdy spolupracují s jedním z velkých dodavatelů softwaru pro chytré telefony, kteří navíc počáteční vývoj částečně financují. I v této oblasti se ale pro Linux blýská na lepší časy. Společnost MontaVista vidí mezeru na trhu právě v oblasti linuxových mobilů a snaží se oslovit výrobce a pomoci jim s vývojem.

Dá se říci, že platforem pro chytré mobily je několik a vzhledem ke specifičnosti potřeb uživatelů je zde i prostor pro další systémy. Samozřejmě jen za předpokladu, že bude splňovat nároky na kompatibilitu. A i když se v současnosti zdá, že chytrým mobilům dominuje Symbian a ostatní za ním paběrkují, rozhodně tomu tak nebude v budoucnosti. Vždy bude existovat několik silných platforem. V oblasti osobních počítačů dominuje Microsoft, protože ovládá aplikační formáty (DOC, XLS, PPT), pro které neexistují na jiných platformách tak dobré nástroje. Mezi mobily ale nic takového není, protože většina formátů je univerzálních a nepodléhají kontrole jedné firmy. Proto je téměř jedno, jakou platformu používáte.