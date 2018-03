Smartphone jako žádný jiný. Test BlackBerry KeyOne

BlackBerry KeyOne není žádná žhavá novinka, naopak, snad se chystá už nová generace tohoto přístroje. S testem jsme si v redakci dali trochu načas, ale byla by škoda se na KeyOne detailněji nepodívat. Už třeba jen proto, že výrobce teď nabízí na běžnou verzi modelu cashback, který jeho cenu srazí na 10 000 korun. To je na telefon vyšší střední třídy sice pořád dost peněz, jenže BlackBerry si je může sebevědomě účtovat. Žádný jiný podobný smartphone s qwerty klávesnicí totiž neexistuje. A když nemáte konkurenci, nic vás nenutí zlevňovat.

KeyOne existuje i v lepší verzi BlackEdition, která má 4 GB RAM (oproti standardní 3GB kapacitě) a dvojnásobnou porci vnitřní paměti (64 GB). To je pořád hodně drahý telefon, i tato verze by mohla ovšem brzy zlevnit.

Chyby samozřejmě KeyOne má, především je to však smartphone pro specifické publikum. Mnozí uživatelé si mohou říkat, k čemu ta fyzická klávesnice dnes vůbec je. Ale má svůj smysl, a když se s ní sžijete, možná už nebudete chtít přejít zpět na smartphone bez ní. Pravda, my si pamatujeme dobu, kdy byly qwerty klávesnice populární, KeyOne je tak pro nás i určitou nostalgickou vzpomínkou – ale vězte, že i bez ní je tento telefon povedeným kouskem.

Generaci uživatelů navyklou na čistě dotykové přístroje asi nepřesvědčí, ale kdo po klávesnici touží, toho může nadchnout. Jistě, jiná možnost vlastně neexistuje, ale KeyOne rozhodně není ona příslovečná z nouze ctnost. V záplavě moderních bezrámečkových telefonů je tohle něco skutečně jiného.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná klávesnice

propracované ovládání

dobré zpracování

chytrý software pro produktivitu

Proč nekoupit? vyšší cena (především Key One Black Edition)

menší displej

nevhodně umístěné vypínací tlačítko Kdy? V prodeji Za kolik? 12 990 Kč (Silver), 16 990 (Black)

Jaká je ta klávesnice?

Kolem klávesnice se u KeyOne všechno točí. Podle nás se povedla, a to i přesto, že určitě víme i o povedenějších qwerty konstrukcích. Jenže ty jsou dávno pohřbeny v mobilní minulosti, KeyOne žije v současnosti a je opravdu dobré. Klávesnice vychází z té použité u vysouvacího modelu Priv, který má i dnes solidní výbavu, jenže zůstal zaseknutý na Androidu 5 z doby svého vzniku. To KeyOne má verzi 7.0 a snad by měl přijít update na Oreo.

Ale zpět ke klávesnici. Jako taková je příjemná, pohodlná, tlačítka mají jistý stisk a jsou od sebe dobře odlišena. Není to nic pro majitele silných prstů, ale i ti se ji asi naučí využívat. Výhodu však mají uživatelé se štíhlými prsty. Psát se na ní dá pohodlně jak bříškem prstu, tak nehtem - záleží na vás, co preferujete. Velkou výhodou klávesnice je ovšem fakt, že kromě samotného psaní má i celou řadu funkcí, které se stanou návykovými podobně jako ono psaní s reálnou odezvou.

Jaké to jsou funkce?

Především si můžete na každou klávesu na klávesnici přiřadit zkratku. Každé tlačítko tak může spouštět nějakou akci nebo aplikaci z domovské obrazovky. V podstatě už tak není nutné pro spouštění oblíbených aplikací listovat po domovské obrazovce, stačí zmáčknout tlačítko na klávesnici a je to. Fungují tu i některé klávesové zkratky z počítačů. A klávesnice jako taková funguje jako veliký touchpad - to je parádní třeba při skrolování po internetových stránkách, opět totiž není potřeba sahat na displej, stačí prstem posouvat po klávesnici. Takto se dá listovat třeba i domovskou obrazovkou.

Na druhou stranu by podle nás mohla klávesnice nabízet přeci jen ještě o trochu více. Ony zkratky se možná trochu vylučují s takzvaným univerzálním vyhledáváním, ale to by také byla skvělá funkce - bohužel tu není. Když tedy chcete v telefonu něco hledat, je nejprve potřeba klepnout do příslušného políčka vyhledávání na ploše (pokud ho tam máte). Rovněž nám trochu vadilo, že třeba při spuštění prohlížeče bylo potřeba klepnout ještě do adresního řádku, abychom mohli napsat stránku, kterou chceme navštívit. Chtělo by to, aby šlo text zadávat rovnou.

V klávesnici se také v mezerníku schovává čtečka otisků prstů – i u té je škoda, že se nedá použít k dalším gestům (třeba stažení notifikační lišty), aby se opět možnosti ovládání vylepšily. Ale čtečka funguje tak, jak má a je pohotová.

Co ten displej, není malý?

Ne, není. Jasně, na dnešní dobu je úhlopříčka 4,5 palce vlastně docela málo, jenže je to trochu o tom, co uživatel očekává. Poměr stran displeje je trochu netradiční 3:2, rozlišení je tedy 1 080 x 1 620 pixelů. To znamená, že displej je na danou úhlopříčku vcelku široký, v podstatě je to trochu nižší než běžné pětipalcové displeje. Na šířku je tu místa dost a tak třeba písmo na webových stránkách nebo v e-mailu není zbytečně malé. Jen je třeba občas více skrolovat, což ovšem díky klávesnici-touchpadu není nijak na obtíž.

Trochu horší je to pro multimédia – video v moderních formátech 16:9 tu prostě bude vždy nějakým způsobem oříznuté a obraz limitován. Totéž platí při focení a prohlížení snímků, snímky v běžných formátech opět budou na displeji různě doplněné černými okraji. Navíc u KeyOne je samozřejmě přirozené držet telefon na výšku, zatímco při konzumaci obsahu se to hodí víc na šířku, což u přístroje působí trochu nepatřičně. Ale dá se na to zvyknout, je to daň za přítomnost klávesnice, kterou jistě budou mnozí ochotni zaplatit.

Má ovládání ještě nějaké zvláštnosti?

Ano, vlastně má. Jednou z věcí, která je na KeyOne nejvíc k vzteku, je vypínací tlačítko. To je proti všem zvykům na levém boku telefonu, zatímco tam, kde běžně bývá, je takzvaná klávesa pro usnadnění. Ta umožní spouštět opět vybrané aplikace, a to ještě v závislosti na třech předvolených profilech. Vzhledem ke zkratkám na klávesnici je tohle trochu zbytečné, obzvlášť, když je vypínací tlačítko vlevo zbytečně vysoko a trochu mimo dosah. Na odemčení telefonu lze použít čtečku, ale jeho uspávání může být občas trochu nepohodlné.

Další specifikum - zpočátku jsme si zvykali, že jsou senzorová systémová tlačítka mezi klávesnicí a displejem, ale to je logická pozice. Jen je škoda, že třeba na klávesnici nejdou stejné funkce přiřadit jiným tlačítkům (třeba aby backspace fungoval jako tlačítko zpět).

Ale zpět k příjemnějším věcem. Specifikem celého ovládání je i hodně upravený systém od BlackBerry, který obsahuje celou řadu aplikací z kanadských dílen (software je od BlackBerry, zatímco smartphony pod licencí vyrábí a prodává čínská TCL). Je tu legendární BlackBerry Hub, který sdružuje zprávy a události ze všech možných zdrojů (kalendář, maily, hovory, SMS, messengery a podobně).

Pak je tu karta produktivita, která se dá „vytáhnout“ kdykoli a kdekoli z okraje obrazovky a opět pomůže s multi-taskingem a lepším využití telefonu. Detailněji jsme funkce těchto specifických BlackBerry aplikací popisovali v recenzi mladšího typu Motion a v podstatě tu platí totéž – možnosti jsou široké, uživatel je může, ale nemusí využívat. A chyb je pomálu, snad jen zdvojené notifikace u Gmailu, čehož se dá zbavit (vypnutím notifikací u nativní aplikace a ponecháním v Hubu).

Jak to celé funguje?

Opravdu dobře. I přes to, že je tu spousta přídavných BlackBerry aplikací, celý smartphone je velmi svižný a nesetkali jsme se se zadrháváním. Je to dáno tím, že jde většinou o aplikace navíc, systém je jinak v podstatě čistý. Přitom aplikace, včetně třeba těch, které se starají o dodatečné zabezpečení telefonu, jsou do telefonu dobře integrované a fungují tak, jak mají.

Co že to má za výbavu?

BlackBerry KeyOne pohání procesor Qualcomm Snapdragon 625, což je už trochu starší čipset pro střední třídu. Svůj úkol zvládá v pohodě, ale očekávat, že KeyOne bude výkonnostním rekordmanem, samozřejmě nelze. Standardní verze má 3 GB RAM, černá edice pak čtyři, což jí pomáhá k ještě trochu suverénnějšímu projevu. Vnitřní paměť je 32 GB u běžného provedení a 64 u černé verze, v obou případech však nechybí slot na microSD kartu.

Trochu škoda je, že se KeyOne u nás neprodává ve dvousimkové verzi.

Telefon má dále běžnou výbavu jako třeba více mikrofonů pro potlačování hluku při hovoru, je tu kompletní podpora wi-fi včetně standardu ac, rychlá data LTE jsou samozřejmostí. V souvislosti s nimi se sluší připomenout, že aktuálně mají telefony BlackBerry trochu potíže se sdílením takového připojení ve formě wi-fi hotspotu, pokud používáte operátora Vodafone. Přístroj se k hot-spotu z telefonu připojí, ale data nejedou. Náprava existuje, ale vyžaduje (byť jednoduchou) práci s příkazovým řádkem a vývojářskými nástroji.

Jak je na tom konstrukčně?

KeyOne působí jako velmi bytelný smartphone. A to i přes to, že z počátku uživatelé hlásili, že od těla KeyOne se může snadno uvolnit displej. To ale výrobce vyřešil a aktuálním modelům takový problém nehrozí. Konstrukce kombinuje kovový rám a pogumovaná záda, telefon je díky tomu velmi komfortní na držení v ruce. Pomáhá tomu i zaoblení rámu a rohů telefonu. Jen nahoře je design zploštělý, což ovšem z hlediska ergonomie ničemu nevadí a vzhled to hezky ozvláštňuje. KeyOne je jasně asymetrický telefon, což se dnes vlastně už moc nevidí.

Co výdrž baterie?

I ta je velmi solidní. Telefon dostal baterii s kapacitou 3 505 mAh, což mu stačí na bezproblémový provoz i při vysokém vytížení. Den na jedno nabití je samozřejmostí, dosáhnout se dá dvou, to je ovšem dnes vcelku obvyklý scénář. KeyOne jen v tomto ohledu dává uživateli větší jistotu a možnost přístroj trochu více vytížit.

Smartphone má moderní USB-C konektor a disponuje technologií QuickCharge 3.0. To znamená, že se baterie na polovinu své kapacity dobije z nuly za jen o něco víc než půl hodiny.

Jak fotí?

Solidně. Foťák tu sice není ústřední funkcí, ale rozhodně není špatný. Patří k lepšímu průměru, jaký je dnes ve střední třídě vcelku obvyklý a jednoduše nebude žádnou velkou slabinou smartphonu. Rozlišení je dvanáct megapixelů a jen je potřeba se při focení přizpůsobit konstrukci telefonu - uživatele nutí fotit vlastně na výšku, navíc je tu nastaven standardně formát, který vyplní displej (3:2).

Je ovšem trochu škoda, že fotoaparát nemá moc kreativních režimů, ale manuální režim focení tu nechybí. U něj opět přijde ke slovu výtečná klávesnice telefonu - pohybem prstem po ní nahoru a dolů se lze přepínat mezi jednotlivými parametry, pohybem doleva a doprava je pak nastavujete. Funguje to skvěle, KeyOne je asi jediný aktuální smartphone, u kterého lze veškeré parametry ovládat jednou rukou, a to opravdu snadno.

Další specialitou je rychlé focení snímků „do trezoru“. Jako spoušť totiž funguje i čtečka otisků prstů – snímky, které pořídíte přes ni, se uloží do zamčené galerie, která se zpřístupní jen po odemčení otiskem.

Mám si ho pořídit?

BlackBerry KeyOne je opravdu povedený smartphone. Pro mnohé uživatele možná skutečně nemá fyzická qwerty klávesnice smysl. Jenže má své výhody, a kdo smartphone chce používat jako produktivní věc a ne věc pro zábavu, tomu může KeyOne opravdu skvěle vyhovovat.

Telefon v podstatě nemá konkurenci. A kdo chce normální plně dotykové BlackBerry, může zvolit model Motion. Jediným soupeřem pro KeyOne může být starší vysouvací Priv, který má větší displej, ale jeho klávesnice není tak pohotová. Navíc má pouze starý Android 5.0, což dnes už není kdovíco. KeyOne je celkově modernější, byť má vlastně jakousi historickou konstrukci.

Cena není kdovíjak nízká, KeyOne ve stříbrné verzi stojí 13 000 korun, aktuálně je však k dispozici s cashbackem 3 000 korun, po vrácení částky tak uživatele vyjde na deset tisíc. Černá verze ovšem nadále stojí vysokých 17 000 korun, což je na smartphone střední třídy opravdu hodně. Stříbrná může být ovšem dobrá koupě.