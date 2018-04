BlackBerry má problém. Displej KEYone se lehce oddělí od těla přístroje

Podle prvních ohlasů má BlackBerry KEYone nakročeno k úspěchu, který smartphone s logem tohoto výrobce dlouho nepamatuje. Má dostatečný výkon, slušný displej, fotoaparát a především mechanickou klávesnici i s integrovaným snímačem otisků prstů. Skvělá je na první pohled i konstrukce, kdy masivní kovový rám doplňují pogumovaná záda zajišťující jistý úchop.

Známý likvidátor smartphonů Zachary Nelson si vzal novinku na mušku a provedl na ní obvyklou sérii crashtestů. Ty bohužel odhalily nedomyšlené uchycení displeje ke zbytku těla. Vypadá to, jakoby panel pouze svíral obvodový rám a jakékoli další uchycení chybělo. Použito není ani žádné lepidlo, které by problému mohlo do značné míry zabránit. Není proto divu, že se při ohybové zkoušce displej od těla velmi záhy oddělil.

Stačí drobný pád a displej se oddělí

Youtuber Zachary Nelson je možná prvním, kdo na chybu upozornil, nicméně není bohužel sám, komu se displej odchlípl. Na fóru webu CrackBerry se totiž množí ohlasy majitelů KEYone, kterým se přihodilo něco podobného. A telefon ani nemuseli lámat v pase, k oddělení stačil pád z velmi malé výšky.

Zakladatel příslušného vlákna uvedl, že k úplnému oddělení displeje od těla došlo pádem na středovou konzolu v automobilu během telefonování. Přístroj tak spadl z výšky pouhých několika desítek centimetrů, pád přesto napáchal značné škody. Uživatel doplnil, že navzdory oddělení od těla, byl přístroj plně funkční a hovor tak mohl dokončit. Incident jej však pochopitelně rozčílil a dílenské zpracování telefonu zklamalo.

Displej se odloupl po dvou dnech používání bez pádu

A není sám. Dalšímu uživateli s přezdívkou daytrade se něco podobného přihodilo po pouhých dvou dnech nošení a navíc mu telefon ani nespadl, ani nedošlo k deformaci ohýbáním. Displej se dle jeho slov uvolnil z ničeho nic. Zpočátku si myslel, že vlivem horkého počasí povolilo lepidlo, žádné nebylo ovšem na panelu patrné.

Doufá, že jde pouze o vadu a telefon mu bude vyměněn za nový, protože v ostatních ohledech podle něj jde o skvělý přístroj. Stejně jako předchozí uživatel přidal na fórum i fotky odděleného displeje.

Výrobce vymění vadný kus za nový

Redaktor serveru CrackBerry Kevin Michaluk kontaktoval společnost TCL, která pro BlackBerry smartphony vyrábí, s požadavkem o oficiální stanovisko.

Stojí v něm, že TCL Communication má několikaleté zkušenosti s produkcí zařízení vysoké kvality zákazníkům po celém světě a BlackBerry KEYone není výjimkou. Pro zachování nejvyšší kvality bylo u KEYone použito pevných materiálů s dlouhou životností a provedeny také byly přísné zátěžové testy, aby bylo simulováno běžné každodenní používání.

KEYone se prý těší velké popularitě a zájmu, hlášených problémů s oddělováním obrazovky si jsou vědomi. Z tisíců kusů, které již byly prodány však prý takový problém hlásí jen velmi malé procento uživatelů. Technici prý dále zkoumají, jak výrobní proces vylepšit a zajistit tak pevnější a jistější spojení problematického dílu. Pokud se majitel s odloupnutím displeje setká, má prý kontaktovat servis TCL a požadovat výměnu telefonu za nový kus.

Podle vyjádření TCL to vypadá, že skutečně může jít o ojedinělý problém telefonů z vadné výrobní série. Výrobce se navíc k problému staví čelem a vadné kusy s oddělujícím se panelem podle všeho bez problému vymění za nové.

Značka BlackBerry aneb z legendy jen dodavatel softwaru

Příběh značky BlackBerry coby samostatného výrobce smartphonů již skončil. Šéf značky to oznámil na konci září minulého roku v důsledku táhnoucích se hospodářských výsledků v červených číslech (více zde), v prosinci pak přišel prodej práv na produkci smartphonů BlackBerry čínskému gigantu TCL Communication (více zde).

BlackBerry přitom dříve na poli smartphonů patřilo mezi silné hráče, ještě v roce 2009 (tehdy pod názvem RIM) společnost prodala téměř 35 milionů smartphonů, což tehdy stačilo na z dnešního pohledu neuvěřitelný 20procentní tržní podíl. Firmě se dařilo především na domácím kanadském trhu, její baštou byly také Spojené státy.

Vlastní platforma však nedokázala včas reagovat na rychlý nástup iPhonů a konkurenčního Androidu a nezachránil to ani z gruntu nový systém BB OS 10, uvedený začátkem roku 2013.

Poznávacím znamením smartphonů BlackBerry byla pevná nebo výsuvná klávesnice, ryze dotykových modelů bylo minimum. V rámci OS 10 firma uvedla jen tři (Z10, Z30, Leap). Modely s mechanickou klávesnicí byly oblíbenější, poslední dva dostaly název Classic a Passport. Bohužel ani o tyto přístroje nebyl nijak velký zájem.

Koncem roku 2015 proto BlackBerry uvádí vůbec první smartphone s Androidem, a to model Priv by BlackBerry. Přístroj se zahnutým QHD displejem a zespodu s výsuvnou klávesnicí doplatil na příliš vysokou cenu (u nás šel do prodeje za částku okolo 22 tisíc).

Smartphone, na který výrobce hodně sázel, tedy klesající tendenci zájmu nezastavil. Následující dva modely DTEK50 a 60 už pro firmu na zakázku vyrábí společnost TCL, které posléze BlackBerry prodalo i práva na užívání značky.