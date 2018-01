Tento smartphone se vymyká běžné produkci. Test BlackBerry Motion

Příběh kanadské společnosti BlackBerry v mnohém připomíná příběh finské Nokie. Kdysi významný a v Severní Americe dominantní výrobce smartphonů nezachytil nástup moderních dotykových přístrojů, a i přes pokusy s novou generací (skvěle vymyšleného) vlastního operačního systému jeho podíl na trhu klesal až na absolutní minimum.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělé zpracování

bytelná konstrukce

chytrý software

skvělá výdrž baterie

Proč nekoupit? vyšší cena

větší rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 12 990 Kč

BlackBerry se tomu rozhodlo čelit podobně jako finská Nokia. K prodeji mobilní divize nakonec nedošlo, ale firma zanevřela na vlastní operační systém a vydala se cestou Androidu. Jenže androidí telefony si BlackBerry nevyrábí samo – už první modely vznikaly pod taktovkou čínské TCL, která je dodávala coby OEM výrobce. Pak se ale BlackBerry rozhodlo pro změnu: TCL získala exkluzivní licenci na využívání značky BlackBerry na smartphonech, a ty si teď prodává sama. Podobně jako chytré telefony Nokia prodává společnost HMD Global.

Ale podobně jako v případě finské někdejší mobilní jedničky i tady si původní vlastník ponechává vliv: tak jako HMD konzultuje vývoj modelů s Nokií (a ta skutečně pracuje na vývoji některých prvků), tak i kanadské BlackBerry se stará o vývoj, především v softwarové části. To znamená, že drtivá většina úprav Androidu pochází z kanadského, nikoli čínského pera.

A zdá se, že tahle symbióza funguje. Po úspěšném modelu BlackBerry KeyOne s qwerty klávesnicí se před nedávnem začal prodávat i první dotykový model, který vznikl v tomto módu spolupráce. Jmenuje se Motion a je to opravdu neobyčejný smartphone, který se v mnohém vymyká aktuálním trendům, ale přitom je velmi moderní a výborně vybavený.

V čem je tak neobyčejný?

BlackBerry Motion nejde aktuálně módní cestou minimalizace rámečků a soustředí se na bytelnou a uživatelsky přívětivou konstrukci. Ona bezrámečková móda k BlackBerry určitě jednou dorazí (ostatně, vysouvací model Priv už ji kdysi naznačil), ale Motion je prostě jiné. Své a je v tom vlastně překvapivě dobré.

Základ konstrukce tvoří kovový rám, který obepíná boky a spodní část telefonu. Ten je velmi pevný a sám o sobě dělá z Motion hodně bytelný telefon. Už dlouho jsme neměli u klasického smartphonu takový pocit nerozbitnosti.

A je nerozbitný?

To jsme nezkoušeli, ale samozřejmě nerozbitný nebude. Nicméně BlackBerry Motion se tváří, že vydrží nejeden pád a nějaké to hrubší zacházení. Ke kovovému rámu se tu přidává pogumovaná zadní část, díky které telefon v ruce neklouže, horní část má zase plastové zakrytování a zaoblení z přední do zadní strany namísto zaoblení v rozích, jako je tomu dole. Tenhle asymetrický design je nejen docela efektní, ale také praktický – díky tomu uživatel při vytahování telefonu z kapsy okamžitě v ruce cítí, v jaké poloze přístroj vytahuje.

Větší rámečky a kovový rám také znamenají, že u displeje je tu trochu menší riziko poškození při pádu, ochraně nahrává i tvarování jednotlivých rohů a konkrétní provedení konstrukce. Bytelná konstrukce se navíc vyznačuje odolností vůči vodě a prachu dle IP67. V tomto je BlackBerry Motion promyšlené, alespoň tak působí. Na druhou stranu je to docela velký smartphone.

Jak moc je velký?

Vlastně ne zas tak extra moc. Papírové rozměry 155,8 x 75,5 x 8,1 mm zapadají do celé záplavy běžných 5,5palcových smartphonů nebo moderních bezrámečkových přístrojů se šestipalcovým displejem. A jelikož má Motion displej s úhlopříčkou 5,5 palce, tak tu na první pohled není nic divného a nic špatně.

Drobnou výtku si přece jen dovolíme: Vzhledem k tvarům boků, které jsou přísně rovné a přechody do ploché přední a zadní strany tu obstarávají jen drobná zkosení, působí Motion v ruce trochu větším a neohrabanějším dojmem. Nepadne tak dobře do dlaně a působí širší, než ve skutečnosti je. Uživatelům s drobnějšíma rukama se tak nemusí Motion dobře držet, naopak „majitelé lopat“ tu podle nás budou více než spokojeni.

Jakou má výbavu?

Výbava Motion je solidní. Telefon nemíří na absolutní špičku, je to přístroj střední třídy a v ní patří do těch vyšších pater. Je tu procesor Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB RAM a přístroj má 32 GB vnitřní paměti. Dvojnásobná porce by nás potěšila víc, ale slot pro microSD karty nechybí, takže se to dá snadno napravit.

Další mírné zklamání – na některých trzích se Motion nabízí jako dualSIM, u nás však ne (alespoň prozatím). Displej má úhlopříčku 5,5 palce, rozlišení je klasické Full HD. Panel typu IPS má velmi dobrou čitelnost na přímém slunci a jeho povrch vypadá jako dobře odolný vůči škrábancům, byť se TCL nechlubí typem skla, které ho kryje. Telefonu nechybí ani čtečka otisků prstů, je vystavena výrazně na odiv pod displejem v podobě hardwarového home tlačítka. Pro odemčení není třeba tlačítko tisknout. Hardware ale není na BlackBerry Motion to nejdůležitější, o spoustu „kouzel“ se postará software.

Co je speciálního na softwaru telefonu?

Je toho hodně. Zatímco dnes je vidět jakýsi trend, kdy se výrobci víc a víc přibližují čistému Androidu, u BlackBerry Motion je to trochu jinak. Systém sám je v podstatě čistý, ale jsou do něj zabudovány softwarové funkce a různé aplikace od kanadského BlackBerry, které přináší uživatelům zcela nové možnosti. Jedním ze základních stavebních kamenů je například známý BlackBerry Hub, který v sobě může soustředit veškeré události – obsahuje kalendář, synchronizují se sem maily, zobrazují se tu doručené zprávy i seznamy hovorů, prostě téměř všechno.

Uživatel si sem může a nemusí jednotlivá propojení s aplikacemi přidat, navíc pak při používání může zobrazené položky různě filtrovat a může vytvářet neustále nové a nové filtry. Funguje to skvěle a BlackBerry svůj Hub už docela vyladilo, takže se nezdvojují notifikace, jako tomu bylo v prvopočátcích aplikace. Tedy, alespoň většinou. Třeba u e-mailů to není ideální a v případě, že uživatel při nastavení telefonu rovnou zadá svůj Gmail účet, musí je pak pro nezdvojování notifikací vypnout v nastavení systému ručně. Jinak se propojení většinou docela daří, a když notifikaci uživatel v Hubu nějakým způsobem „zpracuje“, projeví se to i v propojené aplikaci. Hub je skvěle produktivní věc. Ostatně, nainstalovat si ho může každý i na svůj smartphone, ale právě u modelů BlackBerry je záruka nejlepšího propojení se systémem i dalšími programy.

A co další softwarové vychytávky?

Ano, jsou tu, je jich vlastně spousta. Že je tu třeba BlackBerry Messenger, není asi nutné do detailu rozebírat. Za zmínku však stojí takzvaná karta Produktivita, což je další nástroj, který usnadňuje práci s telefonem. Kartu lze kdykoli a kdekoli „vytáhnout“ za pomoci malé lišty, která se může zobrazovat kdekoli na levém nebo pravém okraji displeje – uživatel si může nastavit pozici a velikost této lišty tak, aby ho v aplikacích nerušila, ale přitom byla ideálně dostupná. Karta zobrazuje aktuální události v kalendáři, ukáže notifikace na došlé zprávy z Hubu, seznam úkolů a lze si sem přidat oblíbené kontakty. Pro multi-tasking je to výborný pomocník, na kterého si rychle uživatel zvykne.

Další specialitou je hardwarové tlačítko nazvané Klávesa pro usnadnění, které se nachází na pravém boku telefonu. Uživatel si sem může přiřadit různé akce nebo aplikace, jejich seznam se po stisku tlačítka objeví v podobě ikon a takto lze dané akce rychle spouštět – opět odkudkoli a kdykoli. A opět je to návykové.

Jsou tu i zajímavé aplikace jako Password Keeper nebo BlackBerry DTEK, která hlídá zabezpečení telefonu. Úložiště přístroje je standardně šifrováno. Zajímavou funkcí je třeba Privacy Shade, což je aplikace, která znemožní, aby uživateli někdo četl soukromé informace přes rameno. Po spuštění aplikace rozmaže obsah na displeji do nečitelné podoby, ostrý zůstává obraz jen v malém kruhovém okénku, které si může uživatel po displeji prstem posouvat. Hodit se to může třeba pro čtení citlivějších dokumentů.

Výtečná je i vestavěná BlackBerry virtuální klávesnice, která umožňuje rychlé psaní za pomoci gest, kdy se navrhovaná slova potvrzují jednoduchým krátkým tahem z dané klávesy vzhůru. Funguje to skvěle a BlackBerry klávesnice patří podle nás k těm nejlepším softwarovým klávesnicím vůbec. K tomu jsou tu i ovládací gesta na touchpadu (home tlačítku), lze tu stáhnout notifikační lištu, klepnutí na něj může fungovat i jako tlačítko zpět (obojí se dá zapnout nebo vypnout). Tyto funkce dělají z BlackBerry Motion opravdu propracovaný smartphone, který je o hodně chytřejší, než modely se standardním čistým Androidem.

Díky tomu, že tyto vychytávky pocházejí z dílen kanadské BlackBerry a nikoli výrobce TCL, je bezpečnost telefonu o to lepší. Na druhou stranu, drtivou většinu těchto specialit si lze z Google Play stáhnout do kteréhokoli smartphonu. Jenže když jsme to kdysi zkoušeli, celkové vyladění a propojení rozhodně neodpovídalo tomu, co lze mít na smarpthonech kanadské značky.

Jen pro pořádek, telefon je vybaven Androidem 7.1, což je u novinky trochu škoda. Ale výrobce slibuje brzký update na 8.0 Oreo (po novém roce). Systém funguje výborně, vše běhá, jak má a nikde se nic neseká a nezadrhává.

Dobrá, a co třeba výdrž baterie?

I ta je výborná. BlackBerry Motion dostalo akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, což je opravdu slušná porce. A vzhledem k nenáročnému, ale přitom dostatečně výkonnému hardwaru pak není s výdrží problém. Vybít telefon za jeden den, to chce už hodně neurvalé používání, my jsme většinou bez problémů dosahovali dvou dnů na jedno nabití, a když jsme se uskromnili, daly se přežít i tři dny. K nabíjení tu slouží nový USB-C konektor, na to je třeba pamatovat.

Jak to fotí?

Ani fotoaparát nemá ambici útočit na špičku, nicméně je příjemným překvapením. Nové BlackBerry prostě fotí slušně a kvalita fotografií bude drtivé většině uživatelů dostačovat. Špatné nejsou snímky ani v horších světelných podmínkách, jen je prostě třeba počítat s tím, že světelnost optiky neútočí na rekordy a že v tmavých prostorách brzy nastupuje šum.

Není to ale nic tragického, snímky opravdu celkově potěší. A fotoaparát má vcelku intuitivní ovládání a také (méně intuitivní) možnost přepnout do manuálního režimu ovládání.

Mám si ho pořídit?

BlackBerry Motion je opravdu hodně neobvyklý smarpthone, který nemusí oslovit zdaleka každého. Ostatně, značka už rozhodně nemíří k někdejšímu dominantnímu postavení, spíše bude spokojena se zacílením na specifickou cílovou skupinu uživatelů – především na ty, pro které je důležité zabezpečení přístroje a jejich vlastní soukromí, na ty, kteří dávají přednost produktivitě před zábavou. Ne že by Motion neumělo zábavu obstarat, ale produktivní je prostě především.

Za to si nechá výrobce hodně zaplatit, cena Motion je stanovena na 12 990 korun, což je v rámci střední třídy už hodně. Vždyť za tyhle peníze (nebo levněji) pořídíte i různé „zabíjáky“ super-smartphonů, jako Honor 9, Huawei P10, LG G6, Samsung Galaxy S7, Honor 8 Pro a další modely.

Za funkce BlackBerry jednoduše musíte být ochotni připlatit. V porovnání se smarpthony střední třídy je to ještě o to markantnější, i když ne úplně vždy: třeba Asus Zenfone 4 vyjde dokonce na 13 500 korun a přitom je výbavou BlackBerry hodně blízký (má jen trochu modernější Snapdragon 630). Trochu levnější Zenfone 4 Selfie Pro se shodným Snapdragonem 625 stojí 11 tisíc korun. Ale třeba takový Huawei Mate 10 Lite se šestipalcovým displejem a bezrámečkovou konstrukcí vyjde na 10 tisíc korun.