Nástupce posledního pracovního smartphonu se ukazuje. Podívejte se

Společnost TCL, která vlastní práva k užívání značky BlackBerry, už příznivce populárního KeyOne navnadila minulý týden, kdy uvolnila krátké video zachycující jeho nástupce. Ovšem jen některé jeho partie a na malou chvilku.

Novinář Evan Blass, který pravidelně vypouští zákulisní informace ze světa chytrých telefonů, pak včera prostřednictvím Twitteru publikoval oficiální rendery Key2. Vůbec poprvé se tak očekávaný klávesnicový smartphone ukazuje v celé své kráse.

Telefon má opět pevný kovový rám, a opět platí, že zatímco spodní hrany jsou zaoblené, horním zůstávají ostré linie. I když pravda, ne tak ostré jako u KeyOne.

Záda budou zřejmě opět pogumovaná, díky čemuž telefon nebude v dlani klouzat. Nelze si nevšimnout přestěhování hlavního tlačítka z levého boku na pravý. Právě jeho dřívější umístění je u KeyOne terčem kritiky.

O kvalitu konstrukce obavy nemáme, ostatně KeyOne patří k dosti odolným přístrojům, které snesou i hrubší zacházení, byť oficiálně žádnou certifikací typu MIL-STD-810, která by větší míru odolnosti garantovala, nedisponuje.

V této souvislosti je ale třeba zmínit neduh rané série základní stříbrné verze, u které se už při mírném namáhání v ohybu odděloval displej od těla (více v článku BlackBerry má problém. Displej KEYone se lehce oddělí od těla přístroje).

Na problém tehdy upozornil youtuber JerryRigEverything, který následně otestoval i pozdější produkci. Ta už problémem zasažena nebyla.

Můžeme jen odhadovat, zda Key2 bude vyhovovat například vyššímu stupni krytí typu IP67, který zaručuje částečnou voděodolnost. Ta by novince dosti slušela.

Displej: skoro nebo úplně stejný

Možná zcela beze změny zůstane obrazovka. KeyOne má 4,5palcový displej s rozlišením 1 080 × 1 620 pixelů, a tedy poměrem stran 3:2 a podle dostupných snímků bychom panelu podobné proporce hádali, byť mírný nárůst jeho úhlopříčky minimalizací okrajů samozřejmě nelze vyloučit.

V každém případě pod displejem zůstává pruh s trojicí senzorových tlačítek k rychlé obsluze systému Android 8.1 Oreo. To je trochu škoda, pruh mohl být totiž využit spíše jako zobrazovací plocha.

Pod ním se pak rozprostírá hlavní čtyřřadá chlouba, jež už současný model zcela odděluje od zbytku produkce. Qwerty klávesnice je totiž bez debat nejlepším nástrojem k rychlému a bezchybnému zadávání textu, kdy lze velmi svižně psát i bez jakýchkoli slovníků a našeptávačů.

Klávesnice s tlačítkem navíc a duální foťák

Plocha klávesnice bude opět fungovat jako touchpad, což je ideální k prohlížení webových stránek nebo navigaci v dokumentech. Klávesnici s tímto bonusem jako první předvedl obří Passport, tehdy ještě vznikal plně pod taktovkou kanadské společnosti.

Ploška mezerníku pak ukrývá snímač otisků prstů, což je dnes nejobvyklejší způsob autorizace uživatele. Na krátkém videu výrobce zvýraznil přítomnost jedné klávesy navíc, která by mohla být programovatelná, případně mohla provádět předem danou a zřejmě častou akci.

Velkou novinkou je nasazení dvojitého fotoaparátu, mluví se o 12 a 8megapixelových snímačích, žádné další podrobnosti však nejsou známy. Dalším mezigeneračním zlepšením má být čipová sada Qualcomm Snapdragon 660, doplněná o 4 nebo 6 gigabytů operační paměti. Více prostoru by mohlo být i pro libovolná data, kromě 64GB verze se totiž spekuluje také o 128GB variantě.

Opět vysoká výdrž baterie

Jednou z devíz KeyOne je výborná výdrž baterie a nástupce by na tom neměl být jinak. Mírný pokles její kapacity na 3 360 mAh totiž vynahradí modernější čipová sada, která navzdory vyššímu výkonu slibuje nižší energetickou náročnost. To ale ukáže až praxe. K dobíjení bude sloužit USB-C konektor, potěšující je zachování 3,5mm audio jacku. Toto multimediální rozhraní totiž začíná výrobcům překážet, doposud tedy jen u vrcholových modelů.

Zatímco loni výrobce uvedl stříbrnou a černou variantu s mírně odlišnou výbavu s odstupem, Key2 by mělo být hned po uvedení k mání v obou barevných provedeních. Se vší pravděpodobností však se stejnou výbavou.

Výbava utajovaná do poslední chvíle

O Key2 tedy stále spoustu věcí nevíme. Je až s podivem, kolik se výrobci podařilo do takřka do posledních chvíle utajit. Tajemstvím zůstávají rozměry, z nichž by se daly odhadnout případné změny velikosti displeje, a i hrstka uvedených hardwarových parametrů vychází z několik měsíců starých spekulací. Výrobce nás však na pochybách už nenechá dlouho, vše ohledně nového blackberry totiž bude zodpovězeno už ve čtvrtek v rámci tiskové konference.