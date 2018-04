„Mistr úniků“ Evan Blass odhalil svou identitu

Nyní už komunita okolo chytrých telefonů, v níž je účet @evleaks hodně známým pojmem, ví, že tuto v podstatě pravidelnou nálož téměř vždy zajímavých úniků servíruje Evan Blass.

Tyto uniklé fotografie se samozřejmě objevovaly na všech známých serverech a mnohdy šlo o velmi zdařilé trofeje. Byl to právě Evan, který jako první publikoval například render skutečného vzhledu špičkového smartphonu HTC One (M7), který měl podle dřívějších snímků vypadat velmi odlišně.

Z poslední doby si pak zmínku zaslouží informace o chystaném LG Optimus G2 a předpovězeny jsou také parametry prvního tabletomobilu z dílen HTC. Nutno říci, že informace a fotografie z tohoto internetového pramene se vždy ukážou jako pravdivé.

@evleaks v hledáčku šéfredaktorů i výrobců samotných

Není proto divu, že Evanův účet sleduje většina webů o mobilech. Nemalé povědomí o něm mají logicky i výrobci, jejichž produkty tu bývají mnohdy s velkým předstihem prozrazeny.

Úniky, nebo "úniky"? Autor @evleaks vcelku logicky uvádí, že ke všem informacím se dostal "pod rukou". Jenže je stejně tak dost dobře možné, že řada úniků byla řízena výrobcem. Nebylo by to rozhodně poprvé. Vhodně načasované zveřejnění určitých informací totiž může být lepší reklamou než klasické způsoby propagace.

Je jasné, že fotografie připravovaných přístrojů nepořizuje sám Evan Blass. Musí mít pořádnou databázi důležitých kontaktů, odkud tyto obrázky, případně parametry očekávaných produktů získává. Platí totiž, že za téměř každým úspěšným únikem na @evleaks stojí selhání nějaké osoby. Ta přitom musí jednat velmi opatrně a obezřetně. Odhalení by totiž rozhodně neznamenalo masivní prémie a povýšení v hierarchii společnosti.

Jméno Evan Blass bylo dlouho spojeno se známým technickým serverem The Engadget, kde působil během let 2005 - 2008. Jistou dobu měl Evan na starosti redakci, kde působil Joshua Topolsky a Nilay Patel, kteří po po odchodu z Engadget založili dnes již obří a respektovaný server The Verge.

Následovala spolupráce na několika projektech. The Boy Genius Report je dodnes známým pojmem, naproti tomu magazín Obsessable se s takovým zájmem čtenářů nesetkal. Za zmínku stojí dvouletá kooperace s magazínem PocketNow.com a právě zde se začaly objevovat časté úniky v té době neznámých a připravovaných smartphonů HTC.

@evleaks: nesmělý start a posléze raketový vzestup

Cesty Evena Blasse a PocketNow se však začátkem roku 2012 rozcházejí a Evan krátce na to zakládá dnes ostře sledovaný účet @evleaks na Twitteru. Ten byl několik měsíců téměř bez aktivity a pak byl dokonce odstraněn. V srpnu minulého roku byl však obnoven a úniky zde byly tweetovány s obdivuhodnou kadencí.

Od té doby Evan Blass zásobuje média i fanoušky zajímavými novinkami pravidelně a společnostem přidává další vrásky. I ostře hlídané produkty totiž mohou být odhaleny s předstihem, což plánovanému pompéznímu představení přeci jen na atraktivitě nepřidá.

Svou identitu nejprve odhalil právě na Twitteru, později se rozhodl takto učinit také na stránkách magazínu AndroidPolicy, který sám považuje za kvalitní zdroj informací a přátelí se s několika jeho redaktory. Proto svolil i k rozhovoru.

Čtenáři se hned úvodem dozvídají, že Evan přes 15 let trpí roztroušenou sklerózou (nevyléčitelné neurologické onemocnění), a proto již nemůže pracovat na plný úvazek. Před časem se snažil pracovat na poloviční úvazek pro Google, ale záhy se ukázalo, že nepředvídatelnost nemoci takovou práci jednoduše neumožňuje.

Zákulisní informace prý pro něj zpočátku nebyly primární, ale postupně se čas od času k nějakým exkluzivním datům dostal, což ho inspirovalo. Doplňuje, že za pravidelným uvolňováním podobných informací je hodně času a také trpělivosti.

Ceněné úlovky: funkce WP 8 i fotka pořízená iPhonem

Evan často vypouští snímky připravovaných Nokií a HTC, proto samozřejmě padla otázka, jak je možné, že se ke snímkům telefonů právě těchto značek tak často dostane.

K tomu "Mistr úniků" s nemalou dávkou ironie říká, že má s šéfy obou firem (Stephen Elop a Peter Chou) přátelský vztah a oslovuje je familiérně Steve a Pete. Často navíc od obou pánů dostává pozvání na drink nebo exkluzivní před-představení nových telefonů. Je ovšem jasné, že ve skutečnosti v seznamu oblíbenců ani u jedné z firem není.

Získat exkluzivní snímky a informace je prý stále obtížnější a firmy se učí a mění taktiku, ale jak známo, jen málokterý smartphone/tablet je dnes do oficiálního představení velkou neznámou.

Koneckonců uhlídat podobu a parametry nových modelů se nedaří ani společnosti Apple, která je ve všech ohledech velmi precizní. Podobu iPhonu 4 prozradil pracovník Applu, který telefon zapomněl v jednom z kalifornských barů (více v dřívějším článku) a podobná příhoda provází také odhalení jeho nástupce. Barové historky však nesouvisí jen s Applem. Své o tom ví majitel baru v San Francisku, kde byl zapomenut Nexus 4 a dozvuky příběhu si v mnohém nezadaly s akčním filmem (celý příběh zde).

Mezi nejúspěšnější úlovky Evan počítá téměř kompletní seznam novinek a funkcí systému Windows Phone 8, které publikoval na serveru PocketNow už začátkem února minulého roku. A cení si také prvního snímku pořízeného chystaným iPhonem 4S, který vyfotil jeden z inženýrů Applu, když v jedné z restaurací nedaleko základny Applu obědval sushi.

Z EXIF dat snímku pak bylo rozklíčováno několik zajímavých informací: třeba že originál fotografie měl velikost přes 8 megapixelů, ohnisková vzdálenost objektivu byla 4,3 mm a světelnost f/2,4. Fotoaparát v tehdy aktuálním iPhonu 4 přitom měl jiné parametry (ohnisková vzdálenost 3,85 mm, světelnost f/2,8 a 5MPix snímač).

Používá Samsung, má rád HTC One a Coca Colu

Z předchozích řádků plyne, že Evanovy aktivity nejsou u výrobců příliš uznávané a představa, že se předhánějí v nabídkách exkluzivních recenzí, je tak mylná. Také proto je jeho primárním telefonem stále Samsung Galaxy Nexus, který si sám koupil a jehož 4,65" HD displej "zdobí" hned několik prasklin.

Připomeňme, že Galaxy Nexus byl v pořadí třetím referenčním telefonem Googlu a jeho nástupce Nexus 4 přišel na trh již koncem loňského roku. Z dnešního pohledu je tak Evanův přístroj střední třída.

Jeho aktuálním favoritem na trhu je HTC One, jak vyplynulo z dotazů čtenářů webu AndroidPolicy. Jeden z nich se podivoval, proč nejlepší HTC nepoužívá. Předpokládal totiž, že vzhledem k povaze jeho práce bude mít v arzenálu hned několik špičkových zařízení.

Častým dotazem byl rovněž důvod odhalení vlastní identity. Evan prý v poslední době cítil určitý tlak, a proto své jméno prozradil. Nechtěl, aby vyšlo najevo jiným způsobem, z jiné strany. Zároveň dodává, že si je téměř jistý, že v určitých kruzích jeho jméno dávno předtím znali. Zda mu odhalení v budoucnu zkomplikuje přístup k informacím, to si netroufá předpovídat.

Dozvídáme se také, že je Evan velký milovník Coca-Coly, kterou v nemalém množství hltá nejraději z lahve, ale nepohrdne ani plechovkou. A důležitá věc: odlehčené varianty Light, nebo dokonce Zero, nemají v jeho lednici místo.

Ale ani doušek vychlazené coly se nevyrovná pocitu při publikaci exkluzivního úniku. To prý poskytuje nepopsatelné opojení, jemuž se nevyrovná ani účinek jakékoli drogy, odpovídá vtipně na další z četných dotazů.

Nový Nexus vyrobí Motorola, další klidně ZTE, nebo Huawei

Očekávaný pátý referenční telefon Googlu by podle něj mohla připravit Motorola, která nyní s internetovým gigantem připravuje očekávaný smartphone Moto X. Ale nebyl by překvapen, pokud bychom se již brzy dočkaly Nexusu z dílen některé čínské společnosti, především od ZTE, nebo Huawei. Ve spojenectví Googlu a Motoroly vidí Evan velký potenciál a zajímavé plody spolupráce na sebe podle něj nenechají dlouho čekat.

Co se týče očekávaných smartphonů, s nimiž bychom se měli setkat ještě letos, pak je hodně zvědavý na připravovaný tabletomobil od HTC a těší se také na nové přístroje od Nokie.

Hodně zajímavá zařízení očekává od japonského Sony, které nedávno uvedlo voděodolný a extrémně výkonný tabletomobil Xperia Z Ultra a chystá se model Honami s 20MPix fotoaparátem. A stát stranou rozhodně nemají v úmyslu ani čínští výrobci v čele s Huawei a ZTE. Ani Oppo už není zdaleka bezvýznamným hráčem a expanze na evropské trhy jasně naznačuje, že svou pozici bude nadále posilovat.

Logicky předpovídá, že smartphony nejbližší budoucnosti budou ještě o něco větší než dnes, ale budou i tenčí a samozřejmě výkonnější. Stále častěji budou výrobci přicházet s odolnými smartphony a jinými odchylkami v podobě zařízení, která jsou více fotoaparátem než telefonem (Galaxy S4 Zoom).

V dlouhodobém horizontu očekává příchod ohebných displejů, které umožní změny koncepce smartphonů, aby se daly například připnout na ruku a podobně.