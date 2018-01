Češi doplácejí na absenci Apple Storů. Za výměnu baterie si připlatí

Na oněch pro Evropu stanovených 29 eur (zhruba 730 korun) totiž výměna opotřebované baterie vyjde pouze v Apple Storu. V Česku ovšem žádný takový obchod Apple nemá, působí zde pouze značkoví prodejci. Tedy zcela samostatné podnikatelské subjekty, které po splnění náležitých podmínek získali od Applu status Premium Reseller. Sazba za výměnu baterie je tedy oproti Applem přislíbené částce vyšší - liší se ovšem nejen od jednotlivých společností, ale v některých případech i v závislosti na generaci iPhonu.

Zajímalo nás tedy, zda české servisy na příslib Applu reagovaly a kolik tedy čeští uživatelé starších iPhonů za pozáruční výměnu opotřebované baterie zaplatí. Kromě značkových prodejců jsme s naším dotazem oslovili i další servisy opravující telefony Applu. Z počátku nutno podotknout, že reakce na snížení sazby se u jednotlivých společností liší - některé servisy své ceníky v této souvislosti již upravily, jiné na nových sazbách teprve pracují a promítnou se tedy až do únorových úkonů.

„Na změnu ceny jsme samozřejmě zareagovali a v tuto chvíli je cena za výměnu baterie v našich servisních centrech stanovena na 840 Kč včetně práce a DPH,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Petr Novohradský ze společnosti iStyle s tím, že původní cena byla 2 260 Kč.

Nutno podotknout, že snížená sazba se netýká všech generací iPhonů, ale pouze modelů 6/6 Plus, 6s/6s Plus, SE, 7/7 Plus, 8/8 Plus a X. iStyle tak ceny snížil u všech modelů, na které se vztahuje Applem snížená sazba (viz například stránky německého Applu).

Společnost iWant podle vyjádření technika Václava Řehoře na novém ceníku teprve pracuje. Konkrétní sazby jsme se nedozvěděli, ceník prý bude po dokončení zveřejněn na webových stránkách společnosti.

Obdobné reakce jsme se dočkali i od společnosti Mobil Pohotovost. „Výměnu baterie za sníženou cenu připravujeme a akce bude spuštěna v nejbližších dnech,“ reagoval na dotaz vedoucí servisu Filip Ludvík s tím, že ceny budou reflektovat nové ceny Applu. V současnosti tak výměna baterie například u modelu 6 vyjde na 1 300 Kč, u „pluskové“ verze je pak úkon o dalších 200 korun dražší.

Poptávka po výměně baterií stoupla

Servisy během ledna všeobecně zaznamenávají zvýšenou poptávku po výměně baterie v iPhonech. „Zvýšená poptávka je trendem každou zimu, kdy starší baterie mají podstatně horší vlastnosti při nižších teplotách. Tentokrát je však právě díky prohlášení Applu poptávka největší,“ informoval jednatel společnosti Macwell Vladimír Kesl, u níž výměna baterie například u modelů 6/6 Plus a 6s/6s Plus vyjde aktuálně na 990 korun (původní akční sazba byla

1 300 Kč). Ovšem v případě například iPhonu 7/7 Plus zákazník zaplatí již

1 280 Kč.

Rozdílné sazby aplikuje například i společnost iPhoneCLINIC.cz, i ta již příslib Applu do svého ceníku promítla. Podle jejího jednatele Dalibora Michálka se aktuální sazby pohybují mezi 800 a 1 000 Kč (původně 1 000 - 1 400 Kč), a to v závislosti na generaci iPhonu. Při pohledu na ceník na webu společnosti je ovšem patrné, že nejnižší sazba se týká starších iPhonů, než na které se vztahuje Applem snížená sazba. V případě modelů 6/6 Plus, 6s/6s Plus a SE tak pozáruční výměna baterie u iPhoneCLINICu vyjde na 1 000 korun, v případě předloňské generace (7/7 Plus) pak už na 1 500 Kč.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že sazby se servis od servisu liší. Pokud chce tedy uživatel ušetřit, bude muset věnovat čas vyhledávání na internetu a porovnání cen jednotlivých společností. To by v případě, pokud by měl Apple v Česku oficiální zastoupení a tedy i vlastní obchody, nebylo nutné.

Další opravy nejsou nutné

Ovšem ani v jiných evropských zemích, kde Apple Story oproti Česku jsou, není situace tak růžová. Mnohdy totiž kvůli nízkému počtu těchto obchodů a tedy jejich větší vzdálenosti od bydliště zákazníka totiž řadě z nich nezbývá nic jiného, než se stejně jako v Česku obrátit na některý z menších servisů či autorizovaného prodejce. Pak ovšem může nastat situace, na níž si stěžovali například majitelé iPhonů v Německu - některé tamní servisy totiž pozáruční výměnu baterie podmiňují dalšími nutnými opravami, uživatelé tak v přepočtu místo stokorun platí tisíce.

Hrozí toto i v Česku? Námi oslovené servisy se v jednom shodují - není-li to nezbytně nutné, pak nejsou s pozáruční výměnou baterie spojené žádné další servisní úkony. Avšak v případě, obrátí-li se zákazník na servis například s iPhonem s prasklým displejem natolik, že z něj vypadávají části skla, musí počítat i s variantou, že servis výměnu baterie podmíní předchozí výměnou displeje.

„Nadměrné poškození všeobecně znemožňuje samotnou opravu, v takových případech je nutné toto poškození vyřešit jako první,“ upřesnil Petr Novohradský ze společnosti iStyle s dodatkem, že v zařízení musí být rovněž originální baterie.

U iPhonů, které jsou ještě v záruce, je pak výměna provedena bezplatně. Ovšem i zde podle Novohradského platí jasná pravidla: „Zařízení však musí splňovat záruční podmínky, tedy nesmí být mechanicky poškozeno, nebo zasaženo kapalinou.“ Zákazníci by podle něj neměli před předáním telefonu do servisu zapomínat ani za zálohu dat, v některých případech je totiž prý nutné uvést zařízení do továrního nastavení.