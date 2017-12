Apple se kaje. S omluvou rapidně snižuje ceny pozáruční výměny baterie

Jedním z nich je snížení ceny výměny baterií u starších modelů iPhonu. Cena pozáruční výměny baterie v modelech iPhone 6 a novějších se v průběhu ledna 2018 sníží ze současných 79 dolarů (přibližně 1 700 Kč) na pouhých 29 dolarů (620 korun).

Dalším krokem je pak aktualizace operačního systému iOS, díky které bude mít uživatel k dispozici informaci o tom, v jaké kondici je baterie a zda její stav ovlivňuje výkon telefonu. Tato aktualizace by měla být bez bližšího určení vydána začátkem roku 2018.

Apple to spolu s omluvou a upozorněním, že by nikdy neudělal nic, co by záměrně zkracovalo životnost jakéhokoli jeho produktu, uvedl na svých webových stránkách.

Společnost tvrdí, že důvodem záměrného snižování výkonu některých starších modelů iPhonu je snížení spotřeby energie kvůli zhoršujícímu se stavu baterie v důsledku chemického stárnutí.

„Čím je lithium-iontová baterie chemicky starší, tím horší je její schopnost udržet náboj. Důsledkem může být, že zařízení vydrží kratší dobu, než ho budete muset zase dobít. Navíc se může zhoršovat i schopnost baterie rychle dodávat energii,“ vysvětluje společnost ve zprávě Vliv baterie na výkon iPhonu.

Zpomalování telefonů má tedy prodloužit jejich životnost. Starší baterie totiž nemusejí být schopny dodávat telefonu při plném výkonu procesoru požadovaný elektrický proud. Z tohoto důvodu byly již v lednu 2017 provedeny úpravy operačního systému iOS, které při problémech s baterií snižují energetické nároky a mohou způsobit zpomalování procesoru.

Vzhledem k pozitivní odezvě uživatelů iPhonů 6/6 Plus, 6s/6s Plus a SE, kterých se tato aktualizace týkala, pak Apple funkci zabraňující neočekávanému vypnutí zařízení ve chvílích, kdy napájecí systém nedokáže dodávat dostatek energie k nepřetržitému provozu, nedávno rozšířil i na iPhone 7/7 Plus.

Zákazníci Applu se ovšem záměrným snižováním výkonu starších iPhonů cítí být podvedeni, na společnost proto podali několik hromadných žalob (více viz Apple si zpomalováním iPhonů zadělal na problém. Čelí devíti žalobám).