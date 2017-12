Apple si zpomalováním iPhonů zadělal na problém. Čelí devíti žalobám

Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na izraelský deník Haaretz, podle nějž byla žaloba podána u soudu v Tel Avivu v pondělí 25. prosince. Dva Izraelci v ní Apple obviňují z porušení základních povinnosti vůči spotřebitelům, toho se společnost měla dopustit zatajením informací o softwarových aktualizacích, které mají negativní dopad na používání telefonu.

Apple totiž minulý týden poté, co se na diskuzním fóru Reddit objevily příspěvky ohledně zhoršujících se výkonů iPhonů, přiznal, že starší modely iPhonu záměrně zpomaluje (více viz Apple záměrně zpomaluje starší iPhony. Veřejně to přiznal). Podle žalobců ovšem takové softwarové aktualizace ovlivňují nejen plynulost prohlížení webových stránek či e-mailů, ale zhoršil se i uživatelský komfort při používání různých aplikací.

Izraelská žaloba je již devátou v řadě, které byly v této souvislosti na Apple podány. Osmi žalobám totiž společnost čelí v USA, podány byly u soudů v Kalifornii, New Yorku a Illinois. V těchto případech jde o hromadné žaloby, které aspirují na zastupování milionů klientů. I v tomto případě je žalobci staví na tom, že Apple záměrným snižováním výkonu své zákazníky podvedl.

Společnost ovšem tvrdí, že důvodem je snížení spotřeby energie kvůli zhoršujícímu se stavu baterie a že zpomalování telefonů má prodloužit jejich životnost. Jde o přístroje iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE a iPhone 7. Starší baterie totiž podle Applu nemusejí být schopny dodávat telefonu při plném výkonu procesoru požadovaný elektrický proud. Proto provedl úpravy v operačním systému iOS, které při problémech s baterií snižují energetické nároky a mohou způsobit zpomalování procesoru.

Žalobci poukazují na to, že Apple namísto toho, aby uživatelům telefonů nabídl výměnu baterie, se snažil defekt zamaskovat a přimět je tím k nákupu nového přístroje. Odborníci na spotřebitelské právo nejsou ovšem úplně zajedno. Na jedné straně někteří hovoří o možnosti obžalovat Apple z podvodu, druhá strana poukazuje na nedostatky v legislativě týkající se stárnoucích výrobků.