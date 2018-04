Apple záměrně zpomaluje starší iPhony. Veřejně to přiznal

O zpomalování starších iPhonů jsme před několika dny informovali v článku Zpomalování starších iPhonů způsobují stárnoucí baterie. V tu chvíli šlo ovšem pouze o diskusi na serveru Reddit, kde si uživatelé stěžovali na zpomalující se takty procesoru spojené s novými aktualizacemi systému. Ukázalo se však, že Apple záměrně zpomaluje procesor pouze ve chvíli, kdy zaznamená opotřebení baterie.

Firma to potvrdila ve vyjádření pro server The Verge. „Našim cílem je zajištění nejlepšího uživatelského zážitku, který zahrnuje celkovou plynulost systému a udržování dlouhé životnosti zařízení. Li-ion baterie mívají problémy s funkčností při nízkých teplotách, mají nižší kapacitu a také se s věkem opotřebovávají, což vede k náhodným vypínáním zařízení, která telefon chrání proti poškození elektrických součástek. Minulý rok jsme přidali do iPhonu 6, 6s a SE funkci, která předchází náhodným vypnutím zařízení ve výše zmíněných situacích. Nyní ji posíláme i do iPhonu 7 s verzí systému 11.2 a v budoucnu zahrneme i další modely,“ vysvětlil Apple.

Společnost tak v podstatě nepřímo potvrzuje, že předchází náhodnému vypínání iPhonů změnou maximální taktovací rychlosti procesoru s ohledem na elektrické napětí, které v dané situaci dokáže baterie poskytnout. Tím pádem procesor odebírá méně elektrické energie a nevypne se. Ačkoliv tak Apple primárně mluví o „předcházení problémům“, je jasné, že jde přesně o to, co uživatelé na diskusním serveru Reddit zjistili už před pár dny.

Problém každopádně definitivně řeší výměna baterie. To by u iPhonů s horšími výkony mělo stačit k tomu, aby opět vykazovaly běžnou výkonnost. Řada diskutérů uvádí, že po výměně baterie se výkonnost jejich iPhonů zlepšila.

Na celé situaci je ovšem nejvíce alarmující, že zpomalování starších iPhonů může některé uživatele donutit si rovnou koupit novější model místo pouhé výměny baterie. Zažitou představou totiž je, že pomalý telefon značí jeho zastaralost, málokdo by důvod hledal pouze ve starší baterii.