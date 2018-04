Do mobilů přestaneme strkat kousek plastu. SIM přiletí vzduchem

Vestavěnou SIM, která se zkráceně označuje jako eSIM (embedded SIM), u nás intenzivně testuje operátor T-Mobile a v podstatě je již připraven na komerční nasazení. Zástupci operátora tvrdí, že ke spuštění dojde někdy zhruba na přelomu roku, ale prakticky půjde spíše o jakési komerční testování – to proto, že zatím existuje jen minimum zařízení s eSIM, takže operátor nebude mít v podstatě co zákazníkům aktivovat. Ale připraven bude, přičemž předpoklad je, že během několika příštích let by se měly eSIM masivně rozšířit.

Jan Fišer, manažer inovací T-Mobilu, vysvětluje, že to bude mít řadu výhod. „Především se eSIM ujme v zařízeních, u kterých je dnes vkládání klasické SIM komplikací,“ naznačuje, že bude užitečná pro nositelnou elektroniku nebo třeba různé druhy čidel a senzorů. Pomůže tak rozvoji takzvaného Internetu věcí. „Výhody bude mít i v klasických telefonech - fakt, že do nich uživatel nebude muset vkládat plastovou kartičku, usnadní manipulaci a například zlepší voděodolnost přístrojů,“ říká. Samotná eSIM také v telefonu zabere mnohem méně místa než klasický slot pro SIM, byť třeba nano formátu. To dá výrobcům více možností při návrhu samotných zařízení. „Odpadne také řada reklamací v důsledku nefunkčnosti slotu pro SIM,“ říká Fišer.

Nové řešení přinese i řadu nových postupů a možná i nějaké ty komplikace. Operátor musí na nasazení eSIM připravit své systémy – ty interní jsou u T-Mobilu připraveny, teď jde o to nastavit ty, se kterými se setkává zákazník, a spolu s nimi i příslušné interní procesy. Dnes by totiž klient musel pro aktivaci eSIM na prodejnu operátora, což v podstatě popírá jednu z dalších výhod – snadnou aktivaci a zprovoznění téměř odkudkoli. Cílem tedy je upravit v konečném důsledku například i internetovou samoobsluhu operátora tak, aby si tu uživatel mohl eSIM snadno zprovoznit. V budoucnu by tak mělo být možné snadno v samoobsluze „přepnout“ na eSIM nebo aktivovat zcela novou, to třeba když si uživatel bude chtít zprovoznit novou SIM s novým tarifem – třeba pro tablet nebo chytré hodinky. Vzhledem k tomu, že už účet u operátora bude mít, zprovoznění nové eSIM bude jen otázkou několika kliknutí.

SIM létá vzduchem

Za takovými jednoduchými kroky se skrývají nová technická řešení, která umožní uživatelovu SIM na dálku nainstalovat do daného zařízení. Z tohoto důvodu je v souvislosti s eSIM třeba rozlišovat dva pojmy: jednak je to eSIM samotná, což je ale v podstatě onen vestavěný čip v telefonu, a pak je to takzvaný profil. To jsou ta data, která na sobě běžně nese ona malá plastová kartička, jíž vkládáme dnes do telefonů.

Ukázka fungování eSIM v podání operátora T-Mobile - eSIM v tabletu, s profilem Ukázka fungování eSIM v podání operátora T-Mobile - eSIM v tabletu, bez profilu

Profil je tedy vlastně ekvivalent datového obsahu dnešní plastové SIM. Každý uživatel pak může mít samozřejmě více profilů, podobně jako může mít dnes v telefonu nebo třeba v peněžence více SIM. Standardně může být na eSIM aktivní jeden profil, ale pokud má telefon dvě rádiové části, mohly by být aktivní i dva – takže DualSIM přístroje nezmizí, ba naopak bude jejich využívání ještě jednodušší.

Aby došlo k nahrání profilu do samotné eSIM, je zapotřebí několika kroků a existuje více scénářů tohoto procesu. Pokud zařízení, třeba chytrý telefon či tablet, disponuje kamerou, může sejmout link ve formě QR kódu vedoucí ke stažení konkrétního profilu. Příslušný QR kód obdrží od operátora buď vytištěný, nebo jej lze zobrazit on-line, například na webové stránce samoobsluhy, jak jsme si v T-Mobilu vyzkoušeli. eSIM čip vestavěný v telefonu dále disponuje takzvaným eID, což je dlouhý kód, který jej jednoznačně identifikuje. Ten se bude uvádět třeba na krabici zařízení společně s IMEI a poslouží k dodání profilu do těch zařízení, která nemají kameru ani displej, jako jsou například různé senzory pro internet věcí. Toto eID uživatel zadá třeba v internetové samoobsluze a spáruje ho tak se svým profilem nebo s jeho vyžitím bude síť dokonce umět dodat eSIM profil do daného zařízení zcela automaticky. Otázkou zůstává, jakým datovým spojením se samotný profil přímo na eSIM v přístroji dostane.

Cest je několik. Tou nejjednodušší je ta, že se profil na eSIM nainstaluje při připojení přes wi-fi, ale to by pro uživatele znamenalo řadu omezení. A některá zařízení ani wi-fi mít nemusí. Mezinárodně se tak momentálně řeší, že by si přístroje profily na eSIM stahovaly klasicky přes mobilní síť – řešením by byl třeba globální virtuální operátor, který by byl určen výhradně pro tyto potřeby. Jeho profil by měla eSIM na sobě v továrním nastavení, při aktivaci by se připojila k jeho síti a na centrální důvěryhodné servery, odkud se instalují profily (ty budou v podstatě v režii výrobců SIM, kteří jsou důvěryhodnými entitami už dnes), by poslala dotaz, zda tam pro ni nečeká ke spárování nějaký uživatelský profil. Ten by se přes toto datové připojení nainstaloval (velikost je řádově v desítkách kilobajtů a přenos je kompletně šifrován).

Nečekané komplikace

Celý tento proces by měl být z hlediska uživatele velmi jednoduchý a bude vyžadovat jen minimální zásahy z jeho strany. Aktivace nové SIM, nebo přiřazení profilu do nového telefonu by měly být jednodušší operace než dnes. Jenže nová technika má i úskalí.

Především každý profil lze z bezpečnostních důvodů použít jen jednou. Tedy uživatel si svůj profil aktivuje v eSIM v novém telefonu, a pokud ten bude chtít vyměnit, v podstatě dostane nový profil, tedy novou SIM. To mu může být celkem jedno, ale znamená to určité potíže. Třeba v případě, že chce „svou SIM“ přehazovat z jednoho telefonu do druhého, jako to například děláme v redakci při testování přístrojů.

Ukázka fungování eSIM v podání operátora T-Mobile - testovací backend prostředí, QR kód pro nahrání profilu Ukázka fungování eSIM v podání operátora T-Mobile - testovací backend prostředí, ukázka přiřazení profilů

U zařízení s eSIM prostě vždy dostane „novou SIM“, ale pokud se bude chtít vrátit k přístroji s klasickým slotem, bude muset požádat operátora o vydání nové fyzické SIM. I to T-Mobile řeší, globálně se například řeší i možnosti vícenásobného využití samotných profilů, ale v tomto ohledu je implementace nové technologie teprve na začátku. Souběžná existence eSIM profilu a fyzické plastové kartičky je totiž komplikací pro dnešní systémy sítí a princip, jak vůbec fungují (SIM je jedinečným identifikátorem uživatele a jeho telefonního čísla, což by neplatilo).

Proto zatím nebude eSIM vhodné řešení pro uživatele, kteří často vyměňují různá zařízení. Ale do doby, než se na trhu objeví velké množství přístrojů s eSIM, se možná povede tato omezení procesně vyřešit. I kvůli tomu lze očekávat, že eSIM zprvu dostanou hlavně různá sekundární zařízení, do smartphonů si budou cestu hledat asi trochu pomaleji.