Google piluje Android P. Už víme, že ovládání gesty nebude povinné

Nokia uvolnila před časem (18. července) pro svůj model 7 Plus další betaverzi chystaného Androidu P. Jde o Developer Preview 4, označované také jako Beta 3. Podle roadmapy Googlu je to předposlední iterace, kterou v rámci beta programu zájemci dostanou. Poslední provedení, které nese označení Developer Preview 5 (DP5), uvolnil Google pro své modely Pixel ve středu 25. července, teď už si jen počkáme na finální verzi systému, která odhalí své jméno a dostane číselné označení začínající devítkou.

Onu devítku ostatně prozrazuje právě už Developer Preview 4 (DP4), které jsme nainstalovali na testovací Nokii 7 Plus, jež je jedním ze smartphonů v beta programu od Googlu. V menu aktuální najdeme u verze systému místo původního označení Android P nové Android 9. Nokia má aktuálně jednu betaverzi zpoždění, ale systém už je v 7 Plus výrazně vyladěný a zdá se, že jej Nokia připravuje na finální vypuštění k uživatelům. Není proto jisté, jestli Nokia uživatelům přinese i DP5, i když čas před finálním vydáním systému na to určitě má.

Je vidět, že výrobci ladí i tuto betaverzi systému pro daný konkrétní přístroj, a tak vydání DP4 pro Nokii 7 Plus trvalo trochu déle než třeba pro Pixely. Zároveň si však můžeme v této verzi už poměrně jasně udělat obrázek o tom, jak například Nokia hodlá s čistým Androidem 9 naložit. Zdá se totiž, že Google dá výrobcům telefonů v některých ohledech svobodu a čistý Android nebude muset nutně vždy vypadat stejně a přinášet úplně stejné funkce.

Je to jeden z kroků, který by vlastně mohl pomoci potlačit roztříštěnost androidího světa: základ systému bude shodný, čímž Google zaručí interakci s aplikacemi a snadnou aktualizovatelnost, ale „vnější obal“ si bude moci každý výrobce trochu přizpůsobit, ať už jde o výběr aplikací, některé dodatečné funkce, nebo třeba způsob ovládání.

Vlevo nová verze Android PDP4, vpravo původní DP2

Právě ovládání je jednou z největších změn oproti předchozí testovací verzi systému, která byla pro Nokii 7 Plus k dispozici. Zatím to není oficiální, ale nové ovládání s pomocí gest, které Google s velkou slávou představil, totiž nejspíš nebude v systému povinné: i na Pixelech se dá v menu vypnout, Nokia se pak v aktuálním DP4 pro svůj model obejde zcela bez něj. Je tu tedy zpět klasická sada virtuálních ovládacích tlačítek v liště na spodním okraji obrazovky a ovládání gesty v menu nejde ani zapnout.

Je možné, že ve finálním systému ovšem Nokia tuto možnost nabídne, zdá se však, že primárně bude uživatelům servírovat „starou dobrou“ logiku ovládání tak, aby po přechodu na novou verzi systému neměli s novým způsobem trápení. Je to jedině logické: Nokia je jediná značka, která slíbila aktualizovat na Android P v podstatě své kompletní portfolio telefonů. A uživatelé mnohých, především cenově dostupnějších modelů, by nemuseli být z gest, které by jim v rámci aktualizace firma vnutila, moc nadšení. Proto ten konzervativní přístup. Uvidíme, jestli půjdou gesta zapnout.

V nové verzi jsme si všimli dalších drobných změn, ale některé se opět mohou týkat specificky jen telefonů Nokia. I když třeba měnící se grafika ikon je určitě „centrální“ záležitostí. Změny v grafice jsou drobné a zatím ne vždy zcela konzistentní, ale jisté je, že Google chce dát nové verzi systému „čerstvější“ vzhled. Nové grafické vyjádření má třeba ikonka pro ruční ovládání rotace displeje, která je jednou z novinek Androidu P a která se objevuje při otočení telefonu dole v liště. V nastavení Nokie 7 Plus se pak už nijak neschovává volba always-on displeje, coby Ambientní displej je tato položka k dispozici rovnou v hlavním menu nastavení displeje.

V DP4 u Nokie stále chybí některé pokročilé funkce, které Google sliboval, především sada pro takzvaný Digital wellbeing. Nokia 7 Plus nás zatím stále neinformuje o době, po jakou telefon používáme, chybí jí funkce Dashboard, App Timer nebo Wind Down a některé další novinky.

Google ovšem od vydání původní betaverze Androidu P vydal alespoň některé aplikace, které mají přinést do systému další nové funkce, jmenovitě jde o Zprávy Google a Google Lens. Ty si lze nainstalovat i samostatně do telefonů se stávajícím Androidem 8.0 Oreo, Nokia 7 Plus je pak má v DP4 už předinstalované.

Co se samotných funkcí Nokie 7 Plus týče, v DP4 už je třeba kompletně finalizovaná aplikace fotoaparátu a zdá se, že ten byl odladěn, aby fungoval přesně tak, jak jsou uživatelé zvyklí. Nechybí tu ani manuální režim Nokia Camera, který u 7 Plus v betaverzi dosud chyběl. V telefonu například také nebyla funkce zoomu a foťák obecně moc nefungoval. Celkově je verze DP4 hezky stabilní a dá se v podstatě běžně používat, zatím jsme nenarazili na nějaké zádrhele, které by nám soužití s telefonem komplikovaly (u DP2 padaly některé aplikace, tady je to v pořádku).

Velkou novinkou je také fakt, že DP4 už je pro Nokii 7 Plus k dispozici i jako OTA update. Sice tato aktualizace kompletně vymaže uživatelská data a je třeba telefon znovu nastavit, ale je vidět, že si Nokia už zkouší i nejběžnější způsob aktualizace systému. Díky tomu by mohla Nokia 7 Plus finální verzi Androidu P dostat jen krátce po jejím oficiálním oznámení.