Zlevní se volání na mobily?

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) po několika týdnech odkladů včera (27. 11.) odpoledne vydal dlouho očekávané cenové rozhodnutí 09/PROP/2001, kterým stanovil maximální propojovací poplatky za ukončení hovoru v mobilních sítích - 3,66 koruny za minutu. Tento poplatek platí provozovatelé sítí, z nichž se volá, mobilním operátorům, v jejichž sítích je volaný. Reakce všech operátorů (pevných i mobilních) je jednoznačná: samotnou existenci rozhodnutí vítáme, ale nelíbí se nám cena.

Na vysoké propojovací poplatky za hovory do mobilních sítí si stěžovali pevní operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí již v květnu tohoto roku. Český telekomunikační úřad začal oficiálně pracovat na stanovení maximální ceny za propojení až v červnu, kdy od Aliatelu a GTS na telekomunikační úřad přišly oznámení o krachu propojovacích jednání s Eurotelem. Vydání cenového rozhodnutí ČTÚ několikrát odložil - vždy v souvislosti s připravovaným prodejem licencí na provoz sítí UMTS.

Pevní operátoři s ČTÚ nesouhlasí

„Cena není zcela podle našich představ, ale bereme ji jako první signál klesajícího trendu,“ řekl marketingový ředitel GTS David Duroň. Také Aliatel, vedle GTS další z operátorů, který navrhoval minutovou propojovací cenu ve výši 1,21 Kč, byl ústy Richarda Stonavského opatrný: „Cenové rozhodnutí ČTÚ akceptujeme. Podle našeho názoru je to rozhodně obrovský krok ke zrovnoprávnění služeb pevné a mobilní sítě.“ Podle Stonavského by cenové rozhodnutí nyní mělo ukončit stagnaci rozvoje pevných sítí a přinést uživatelům více nových služeb.

Z pevných operátorů se stanovená maximální propojovací cena dotkne nejvíce Českého Telecomu. Ten se dohodl již v červnu s Českým Mobilem na propojovacím poplatku tři koruny za minutu. Se stejnou výší poplatku ale nemůže počítat v případě Eurotelu a RadioMobilu - ti budou požadovat maximální výši. „Cena ve výši 3,66 Kč za minutu je výrazně vyšší, než jsme očekávali. O celých 22 % dokonce převyšuje úroveň dojednanou bez zásahu regulátora s jedním z mobilních operátorů a podle našeho názoru nezohledňuje nákladovou bázi mobilních sítí,“ uvedl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. Telecom v tuto chvíli rozhodnutí ČTÚ analyzuje a zvažuje další postup. Telecom již v minulosti jedno rozhodnutí ČTÚ, se kterým zásadně nesouhlasil, soudně napadl.

„Stanovená cena je díky použité metodě zkreslena započtením historických nákladů. Proto považujeme platnost rozhodnutí za dočasnou,“ nebere si servítky tisková zpráva Contactelu. „Cena 3,66 Kč se nachází na horním okraji očekávaného rozpětí a je nekonzistentní s cenami pro koncového zákazníka účtovanými uvnitř jednotlivých mobilních sítí,“ nelíbí se dále Contactelu. Na skutečnost, že volání v rámci mobilní sítě je pro zákazníky levnější, než kolik zaplatí jiní operátoři za propojovací poplatek, upozorňuje i Stonavský z Aliatelu. Dodává, že pro firmy je stále levnější pořídit si pro hovory do mobilních sítí GSM bránu, se kterou budou platit méně, než kolik platí pevní operátoři za propojení hovoru. Pevní operátoři ovšem tuto možnost šetření použít nesmějí.

Mobilní operátoři až na výjimku také nesouhlasí

„Podle dnešního rozhodnutí ČTÚ jsme povinni poskytnout všem operátorům naši síť za jednu z nejnižších cen v Evropě, zatímco operátorům pevných linek budeme za stejnou službu platit nejvyšší cenu (0,66 Kč za minutu - poznámka redakce) v Evropě,“ říká mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Upozorňuje tak na skutečnost, že propojovací poplatek do pevné sítě ve špičce se platí v České republice nejvyšší v Evropě. Do mobilní sítě platí operátoři méně ve špičce jenom v Norsku a Švédsku, mimo špičku v Dánsku, Irsku, Nizozemí, Norsku, Švédsku a Velké Británii. „Očekáváme, že ČTÚ bude postupovat stejným způsobem také v případě ceny za ukončení hovorů ve fixních sítích, která je dnes na dvojnásobku evropského průměru,“ má podobný požadavek i Jiří Hájek, tiskový mluvčí RadioMobilu.

Na tom, že jsou propojovací poplatky do pevných sítí vysoké, se mobilní operátoři shodnou s alternativními. Ti doufají, že od nového roku bude pro výpočet propojovací ceny do pevných sítí použita metoda dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC), na jejíž definici pro Českou republiku v tuto chvíli spolupracuje ČTÚ s APVTS. Metoda LRIC ovšem může snížit i čerstvě stanovenou cenu za propojení do mobilní sítě. „Oskar věří, že při použití metody přírůstkových nákladů (známé pod označením LRIC) by konečná cena za propojení mohla být i pod třemi korunami,“ prohlašuje mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský.

Český Mobil je jediným z mobilních operátorů, který kritizuje propojovací cenu jako vysokou (Eurotel a RadioMobil ji považují za nízkou). „Toto snížení neodpovídá tomu, co si trh i čeští spotřebitelé zaslouží,“ říká Přerovský. Blaho trhu a zákazníků ale leží na srdci i generálnímu řediteli RadioMobilu Rolandu Mahlerovi: „Jsme přesvědčení, že dnešní rozhodnutí ČTÚ výrazně zpomalí další rozvoj mobilních komunikací v Čechách. Liberální prostředí v minulosti stimulovalo rychlý růst mobilního trhu. Tomu je nyní konec.“ Důvody, proč se Český Mobil snaží stlačit propojovací poplatky dolů a dohodl se s Českým Telecomem na třech korunách za minutu, jsou podle jeho konkurentů prosté. Ze sítě Oskar více hovorů odchází, než do ní přichází. Proto se prý Českému Mobilu z krátkodobého hlediska vyplatí přistoupit na nízkou cenu za propojení.

Dva největší mobilní operátoři (Eurotel, RadioMobil) přiznávají, že cenové rozhodnutí znamená konec dotovaných mobilních telefonů. „Dnešní rozhodnutí ČTÚ nebere ohled na všechny zvláštnosti mobilních telekomunikací,“ řekl Jan Kučmáš z Eurotelu. Podle Kučmáše z dotovaných mobilů profitovali všichni - i pevní - operátoři. „Aby mohl zákazník například Aliatelu někomu na mobil zavolat, museli jsme ho tomu člověku nejdříve levně prodat. A to by bez dotací nešlo,“ upozorňuje Kučmáš a dodává: „Největší prospěch však z dotace měl zákazník.“

Klesnou ceny za hovory na mobilní telefony?

Všichni operátoři v tuto chvíli analyzují cenové rozhodnutí a ti mobilní pečlivě přepočítávají své obchodní a cenové modely. Vůbec totiž není jisté, jestli se změní ceny za hovory v mobilních sítích. Propojovací poplatky v mobilních sítích totiž u Eurotelu a RadioMobilu nemají až takový vliv na náklady - pokud je mezi sítěmi stejný provoz, neplatí si navzájem nic. Změní se ale poměr plateb za provoz mezi pevnými a mobilními sítěmi a mezi sítěmi Eurotelu a RadioMobilu se sítí Oskar.

„Požadujeme výrazné a okamžité snížení zákaznických cen za volání do mobilních sítí ze strany provozovatelů fixních linek, kterým tímto rozhodnutím výrazně poklesly náklady,“ vyzývá Jiří Hájek z RadioMobilu. Promítnutí propojovacích poplatků do cen pro koncové zákazníky již oznámil Contactel a chystají se k němu i ostatní operátoři. Otázkou však zůstává, jak velké může být zlevnění. V červnu totiž zlevnil volání na mobily na 4,90 až 6,80 za minutu z původních 9,40 Kč s klidem hráče pokeru Český Telecom, přestože v té době mobilní operátoři za propojení požadovali 6,50 až 7,50 Kč za minutu (s výjimkou Českého Mobilu se třemi korunami za minutu). Telecom následovali i ostatní pevní operátoři, kteří z konkurenčních důvodů nemohli zůstat dražší než bývalý monopol, byť měli platit vyšší propojovací poplatky. Na výraznější slevu tak není příliš prostoru. Ale vyčkejme několik dní - třeba nás pevní operátoři překvapí.