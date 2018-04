Velkovýroba mobilů: linky chrlí půl milionu iPhonů X denně

Nejlepší iPhone šel do prodeje teprve 3. listopadu a už několik týdnů předtím bylo zřejmé, že obří poptávka po tomto přelomovém iPhonu nebude zdaleka uspokojena. Alespoň tedy ne v prvních týdnech.

Předpovědi analytiků se vyplnily a iPhone X byl snad všude vyprodaný během několika minut. Zájem byl natolik velký, že otevřel cestu překupníkům, jež telefony vykupovali přímo před značkovými prodejnami a obratem je se ziskem prodávali (více v článku Překupníci budou mít žně. iPhone X vykupují ve velkém hned na ulici).

Několik týdnů před uvedením Foxconn, coby hlavní partner Applu, v jehož halách se iPhony montují, kompletoval jen 50 tisíc kusů denně, a tento objem se v krátké době ztrojnásobil.

Ani 150 tisíc kusů denně však nestačilo pokrýt předobjednávky, i pokud by linky iPhony kompletovaly tímto tempem, za měsíc by to bylo 4,5 mil. kusů. Kuo ve svých zprávách uváděl, že mezi distributory bude při zahájení prodeje jen okolo 2 až 3 milionů kusů. Je tedy otázkou, kolik iPhonů X se k zákazníkům za startovací víkend nakonec dostalo.

Apple totiž obvykle za první víkend prodá přes 10 milionů nových iPhonů. S výsledky se vždy chlubil formou tiskové zprávy, což ale už loni skončilo a spoléhat tak musíme jen na odhady analytiků. Ti v případě iPhonů 7 uváděli právě zmíněných 10 milionů kusů, v roce 2015 to v případě kolekce 6s bylo dokonce 13 milionů kusů (data Applu). Vzhledem k porodním bolestem modelu X je v podstatě jisté, že zahajovací víkend se předloňskému výsledku nemohl ani zdaleka přiblížit.

Nedostatek způsobily výrobní patálie

Připomeňme, že důvodem pomalejší produkce nebyly malé výrobní kapacity Foxconnu, ale kritický nedostatek některých dílů. Hodně se hovořilo o některých částech pokročilé True Depth kamery, která slouží mimo jiné k autorizaci majitele telefonu pomocí skenování tváře.

Problematickým dílem byl bodový projektor, který 3D mapu obličeje skládal z 30 tisíc bodů. Kuo doplňuje, že nedostatek iPhonů v prodejnách způsobila i speciální a na produkci náročná anténa LTE modemu. Apple proto zadal její výrobu i společnosti Career, čímž byl nedostatek vyřešen.

Tento týden se dodací lhůty iPhonu X snížily na nejvýše dva týdny, což by mohlo být signálem klesajícího zájmu o novinku z Cupertina. Tak to však podle Kua není a je to právě důsledek eliminace problémů v dodavatelském řetězci a zrychlení výroby.

Je jasné, že prvotní tempo produkce by k rekordním výsledkům rozhodně nestačilo. Analytik však ve svém aktuálním výhledu investorům uvádí, že Foxconn každý den zkompletuje 450 až 550 tisíc iPhonů. Tím se dostáváme na 13,5 až 16,5 mil. přístrojů za měsíc, a to už by k úspěšnému poslednímu kvartálu stačit mohlo.

Je samozřejmostí, že se na něm budou podílet i starší generace iPhonů, i dvojice 8 a 8 Plus se totiž navzdory prvotním odhadům prodává velmi dobře. Kuo očekává, že kvartální prodeje iPhonů budou o 10 až 20 procent vyšší, než jaké původně očekával.

Nakolik jsou jeho odhady budoucího odbytu nových iPhonů přesné, budeme vědět až začátkem příštího roku, kdy Apple zveřejní hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2018, tedy za poslední čtvrtletí letošního roku.